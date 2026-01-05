本周低溫5度！入冬最強冷氣團來襲 專家揭4特徵

入冬最強冷空氣今起南下，全台氣溫一路下滑，周三起一連4天受寒流影響，平地最低溫可能跌破5度。氣象專家林得恩指出，這波冷空氣有4項明顯特徵，一路冷到1月中旬，山區都有機會降雪。

先濕冷後乾冷

水氣移入，今起桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島也有零星短暫雨，其它地區維持多雲到晴。明起環境水氣逐漸減少，乾冷天氣最需要留意的，就是輻射冷卻效應造成的顯著低溫。

冷氣團有機會衝寒流

因輻射冷卻加持，這波冷空氣有機會成為2026年首波寒流，林得恩引用美國數值模式模擬，7日、9日、10日這3天清晨，都有機會達標。

冷空氣持續時間久

未來2周氣溫低於氣候平均值，偏冷趨勢將一路持續至1月中旬。林得恩指出，這波冷氣團最冷時段落在6日晚間至10日清晨，等於一口氣連冷4天。緊接著12日至14日，可能又有另一波冷空氣。

山區降雪機率高

今下半天起至明天，北部、宜蘭地區海拔2000至2500公尺山區，以及中部和花蓮地區海拔3000至3500公尺高山，都有機會降雪。

