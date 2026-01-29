本以為賴清德最新民調會「黃金交叉」 林濁水大驚：事態如此嚴重
總統賴清德上任已經超過1年8個月，其執政表現備受各界關注。今（28）日有一份針對台北市民議題最新民調，其中對賴清德施政滿意度有39.7%滿意、51.1%不滿意。對此，前立委林濁水直言，「難以理解，事態如此嚴重」。
根據《震傳媒》公布最新民調，針對台北市民詢問，「整體來說，請問您對總統賴清德就任至今的施政表現，滿不滿意？」結果顯示，非常滿意13.7%、滿意26.0%、不太滿意22.6%、非常不滿意28.5%、無明確意見9.1%。對賴清德施政滿意的僅有39.7%、不滿意則有51.1%。
根據政黨傾向中，民進黨支持者中，87.7%滿意賴清德，僅8.1%不滿意；國民黨支持者中則有80.1%不滿意賴清德、14.9%滿意；民眾黨支持者比國民黨更不滿賴清德，當中有84.1%不滿意，僅12.2%滿意。除了有明顯政黨傾向支持者外，不偏任何黨派的受訪者中，也有53.1%不滿意賴清德，僅有23.0%表示滿意。
進一步分析受訪者背景可以發現，其中20-29歲、50-69歲以及高中、職與研究所以上學歷族群不滿賴清德比例超過55%；只有70歲以上，國中以下學歷受訪者滿意賴清德大於不滿意。
對此以上民調，林濁水在臉書發文分析看法。他認為傳統上泛藍色彩的工總和商總，都對台美關稅談判稱讚有加，今天如此評價，太不簡單了。他直言，自己本來預料總統賴清德的聲望，將會出現「黃金交叉」態勢，不料竟然事與願違，「難以理解，事態如此嚴重！」
本次民調由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間為2026年1月25日至1月26日，針對設籍台北市、年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI電腦輔助電話訪問系統進行電話訪問。家戶以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構，系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼；手機依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,078人（加權前家戶537份、手機541份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。
延伸閱讀
影/蔡其昌表態選黨團總召 陳鳳馨揭關鍵：這是賴清德和柯建銘在選
蔣萬安輾壓綠營！郭正亮見「鄭麗君民調低」：賴清德非常心碎
蔡其昌選總召拔柯？沈政男揭賴清德「一石二鳥」之計：一錯再錯
其他人也在看
民調指過半台北市民「不滿賴清德施政」律師：原來賴清德是台北市長？
[Newtalk新聞] 賴清德總統上任一年多，《震傳媒》28日公布最新台北市議題民調，過半台北市民「不滿意賴清德施政」，前立委林濁水直言，「難以理解，事態如此嚴重」。對此，律師林智群嘲諷，原來賴清德是台北市長啊？ 據民調顯示，台北市民對於賴清德施政滿意度，合計39.7%表示滿意、51.1%不滿意，自詡為中間選民者，有53.1%表示不滿意。林濁水表示，傳統上泛藍色彩的工總和商總，都對台美關稅談判稱讚有加，他原先預料總統賴清德聲望將出現黃金交叉，卻事與願違，「難以理解，事態如此嚴重」。 對此，林智群29日發文嘲諷，原來賴清德是台北市長啊？施政滿意度問台北市民，真是問道於盲！馬英九任台北市長期間，水淹台北城、捷運變成河，台北市民還不是很滿意！「台北市民是M屬性」。 林智群狠酸「哪天共產黨來統治他們，批評政府就直接消失，小孩擦傷，進醫院就沒再出來，一堆西國人塞爆醫院，做檢查要排好幾個月，他們搞不好會覺得很爽」、「天龍國高級居民表示：『共產黨來了之後，看病要排好幾個月，但共產黨對我很好，給我特權，安排讓我在七天內就可以看到病，我喜歡這種尊榮的感覺』」。 網友也紛紛留言揶揄「天龍國無誤」、「熟悉的新頭殼 ・ 8 小時前 ・ 4則留言
鄭麗文喊「中國是親人」！林濁水1句暗諷回擊
政治中心／曾詠晞報導國民黨主席鄭麗文28日中常會致詞時，針對即將登場的國共論壇發表談話，並提出「美國曾經是我們的恩人，但中國是我們的親人」之比喻，引發政壇高度關注。對此，前立委林濁水於今（29）日在臉書發文，質疑中國不放棄動武的立場與「親人」說法自相矛盾，更直言要鄭麗文「要不要清醒一下頭腦？」，雙方就兩岸論述展開激烈交鋒，引起眾多網友討論。民視 ・ 1 天前 ・ 9則留言
台股開盤》大盤跌逾280點！黃仁勳今晚尾牙、明日「兆元宴」、受惠題材曝光
[Newtalk新聞] 台股今天(30日)開黑走跌、跌逾280點，最低來到32242點。上櫃、電子與金融類股全走跌。重要電子權值股，約9點20分前，台積電跌15元、來到1790元。廣達跌2元、來到281元。台達電跌20元、來到1235元。鴻海跌2.5元、來到221.5元。聯發科跌20元、來到1760元。 分析師葉俊敏表示，台股昨天-267點(-0.8%)、收32536點，成交量9307億，台股支撐31200。 「台股兩市1.2 兆史上天量！黃仁勳旋風 vs 歷史級大洗盤。」以下是分析師張志誠解析國際與台股重點一次看： 國際即時重大新聞，輝達執行長黃仁勳抵台： 昨抵台首訪台積電，今晚將出席輝達台灣尾牙，市場緊盯 Rubin 晶片進度。 臉書漲10.4%，然微軟卻大跌9.9%，微軟財報讓市場疑慮是否AI的投資回報應要更快更好。 美光加碼投資：總裁承諾加碼台灣 HBM 產能，新聞認為激勵記憶體族群，但仍要注意是否短線擴產利多已有領先反應，股價追強前要先停看聽。 台股昨日上市櫃合計爆出 1.2 兆元 史上天量！受夜盤下跌331 點影響，今日開低機率高，端看10日線量縮防守與否，則就還在盤勢大換新頭殼 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
會期最後一天三讀《住宅法》修正 藍綠白重付表決一致通過
[Newtalk新聞] 立法院今（30日）為本會期最後一次院會，完成《住宅法》修正案三讀，明定社會住宅應保留20%給婚育家庭、建置全國統一申請平台，並強化租屋市場資訊透明與包租代管誘因。值得關注的是，民進黨團投票時雖反對藍白所提版本，但在三讀定案、重付表決階段，藍綠白全數投下贊成票，形成罕見的108票一致通過。 本次《住宅法》修法內容，包括：明定中央主管機關應建置全國統一之申請登記平台，供符合申請資格民眾登記；社宅應提供至少20%出租予新婚2年內或育有未成年子女之婚育家庭，但申請時婚育家庭數量未達保留比率者，賸餘部分不在此限。 此外，都市計畫擬定機關於辦理都市計畫新訂、擴大或通盤檢討時，應衡酌當地人口發展及居住狀況劃設社宅用地；主管機關應定期蒐集、分析及公布租賃住宅市場依其形態及屋齡區分之每坪租金價格資訊；及強化包租補助，規範補助包租之金額不得少於代管2.5倍。 在法案表決過程中，藍白兩黨團憑藉人數優勢下，以贊成60票比反對48票通過藍白所提版本。民進黨團隨後提出重付表決，於全案付表決時，原本民進黨團按下「反對」，之後全數改成投「贊成」，最終形成108票贊成、反對0票的罕見畫面，連立法新頭殼 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
蘆洲街頭驚見超大球蟒！女童騎學步車「淡定繞過」 動保處：最重罰1.5萬
根據影片，該隻球蟒疑27日晚間在民族路巷弄內「散步」，騎學步車的女童剛好經過，面對龐然大物幾經猶豫後，還是淡定的從球蟒旁離開，畫面曝光後也引發熱議。蘆洲分局表示，單憑影片無法辨別是否為飼主或是野生，《道路交通管理處罰條例》第84條「疏縱或牽繫動物在道路奔走，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1則留言
最新民調「沒起色」 徐巧芯分析主因：是賴不願讓自己好過
總統賴清德上任至今，強硬作風引發許多批評，針對最新施政滿意度調查，合計39.7%滿意、51.1%不滿意，自詡為中間選民者，則有53.1%表示不滿意。國民黨立委徐巧芯認為，賴的滿意度在4成以下，沒有突破民進黨基本盤，顯見其民調沒有起色，應放下倔強的脾氣，跟在野黨溝通，「如今是賴不願意讓自己好過，而不是別人不願意讓他好過」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
林濁水見「他」最新民調嚇喊：事態如此嚴重
[NOWnews今日新聞]總統賴清德上任至今一年多，執政表現備受外界高度檢視，根據《震傳媒》今（28）日公布最新台北市議題民調，結果顯示，賴清德的施政滿意度仍陷入「不滿高於滿意」的局面，整體僅39.7...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 14則留言
記憶體三大DRAM原廠 一圖看懂先進製程大戰
[Newtalk新聞] 全球記憶體產業景氣回溫與AI需求爆發帶動下，三大DRAM原廠全面加速先進製程布局，形成新一波競速賽。分析師葉俊敏一圖解析，以下是三大原廠產業地位與優勢： SK海力士率先押注第六代10奈米級（1c）DRAM，宣布透過製程轉換與產能重配，目標將整體產能提升近一倍，並把資源優先導向高毛利的HBM與通用型1c DRAM。規劃於2027年第一季達成月產17至20萬片水準，藉此拉開與競爭對手的差距。 三星電子則在量產驗證進度上保持領先，已完成關鍵良率與穩定度測試，確保1c DRAM可順利放量，並以規模優勢鞏固在通用DRAM市場的主導地位。隨著價格回升，三星期望透過成熟製程與先進節點並行，兼顧市占與獲利。 美光方面，將2026年是成長關鍵年，1-gamma（1c）製程預計於該年度會計年度開始出貨，成為推動營運的重要動能。整體而言，在AI伺服器、高效能運算與一般DRAM需求同步回溫下，記憶體三雄的製程轉進與產能布局。※Newtalk提醒您：#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。查看原文更多Newtalk新聞報導李鴻鈞代理監察院長職務 賴清新頭殼 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
抖音、小紅書等列高資安風險App 教育部：學術網路、iTaiwan禁用
針對清單內的六個App，學術網路（TANet）、教育部所屬機關學校 iTaiwan 無線熱點，均不提供連線服務，同時也警示各級學校的學習活動，應避免使用，強化教材選擇的適切性。Yahoo即時新聞 ・ 8 小時前 ・ 83則留言
「賴神鬥老柯」第二回合將登場 蔡其昌將和柯建銘爭總召
民進黨立院黨團改組在即，民進黨團總召柯建銘「保衛戰」再起，立法院前副院長、民進黨立委蔡其昌昨天表態將登記，雖未明確說明參選位置，但派系人士認為，蔡其昌就是要和柯建銘競爭下屆總召，背後少不了賴清德總統的意思，「賴神鬥老柯」第二回合將登場。聯合新聞網 ・ 14 小時前 ・ 49則留言
蔡英文2027出來挑戰賴？蔡正元：陳其邁、蕭美琴旁邊站
媒體人李艷秋近日發文提及「最近少惹賴清德，他心情不好」，點出賴近期面臨多重政治壓力。前立委蔡正元點出「蔡英文對賴清德2.0」，目前情勢，牌在蔡英文手上，若覺得賴贏不了2028，蔡一定會出來挑戰。至於高雄市長陳其邁、副總統蕭美琴不是咖，都要靠邊站。中時新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
教育部推共學手冊 視AI為幫手而非代工機器
（中央社記者陳至中台北29日電）AI（人工智慧）的發展對教育造成深遠影響，教育部推出手冊，引導不同年齡的學生，找到適合的方式與AI共學，並提醒正確使用科技工具、謹慎查證，將AI視為幫手，而非代工機器。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
兒少過度使用短影音風險高 教育部籲家長多陪伴取代3C
網路時代禁止或管制兒少使用網路已成各國的挑戰，教育部今天(30日)邀請專家學者談兒少過度使用短影音所造成的學習與身心健康風險。教育部次長朱俊彰表示，教育部十分重視相關問題，已針對6個APP進行校園內網路管控，同時也呼籲家長多陪伴子女，才能營造更好的成長環境。 教育部表示，根據彙整國際研究數據，呈現兒少使用短影音可能發生包括跟風挑戰、注意力碎片化、假資訊與詐騙、網路霸凌和性影像外流等問題，需要各界高度重視。 亞洲大學副校長也是臨床心理師柯慧貞指出，青少年因為同儕影響、平台推播等緣故很容易網路成癮，但許多家長一管制就引發衝突，這部分除了需要兒少自覺，學校也可以進行更多識讀教育。 台大醫院副院長高淑芬也指出，網路成癮容易使兒少出現社交焦慮、情緒反應過強、甚至擠壓正常腦部發展，將影響未來數十年的發展。台中高工輔導主任也是家長代表賴宜均則分享自己的做法，包括盡量不用3C育兒、想辦法找出親子活動，出門運動或逛夜市都好，同時建立親子溝通管道，讓孩子願意分享自己在網路上的見聞或疑惑，讓家長有機會引導。 教育部次長朱俊彰表示，數位發展部已經示警包括抖音、小紅書、微信、微博、百度雲盤等APP具資安風險，T中央廣播電台 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
降低高風險APP影響 教育部提升媒體識讀、推廣戶外教育
為了降低高風險APP對兒少影響，教育部推校園網路防護措施。教育部表示，教育階段當更加重視兒少心理健康，引導兒少在網路世界與現實生活之間取得良好平衡，並善用學校輔導專業人力與資源或結合衛福部等機關的整合國立教育廣播電台 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
尿布線上銷量近6成 酷澎以物流與服務搶攻母嬰市場
隨著台灣消費者購物行為持續轉向線上，網購已逐漸成為日常生活的重要一環。根據數位發展部統計，約有69.3％的網路使用者在1年內曾進行網路購物，其中也包含尿布、濕紙巾等高頻率使用、不可中斷的育兒日常用品。對育兒家庭而言，如何在忙碌生活中穩定補齊所需物資，成為選擇購物通路時的重要考量。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
2/1競總開幕趙少康將蒞臨 黃國昌曝卸任立委後要繼續忙四件事
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導民眾黨主席黃國昌2月1日即將卸下立委職務，黃國昌今（30）日表示，自己接下來會滿忙的，會來立院一起開晨會、中央黨部的工...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 3則留言
陳漢典Lulu回應了！嘻小瓜6600紅包遭嫌少 典Lu「真實態度」曝光
嘻小瓜日前赴文華東方酒店出席陳漢典與Lulu（黃路梓茵）世紀婚宴，送上6600元紅包作為祝福，本是取其吉利寓意，卻遭部分網友狠酸「全場包最少」，昨（29）日火大拍片反擊。影片中，他表示事後已私訊Lulu，表明若金額不妥願意補上，如今也公開Lulu回應內容。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 21則留言
下波鋒面「日、韓恐暴風雪」！粉專示警：台灣也逃不過
生活中心／李明融報導氣象專家指出未來一週天氣變化多，形容「冷暖震盪」，今（29日）白天至週六天氣回穩，各地晴時多雲，僅東半部偶有短暫雨，天氣短暫回暖後，到了週日（2月2日）起第二波東北季風來襲，預估又會是北濕涼、南乾爽，且會影響3至4天；對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預估2月7日至9日之間，預估將有一波相當強的冷空氣影響整個東北亞地區國家，日本、南韓可能甚至出現暴風雪，就連台灣也逃不過。民視 ・ 15 小時前 ・ 19則留言
2026進入火象元年！唐綺陽點名「5星座」走大運 這星座上半年資源自動聚攏！
農曆新年將至《唐綺陽談星私廚》請來命理師簡少年與心理諮商師周慕姿一同聊聊馬年運勢，簡少年指出，2026年為丙午年是「超級大火年」，他形容今年世界將變化速度很快，很多事情會超出原本想像與預期的範圍，就算做了再多準備仍可能在一瞬間全盤翻轉，因此他建議「躺平」，不過簡少年說:「這個躺平不是要你放棄，而是為了看清新希望在哪裡，去接受那個截然不同的時代。」唐綺陽談星私廚 ・ 1 天前 ・ 9則留言
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 382則留言