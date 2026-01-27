本周兩波冷空氣接力 最冷時間點曝光

天氣風險分析師黃國致指出，周二(27日)起東北季風增強，北臺灣氣溫明顯下降，周三(28日)為這波冷空氣最強的時候，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。

東北季風增強 周二起濕冷 周三最冷

受華南雲雨區東移影響，臺灣周邊水氣偏多，中部以北及東北部地區容易有局部短暫陣雨，周二晚間至周三清晨，大台北山區、基隆北海岸及東北部地區有局部較大雨勢發生，外出請備妥雨具。

氣溫方面，北部及宜蘭地區高溫約 15-20 度，低溫下探 13-15 度；中部及花蓮地區高溫約 20-25 度，低溫約 11-17 度；南部及臺東地區高溫約 23-27 度，低溫約 14-18 度。北臺灣濕冷，中南部早晚亦冷，早出晚歸請注意保暖。

周四起水氣減少 氣溫回升2字頭

周四至周五(29-30日)東北季風減弱轉為偏東風環境，水氣減少，各地轉為多雲到晴的穩定天氣，僅基隆北海岸、東部地區及恆春半島有零星短暫雨。氣溫方面，白天氣溫回升，北部及宜蘭地區高溫可回升至 19-21 度，中南部及花東地區高溫更可達 24-26 度；夜晚清晨受輻射冷卻影響，仍會感覺到冷，北部及西部地區有 14-17 度低溫發生，空曠處及近山區氣溫會在低 2-3 度，中南部地區日夜溫差仍大，夜晚清晨請注意保暖。

周六再一波東北季風增強 影響到下周二

周六(31日)日間鋒面系統自臺灣北部海域通過，夜間另一波東北季風再增強，預計持續影響至下周二(2/3日)。受到華南水氣移出影響，週末期間臺灣周邊水氣增多，北部、東部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區大致為多雲天氣。

下周一(2/2日)水氣減少，除迎風面地區仍有降雨外，其他地區轉為多雲到晴天氣。氣溫方面，北部及東北部高溫下降至 17-19 度，中南部及花東地區高溫略降 1-2 度；夜晚清晨北部及東北部感受較涼，西部日夜溫差大多留意。