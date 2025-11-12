本來好好的，為什麼突然得癌症？腫瘤醫點名5大癌前警訊：身體快崩潰

以為體檢沒紅字就能安全下莊？當心身體已經「油盡燈枯」一場小病都能釀成大禍！林口長庚醫院腫瘤科助理教授級主治醫師廖繼鼎在YouTube頻道「出神入化廖醫師」拍片分享，一位76歲的爺爺每天早上6點就出門去公園打太極拳，中午還會騎腳踏車去菜市場買菜，最近一次體檢報告也很正常，也因此常會和兒子開玩笑說：「我的身體比你還好！」（編輯推薦： 胖在肚子的人更容易罹癌？從你「脂肪堆哪裡」看5種癌症風險 ）

然後在一次膽結石微創的小手術後，他突然發高燒、喘不過氣，肝腎功能急遽惡化，血壓更是低得量不出來，最後確診末期癌症。廖繼鼎醫師表示，這些「突然倒下」的患者，身體的健康電池早已被各種問題耗到剩下一格電，那些看起來正常的體檢數字和硬朗的模樣，其實只是外殼還亮著，裡頭的電池早已老化，這時一點刺激都有可能加速放電、讓整個人「垮掉」。

對此，廖繼鼎醫師整理出5個身體崩潰前的求救訊號，像是腸道菌失衡、慢性發炎、蛋白質攝取不足、生理儲備力見底及衰弱症，這些「癌前信號」都是身體最誠實，卻也最容易被忽略的徵兆，千萬不要等到身體透支了才後悔！

健康透支警訊1：腸道菌失衡

廖繼鼎醫師表示，當腸道中的好菌數量低於壞菌，身體就有可能進入發炎狀態、免疫力也會一點一點地被消耗，多項研究更指出，腸道菌的多樣性越低，罹患大腸癌、肝癌和胰臟癌的機率越高，而營養醫學博士劉博仁也曾引述國外資料說明，腸道菌群失衡的問題甚至可能比腫瘤出現還要早，是早期診斷癌症的關鍵指標。

好消息是，腸道的防禦系統是全身最容易被修復的！廖繼鼎醫師推薦多吃地瓜、燕麥和蔬果，多多補充天然膳食纖維，有利於幫助好菌「補糧草」繼續打仗；再來可以多吃發酵食物，例如優格、味噌、泡菜等含有好菌的食材，能夠幫腸胃道增加援軍；最後，每天花30分鐘走路、起來活動身體，可以促進腸道蠕動、守住良好免疫力。（編輯推薦： 不讓癌症、中風盯上你！專家曝1平價食材＝天然抗病藥，降血壓還防骨鬆 ）

健康透支警訊2：慢性發炎

慢性發炎猶如身體裡「看不到的火」，長期處於慢性發炎的情況下，會造成免疫系統忙不完，久而久之免疫功能失調，心血管疾病、癌症都有可能找上門。廖繼鼎醫師以美國心臟學會與期刊《Nature Reviews Cancer》的研究說明，慢性發炎被列為癌症的特徵，其中台灣人常見的牙周病，也屬於慢性發炎，而牙周病患者的癌症風險，更比一般人高出14～24％左右。

想要幫身體滅火並遠離癌症，除了定期洗牙、維持口腔健康，廖繼鼎醫師也建議多吃藍莓、桑葚和蔓越莓等富含花青素的食物，同時保持心情輕鬆穩定，就能自然、有效地對抗慢性發炎。

健康透支警訊3：蛋白質攝取不足

蛋白質是維持健康不可或缺的營養素，一旦體內蛋白質不足，免疫力就會大打折扣，影響身體對抗外來病原體的能力，再加上蛋白質是構成身體組織和細胞的重要成分，缺乏時會干擾身體的正常運作，甚至有可能增加慢性發炎或其他慢性疾病、癌症的機率。

那蛋白質應該怎麼吃呢？高雄榮總屏東分院的衛教文章建議，每餐都要攝取優質蛋白質，尤其是最容易被忽略蛋白質的早餐，可以從多一杯牛奶、豆漿或加顆蛋開始，並以成年人每天、每公斤體重1.1g蛋白質為主，70歲以上長者則建議每天應攝取每公斤1.2g的蛋白質。

健康透支警訊4：生理儲備力見底

廖繼鼎醫師形容，每個人身體裡都有一顆健康電池，年輕時電量充足，怎麼熬夜、怎麼飲食不規律都撐得住，但隨著年紀增加、電池慢慢老化，等到70歲時可能只剩下不到7成的電力，最可怕的是，這顆電池不會提醒你「快沒電了」，這也是為什麼很多長輩看起來健健康康的，但一遇到感染、壓力或手術等，電池電量就會瞬間歸零。

要是感覺到明顯體力變差、恢復速度變慢，或是消化越來越不好，就很可能是你的健康電池在發出低電量警訊，廖繼鼎醫師建議，這時候只要維持營養均衡、規律運動，甚至是多笑一下、和朋友聊聊天維持社交，就能降低壓力荷爾蒙，幫自己的健康電池充電！

健康透支警訊5：衰弱症

隨著年齡越來越大，身體各項功能也會跟著退化，有些長輩會出現嚴重的肌力下降、體重異常減輕，或總覺得提不起勁，而這些狀況又統稱為「衰弱症」。

台灣2010年的統計顯示，有衰弱症問題的長輩，罹患心血管疾病、肺病、腎臟病、糖尿病、關節炎、骨質疏鬆症和癌症的機率會比較高，如果想知道自己有沒有衰弱症，彰化基督教醫院的文章建議從5個指標來看：

非刻意的明顯體重減輕：過去一年內沒有特別減重，但體重下降超過5公斤。

自述疲憊感： 一週有超過3天以上覺得疲倦或提不起勁。

肌力下降： 握力測試落在研究族群最低的20%、男性＜26公斤、女性＜18公斤。

行走速度變慢： 研究族群最低的20%、＜每秒0.8公尺。

低身體活動量：研究族群最低的20%、男性＜每週383卡、女性＜每週270卡。



原文引自：本來好好的，為什麼突然得癌症？腫瘤醫點名5大癌前警訊：身體快崩潰