本勞加薪增聘外籍移工 全國產業總工會支持

▲對於勞動部規劃製造業者為本國勞工加薪2000元來增聘外籍移工，全國產業總工會理事長戴國榮（中）表示支持這項政策。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 行政院會今（30）日上午將提出跨國勞動力政策新方案，為保障本國勞工權益，製造業者若要增聘1名外籍移工，就必須替本籍勞工加薪2000元，估計4年內將有20萬名本勞受惠。對此全國產業總工會理事長戴國榮接受《NOWNEWS今日新聞》受訪時認為，此政策對於提升部分行業薪資有實質助益，此外對於長期缺工行業人力得到舒緩，支持政府這項政策。

關於政府祭出替本籍勞工加薪2000元換取增加增聘外籍移工額度。戴國榮表示，這樣的配套措施，認為是能夠提升某些行業的整體薪資，同時扭轉台灣勞工低薪的趨勢，對於解決部分行業低薪問題，是有實質的助益。

此外戴國榮說，同時能舒緩部分行業長期缺工的問題，但是並不是百工百業都適合用這樣的方式，否則將排擠到本國人的就業機會。

戴國榮說，因此該方案可接受的範圍，是針對於長期缺工的行業，包括本國人跟年輕人較不願意從事的工作，例如碼頭工人，或耗體力的工作、3K的工作（意指骯髒、危險與辛苦）。

最後戴國榮強調，該方案必須限定某些行業，而不是所有行業一體適用，表示是能夠支持政府這項政策。

