「本可從容改革卻拖泥帶水」 柯志恩批政院版財劃法太晚端

藍委柯志恩今（20）日表示，財劃法政院版終於亮相，但政府「本可從從容容處理改革，卻偏要拖泥帶水、拖到最後」（摘自柯志恩臉書）

財政收支劃分法修法再度成為朝野攻防焦點，近日成為綠營箭靶的藍委柯志恩今（20）日表示，財劃法政院版終於亮相，但政府「本可從從容容處理改革，卻偏要拖泥帶水、拖到最後」，如果行政院願意更早端出版本、少一點政治算計，是否就能減少朝野對立？

柯志恩指出，此次院版的確在制度上做出一些更細緻的調整，例如首次明確區隔「財政努力」與「基本建設」兩大指標，前者包括營利事業營利額、稽徵努力度；後者則涵蓋工業就業人口、農林漁牧人口與相關產值。

同時，營業稅、貨物稅、菸酒稅的分配方式也同步調整，22縣市將依同一套算法處理，兼顧人口老化、離島需求與城市差異。對於這些制度性改善，她認為「值得肯定」。

不過，話鋒一轉，她批評，院版刪除了立院三讀通過的兩項關鍵規範，一般性補助款不得低於114年追加預算數，以及計畫型補助款補助比率不得低於過去十年平均值；同時明定「中央統籌分配稅款可列為扣減標的」，並限定一般性補助款要用於特定領域。她認為，這些變動等於讓中央重新收回分配主導權，地方若不完全配合中央政策，恐將面臨統籌款被扣減的風險。

她也點名行政院對外宣稱的「釋出總規模」不實，立院於11月14日三讀通過的數字是1兆4329億元，遠高於院版1兆2002億元，兩者相差2327億元，「不是院版比較多，而是比較少」，她呼籲行政院停止對社會傳遞錯誤訊息。

柯志恩也公開要求，行政院立即公布22縣市試算結果，並與地方充分對話，讓共同檢驗是否公平合理，只有透明公開、充分討論，才有機會完成真正的財政改革。期許最後朝野能達成共識，讓財劃法的爭議早日畫上句點。

