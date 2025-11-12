本來好好的，為什麼突然得癌症？腫瘤醫點名5大癌前警訊：身體快崩潰
以為體檢沒紅字就能安全下莊？當心身體已經「油盡燈枯」一場小病都能釀成大禍！林口長庚醫院腫瘤科助理教授級主治醫師廖繼鼎在YouTube頻道「出神入化廖醫師」拍片分享，一位76歲的爺爺每天早上6點就出門去公園打太極拳，中午還會騎腳踏車去菜市場買菜，最近一次體檢報告也很正常，也因此常會和兒子開玩笑說：「我的身體比你還好！」（編輯推薦：胖在肚子的人更容易罹癌？從你「脂肪堆哪裡」看5種癌症風險）
然後在一次膽結石微創的小手術後，他突然發高燒、喘不過氣，肝腎功能急遽惡化，血壓更是低得量不出來，最後確診末期癌症。廖繼鼎醫師表示，這些「突然倒下」的患者，身體的健康電池早已被各種問題耗到剩下一格電，那些看起來正常的體檢數字和硬朗的模樣，其實只是外殼還亮著，裡頭的電池早已老化，這時一點刺激都有可能加速放電、讓整個人「垮掉」。
對此，廖繼鼎醫師整理出5個身體崩潰前的求救訊號，像是腸道菌失衡、慢性發炎、蛋白質攝取不足、生理儲備力見底及衰弱症，這些「癌前信號」都是身體最誠實，卻也最容易被忽略的徵兆，千萬不要等到身體透支了才後悔！
健康透支警訊1：腸道菌失衡
廖繼鼎醫師表示，當腸道中的好菌數量低於壞菌，身體就有可能進入發炎狀態、免疫力也會一點一點地被消耗，多項研究更指出，腸道菌的多樣性越低，罹患大腸癌、肝癌和胰臟癌的機率越高，而營養醫學博士劉博仁也曾引述國外資料說明，腸道菌群失衡的問題甚至可能比腫瘤出現還要早，是早期診斷癌症的關鍵指標。
好消息是，腸道的防禦系統是全身最容易被修復的！廖繼鼎醫師推薦多吃地瓜、燕麥和蔬果，多多補充天然膳食纖維，有利於幫助好菌「補糧草」繼續打仗；再來可以多吃發酵食物，例如優格、味噌、泡菜等含有好菌的食材，能夠幫腸胃道增加援軍；最後，每天花30分鐘走路、起來活動身體，可以促進腸道蠕動、守住良好免疫力。（編輯推薦：不讓癌症、中風盯上你！專家曝1平價食材＝天然抗病藥，降血壓還防骨鬆）
健康透支警訊2：慢性發炎
慢性發炎猶如身體裡「看不到的火」，長期處於慢性發炎的情況下，會造成免疫系統忙不完，久而久之免疫功能失調，心血管疾病、癌症都有可能找上門。廖繼鼎醫師以美國心臟學會與期刊《Nature Reviews Cancer》的研究說明，慢性發炎被列為癌症的特徵，其中台灣人常見的牙周病，也屬於慢性發炎，而牙周病患者的癌症風險，更比一般人高出14～24％左右。
想要幫身體滅火並遠離癌症，除了定期洗牙、維持口腔健康，廖繼鼎醫師也建議多吃藍莓、桑葚和蔓越莓等富含花青素的食物，同時保持心情輕鬆穩定，就能自然、有效地對抗慢性發炎。
👇
健康透支警訊3：蛋白質攝取不足
蛋白質是維持健康不可或缺的營養素，一旦體內蛋白質不足，免疫力就會大打折扣，影響身體對抗外來病原體的能力，再加上蛋白質是構成身體組織和細胞的重要成分，缺乏時會干擾身體的正常運作，甚至有可能增加慢性發炎或其他慢性疾病、癌症的機率。
那蛋白質應該怎麼吃呢？高雄榮總屏東分院的衛教文章建議，每餐都要攝取優質蛋白質，尤其是最容易被忽略蛋白質的早餐，可以從多一杯牛奶、豆漿或加顆蛋開始，並以成年人每天、每公斤體重1.1g蛋白質為主，70歲以上長者則建議每天應攝取每公斤1.2g的蛋白質。
健康透支警訊4：生理儲備力見底
廖繼鼎醫師形容，每個人身體裡都有一顆健康電池，年輕時電量充足，怎麼熬夜、怎麼飲食不規律都撐得住，但隨著年紀增加、電池慢慢老化，等到70歲時可能只剩下不到7成的電力，最可怕的是，這顆電池不會提醒你「快沒電了」，這也是為什麼很多長輩看起來健健康康的，但一遇到感染、壓力或手術等，電池電量就會瞬間歸零。
要是感覺到明顯體力變差、恢復速度變慢，或是消化越來越不好，就很可能是你的健康電池在發出低電量警訊，廖繼鼎醫師建議，這時候只要維持營養均衡、規律運動，甚至是多笑一下、和朋友聊聊天維持社交，就能降低壓力荷爾蒙，幫自己的健康電池充電！
健康透支警訊5：衰弱症
隨著年齡越來越大，身體各項功能也會跟著退化，有些長輩會出現嚴重的肌力下降、體重異常減輕，或總覺得提不起勁，而這些狀況又統稱為「衰弱症」。
台灣2010年的統計顯示，有衰弱症問題的長輩，罹患心血管疾病、肺病、腎臟病、糖尿病、關節炎、骨質疏鬆症和癌症的機率會比較高，如果想知道自己有沒有衰弱症，彰化基督教醫院的文章建議從5個指標來看：
非刻意的明顯體重減輕：過去一年內沒有特別減重，但體重下降超過5公斤。
自述疲憊感：一週有超過3天以上覺得疲倦或提不起勁。
肌力下降：握力測試落在研究族群最低的20%、男性＜26公斤、女性＜18公斤。
行走速度變慢：研究族群最低的20%、＜每秒0.8公尺。
低身體活動量：研究族群最低的20%、男性＜每週383卡、女性＜每週270卡。
快加入《早安健康》LINE好友，讓我們守護你每一天的健康\n
更多早安健康報導
工作壓力大，過敏又爆發？醫師：補充益生菌調整體質才是抗敏根本！ 地瓜蒸好別直接吃！多1步熱量減半降血脂，最佳食用時機好瘦又順暢
其他人也在看
下雨衣服曬客廳錯了！正確5招室內衣物速乾法：小心細菌暴增100倍
鳳凰颱風襲台，各地迎來猛烈的降雨，尤其宜蘭地區的降雨量還「紫爆」最高破1,000毫米。大雨下不停，最讓人困擾的就是衣服怎麼曬都曬不乾，晾在室內還會散發出陣陣悶臭...早安健康 ・ 22 小時前
預防三高促健康 128醫療院所獲表揚
國民健康署今天（11日）舉辦「健康促進機構成果發表會」，表揚128家醫院、診所及衛生所，在防治糖尿病、腎臟病與戒菸服務的貢獻。 例如高雄長庚紀念醫院以「智慧導航五力啟航」進行三高健康管理，結合數國立教育廣播電台 ・ 1 天前
癌症轉移砸百萬做質子治療？ 醫：9成病人不需要
質子治療雖是癌症治療的重要武器，但腫瘤科醫師廖繼鼎指出，約有9成癌症患者其實不需要這種治療方式。他解釋，質子治療主要用於精準控制局部腫瘤，如腦瘤、眼部腫瘤或兒童癌症，若癌細胞已轉移至全身，質子治療的效果將大打折扣。中天新聞網 ・ 1 天前
刷牙後狂漱口竟NG？你可能從小搞錯的4個潔牙觀念，難怪越刷越蛀牙
刷完牙後漱口把泡沫吐乾淨再正常不過，但這麼做竟然有可能增加蛀牙的機會？根據英媒《BBC》報導，英國伯明翰大學牙科學院教授、牙醫師普拉文（Praveen Shar...早安健康 ・ 1 天前
拒絕洗腎！愛吃9好食腎臟會感謝你，日權威「護腎回春湯」逆齡補元氣
你知道嗎？台灣平均每8位成人就有1人正面臨腎臟病危機，更嚇人的是，超過9成早期患者毫無自覺，一不小心，就可能一步步走向洗腎命運。日本腎臟權威上月正博醫師指出，日...早安健康 ・ 1 天前
邰肇玫證實子宮罹癌努力抗病！化療數次切除淋巴結 感嘆活著是最大幸福
華語民歌創作天后邰肇玫抗癌成功，重拾健康再度站上舞台！十年前她罹患子宮內膜癌，歷經多次手術與化療，如今完全康復，今（11/12）特別現身2025【臺北大巨蛋·民歌大團圓】總彩，分享一路走來的心路歷程。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
豪門之女、哈佛畢業的她卻不快樂！楊元寧花10多年學習不完美，靠藝術創作走出低谷
楊元寧是哈佛高材生、豪門之女，活在完美的期待裡，卻在光環下逐漸迷失自我。走過崩潰與重建，楊元寧學會直視黑暗與痛苦，重新擁抱不完美。如今，她以繪畫與文字記錄自己的療癒歷程，將那份穿愈傷痛的力量化為指引，希望陪伴更多人走出低谷，找回內在的光。 來到楊元寧的畫室，空間整潔得像一間小型美術用品店。顏料整齊排放在層架上，雖有使用痕跡，卻一條條乾淨如新。大型畫布就架在一旁，只要「感覺來了」，她隨時都能揮灑色彩。 另一側空間宛如藝廊，潔白的牆面掛滿她的新作，底層是深沉的黑藍色，上頭層層疊出繽紛色彩，像是一段從黑暗走向光的旅程。「這系列畫，是有感於現在很多人都被困在痛苦裡，」楊元寧說，「我希望透過覺察與療癒，讓那些還沒被照亮的黑暗，慢慢化成光。」 這些年，她不只畫，也書寫。新書《綻放真我》集結她多年自我探索與身心療癒的經驗，不藏私地分享方法與洞見。 她想告訴每一個正在黑暗中掙扎的人：「You are not alone，你不是一個人。」 從「完美小孩」到「不快樂的大人」 在外界眼中，楊元寧是標準的「人生勝利組」。她是已故台塑集團創辦人王永慶的外孫女、台塑企業管理中心常委王瑞華與楊定一博士的掌上明珠，家康健雜誌 ・ 1 天前
研究：說話變慢、忘詞，哪個才是失智警報？多做一件事防腦退化
年紀愈大，說話愈容易忘詞，許多人認為這是認知能力下降的前兆，加拿大最新研究卻推翻這個想法：「說話忘詞」是正常老化現象，「語速變慢」才更是失智警報。 與朋友聊天聊到一半，突然停頓，想不起來「正確的用詞」是什麼？這樣的「忘詞」現象，被許多人認為是失智前兆。然而，一則最新研究卻推翻這項認知──比起說話忘詞，「講話語速變慢」是更精準的失智指標。 專長高齡研究的加拿大多倫多灣巒醫院（Baycrest）與多倫多大學共同研究，針對125名年齡介於18～90歲受試者，進行3種不同項目的評估，包括：圖片識別、圖片描述、以及認知能力評估。 在「圖片識別」環節中，受試者會一面看著圖片、回答關於圖片的問題，一面聽見耳機中播放著干擾性詞語。研究人員想透過打斷受試者思考，評估他們是否能維持資訊處理能力、精準辨識圖片內容。而「圖片描述」環節則請受試者描述自己看到的2張複雜圖片，再運用人工智慧軟體，針對受試者語速、停頓思考的程度，進行語言表現分析。 最後，研究再針對每個受試者進行大腦的「執行功能」評估。執行功能是了解大腦退化程度、失智風險的重要指標，一個人的專注程度、避免分心的能力、以及處理衝突性訊息的能力，都會影響康健雜誌 ・ 17 小時前
20多款舒緩更年期症狀藥物 FDA取消警告標籤
食品暨藥物管理局(FDA)10日宣布，將取消20多款更年期症狀舒緩藥物的健康警告，認為這些已使用22年的警告過時且沒有必...世界日報World Journal ・ 1 天前
比慢性病可怕，「孤獨」殺傷力如每天15根菸！醫4招教你活出健康獨立老
提到「孤獨」，您腦中浮現的是「好寂寞」還是「沒人聊天」？別以為孤獨只是情緒低落那麼簡單，研究發現，孤獨對身體的傷害，竟可與「一天抽15根菸」相提並論，不僅讓心臟...早安健康 ・ 1 天前
宜蘭釣蝦場暴雨淹腳踝！釣客「沉浸式泡腳吃飯照釣」 網：蝦子都快笑出來
最強沉浸式體驗！受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭昨（11日）大雨狂炸，多處地區嚴重淹水；其中一家釣蝦場也難逃災情，場內水位高達腳踝，地板幾乎成了「蝦池2.0」。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
賴清德頒發總統科學獎 科研策略要30年催生3名諾貝爾獎得主
總統賴清德今（11日）頒發第13屆總統科學獎，感謝中研院士梁賡義、葉均蔚2名得獎者的科研貢獻，更舉台灣每千人研發人力高居全球第2，未來將持續做好基礎科學教育，發展高教深耕，並啟動台灣橋樑計畫等加深與世界學術鏈結，以科研策略希望未來30年水到渠成，催生物理、化學、醫學3大領域，至少增加3名台灣諾貝爾獎自由時報 ・ 1 天前
嘉義長庚許文蔚蔡明劭 入選全球前2%頂尖科學家
（中央社記者蔡智明嘉義縣12日電）美國史丹佛大學公布2025年全球前2%頂尖科學家名單，嘉義長庚醫院骨科醫師許文蔚與耳鼻喉科醫師蔡明劭入選，分別獲終身影響力獎與年度影響力獎，展現臨床醫學與學術研究深厚實力。中央社 ・ 19 小時前
民歌創作天后邰肇玫「10年前罹患子宮內膜癌」 親揭抗癌血淚歷程
2025「臺北大巨蛋·民歌大團圓」11月22日將重磅登場，12日舉辦彩排，由民歌創作天后邰肇玫領軍，一舉號召南方二重唱、唱紅〈秋蟬〉的楊芳儀＋徐曉菁、及「大學城」重唱組合-林佳蓉＋許淑絹三組跨世代經典二重唱組合攜手同台，在重現華語女聲最動人和聲記憶的同時，更邀來闊別民歌舞台30年的芝麻（陳艾玲）驚喜加入，八人共組期間限定超強女力戰隊「八仙合韻」，將以天籟合聲及滿滿的民歌大團圓情誼，掀起全場最動人的經典共鳴。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 17 小時前
嘉義長庚骨科許文蔚醫師、耳鼻喉科蔡明劭醫師分獲「終身影響力獎」、「年度影響力獎」
記者湯朝村／嘉義報導 美國史丹佛大學研究團隊日前公布2025年「全球前2%頂尖科學家…中華日報 ・ 16 小時前
「紫米VS黑米」哪個健康？醫揭答案 這1種最能減重、控血糖、護心血管
許多人聽到「澱粉」就立刻聯想到體重增加或血糖飆高，然而澱粉並非單一類型。家庭醫學科醫師李思賢表示，依照結構與消化速度，可區分為「快澱粉」與「慢澱粉」。快澱粉如白飯、白麵包，進入身體後迅速分解，使血糖短時間內上升。相對的，慢澱粉結構完整，含有較多纖維與抗氧化成分，能延緩能量釋放，對血糖調控及代謝更加友善。 黑米提供抗氧化功能 膳食纖維含量高 在眾多澱粉來源中，黑米值得特別推薦。李思賢醫師指出，黑米保留了外層糠皮與胚芽，因此膳食纖維含量明顯高於白米與紫米。這些纖維能延緩葡萄糖吸收，增加飽足感，對於體重控制者具有幫助。此外，黑米富含花青素，這是一種天然抗氧化物質，能對抗發炎反應並維護心血管健康。甚至黑米的抗氧化能力可超越藍莓。黑米在血糖反應上的表現相當突出，其血糖指數（GI）約落在42至50，屬於低GI食物。這對糖尿病患者或需要控制血糖的人特別重要。李思賢醫師解釋，原因在於黑米含有較多直鏈澱粉，其排列線性且不易被消化酵素分解，消化速度較慢。反之，紫米與糯米主要成分為支鏈澱粉，分解快、吸收快，因此血糖容易快速上升。這也解釋了為何部分人誤以為紫米健康，卻發現血糖控制不佳。 香氣與嚼勁 帶來額外飲常春月刊 ・ 18 小時前
18歲高中女發育好！月經卻從未來過 醫檢查驚「沒有陰道」
孩子在發育期還未出現性徵，可能是身體有問題。婦產科醫師鄭丞傑分享，一名身材發育良好的18歲高三生，月經遲遲沒有來，被母親帶到醫院做檢查，發現她先天性無陰道，子宮也發育不全，雖然可透過手術建立人工陰道，但生育能力受到影響。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
每天慢跑還是胖！女子「早餐戒麵包」 竟瘦下7公斤
減脂不一定要靠嚴格節食或高強度運動，新陳代謝內分泌專科醫師蔡明劼表示，長期維持健康體態的關鍵在於生活中的微調，例如早餐增加蔬菜、改變調味方式，就能逐漸建立健康飲食習慣。中天新聞網 ・ 1 天前
摘瘤竟刺破子宮…2刀疤如蜈蚣「輸8袋血才還魂」！女控國軍醫院：要我命
我差點死掉！一名30多歲羅姓女子控訴醫療疏失，今年4月到國軍高雄總醫院摘除子宮肌瘤，聽信醫師說詞，微創手術從陰道進去，沒有傷口、恢復快，幾乎不會有風險。原定上午8時開刀，情況出現變化，直到晚上21時她又被推進手術室，原來子宮和靜脈被穿刺大量失血，緊急輸8袋血才還魂，肚子就此留下2道超過15公分刀疤如蜈蚣爬至私密處，讓熱愛潛水、攝影的她相當自卑，而她第一時間喊痛求救，似乎被漠視，護理師只回「妳可能太緊張了」。對此，院方回應，患者術後發生併發症，調解中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
一半台灣人中鏢！喝酒臉紅恐「1體質」惹禍 大增7癌風險
現代人生活壓力大，偶爾小酌紓壓，但若喝酒容易臉紅，可能暗藏健康危機。馬偕醫大國際處與醫學系主辦的「精準醫療健康促進實踐」衛教活動指出，台灣的酒精不耐症高達近50%，酒精早在2007年已被世界衛生組織列為第一級致癌物，經常飲酒恐增加罹患消化道癌風險，飲酒後若出現臉紅、頭痛、嘔吐及宿醉等症狀，可能為酒精不耐症的警訊，呼籲民眾盡可能避免飲酒。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前