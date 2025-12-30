「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走

娛樂中心／李紹宏報導

資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。

作家苦苓回憶和曹西平唯一的同台經驗，對曹西平的形象改觀。(圖／翻攝自苦苓臉書)

苦苓表示，以前在電視上看到曹西平，不是與人爭執、當面罵人「醜八怪」，就是吹哨子打斷別人說話。當時他對此深感不以為然，認為即便為了節目效果，這種行為也顯得不尊重人，甚至覺得對方的表現「拉低節目水準」。

直到兩人唯一一次的同台經驗，曹西平依然故技重施，現場氣氛一度讓來賓們感到度日如年。然而，一場突發的錄影意外，卻讓苦苓徹底改觀。

苦苓回憶，當時因一名基層工作人員出錯，導致整段節目必須重錄，執行製作氣得當眾大聲辱罵出錯的小女孩。就在全場氣氛僵持、女孩近乎崩潰時，平時看似難相處的曹西平卻突然開口「不要怪她了！錯了重來就好，誰沒犯過錯？現在追究沒意義，不要把氣氛搞差，免得大家錄不下去。」

資深藝人曹西平驚傳離世，外界不捨。（圖／翻攝自臉書）

曹西平當時以連珠炮般的語速，有理有據地安撫全場，甚至大方表示「重講一遍說不定會更好，就當精益求精」。這番話不僅救了那名工作人員，也化解了現場的尷尬。

「錄完那場節目，我確定我錯了。」苦苓在文中自省，不應以僵化的成見去定義一個人，也說曹西平那種「不著痕跡的溫柔」，正是其靈魂深處透出的善良。

不幸的是，曹西平在29日猝然離世，苦苓語帶遺憾地表示，這件事一直藏在心底，可惜再也沒有機會親口告訴對方，希望曹西平在天之靈能聽見這份遲來的致敬，並祝福他「一路好走，擺脫千般煩惱」。

