本以為賴清德最新民調會「黃金交叉」 林濁水大驚：事態如此嚴重

總統賴清德上任已經超過1年8個月，其執政表現備受各界關注。今（28）日有一份針對台北市民議題最新民調，其中對賴清德施政滿意度有39.7%滿意、51.1%不滿意。對此，前立委林濁水直言，「難以理解，事態如此嚴重」。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

根據《震傳媒》公布最新民調，針對台北市民詢問，「整體來說，請問您對總統賴清德就任至今的施政表現，滿不滿意？」結果顯示，非常滿意13.7%、滿意26.0%、不太滿意22.6%、非常不滿意28.5%、無明確意見9.1%。對賴清德施政滿意的僅有39.7%、不滿意則有51.1%。

根據政黨傾向中，民進黨支持者中，87.7%滿意賴清德，僅8.1%不滿意；國民黨支持者中則有80.1%不滿意賴清德、14.9%滿意；民眾黨支持者比國民黨更不滿賴清德，當中有84.1%不滿意，僅12.2%滿意。除了有明顯政黨傾向支持者外，不偏任何黨派的受訪者中，也有53.1%不滿意賴清德，僅有23.0%表示滿意。

前立委林濁水。（資料照／中天新聞）

進一步分析受訪者背景可以發現，其中20-29歲、50-69歲以及高中、職與研究所以上學歷族群不滿賴清德比例超過55%；只有70歲以上，國中以下學歷受訪者滿意賴清德大於不滿意。

對此以上民調，林濁水在臉書發文分析看法。他認為傳統上泛藍色彩的工總和商總，都對台美關稅談判稱讚有加，今天如此評價，太不簡單了。他直言，自己本來預料總統賴清德的聲望，將會出現「黃金交叉」態勢，不料竟然事與願違，「難以理解，事態如此嚴重！」

台北市民眾黨支持者比國民黨更不滿意賴清德。（圖／震傳媒民調）

本次民調由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間為2026年1月25日至1月26日，針對設籍台北市、年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI電腦輔助電話訪問系統進行電話訪問。家戶以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構，系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼；手機依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,078人（加權前家戶537份、手機541份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。

