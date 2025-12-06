本勞加薪1元可獲外國技工名額？勞動部：至少要加2千元

勞動部先前提及旅宿業外國技術人力可從事房務、清潔、訂房、接待、餐飲等工作。（示意圖／報系資料照）

依行政院日前通過的「跨國勞動力精進方案」，宣稱旅宿業及商港碼頭業為本勞加薪2000元才能獲得1名外國技術人力配額，但依勞動部近日預告的「雇主聘僱外國技術人力許可及管理辦法」草案卻僅提及只要提高一級投保級距即可，意謂可能最少會僅加薪1元就可獲得外國人名額，勞動部官員則說，會在授權的公告內中詳述，仍會要求至少為本勞加薪2000元才能引進外國技術人力。

依勞動部預告的「雇主聘僱外國技術人力許可及管理辦法」指出，在取得聘僱許可後雇主應為其申請聘僱的人數，調高本勞月投保薪資至少一級，若是原本第一級距的勞工則應提高至第三級。

但加薪條文中並未確實提及需要加薪2000元、也未提及需要優先為低薪勞工加薪，若以此試算，則2026年領2萬9500元的勞工需要加薪至3萬1801元、加薪達2031元，但若原本薪水為3萬1800元勞工，僅需要增加至3萬1801元、可能只加薪1元。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組長蘇裕國表示，該法規也授權勞動部訂定相關資格條件，會在公告內中詳述、也會有薪資查核等完整規範，仍會要求至少為本勞加薪2000元。

此外，草案中也提及若旅宿業及商港碼頭業雇主要引進外國技術人力，需要經指定方式與外國技術人力媒合及簽訂勞動契約。勞動部官員提及，就是要透過新成立的「跨國勞動力延攬中心」，並會建置專案選工系統讓雇主及勞工認識彼此。

