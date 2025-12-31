「本來很討厭曹西平」！錄節目爆1插曲…苦苓秒改觀：我錯了

娛樂中心／周希雯報導

資深藝人曹西平29日驚傳深夜在住處猝逝，享壽66歲。他生前以敢言直率的風格著稱，雖然常在節目飆罵經典名詞「醜八怪」，但私下是出了名刀子嘴豆腐心，也相當照顧後輩。作家苦苓就坦言「我本來很討厭曹西平」，認為對方愛嗆人又打斷對話，直到某次同台錄影爆出插曲，令他瞬間改觀並認錯，「曹西平不著痕跡的的溫柔與貼心，那才是真正的他」。

苦苓表示，過去在電視看到曹西平時，不是在跟人爭吵、當面罵「醜八怪」，就是猛吹哨子打斷別人說話，從此對他留下負面印象，「就算是為了節目效果，這樣也太不尊重人了，我很不以為然。」某次2人同台上節目，看到曹西平又故技重施，當時的苦苓心想，「感覺整個節目的水準都要被他拉低了，好幾位來賓皺著眉頭，可能跟我一樣覺得度日如年。」加上錄到一半時導播突然暫停，因為現場1名工作人員出了錯，導致整段都要重錄，本就不太開心的來賓更加眉頭緊皺，製作人更是當面飆罵出錯的女孩。

苦苓分享唯一一次和曹西平同台錄影的經歷。（圖／翻攝「曹西平的粉絲愛團」臉書）

正當攝影棚內的氣氛陷入一片凝結之際，曹西平忽然打破沉默喊「不要怪她了！」接著像連珠炮似地說，「錯了再重來就好，我們做電視本來就是這樣，沒有人會故意犯錯，又有誰沒有犯錯過呢？現在追究錯誤已經沒有意義了，不要把氣氛搞得那麼差，免得等一下大家都錄不下去…重來重來！重新講一遍說不定會講得更好，就當作節目是精益求精不就好了？」後來那位被罵哭的女孩感激地看了曹西平一眼，打起精神重新開始工作，現場也重新開始錄影，「效果反而比之前還好，最後其實也沒有多花很長時間」。

苦苓憶起，曹西平當時連珠炮似的一番話，令全場心服口服。（圖／翻攝「曹西平的粉絲愛團」臉書）

苦苓憶起，曹西平當時說出那番話時，完全不打結又言之有理，打破僵局之餘也讓全場心服口服。對此，他坦承「錄完這場節目之後，我確定我錯了。我不應該用僵化的成見、狹隘的觀點來看待別人，更不該草率定義一個人：曹西平不著痕跡的的溫柔與貼心，那才是真正的他，是他靈魂深處透漏出來的善良。」苦苓遺憾表示，雖然一直記得這件事，卻一直沒有機會告訴曹西平，「希望他的在天之靈有聽見，也盼望他一路好走、擺脫千般煩惱。」





原文出處：苦苓認了：本來很討厭曹西平！錄影爆「1超僵插曲」他秒認錯：那才是真正的他

