本周弔詭結業式 放寒假前再上3天課 2.3萬人傻眼

各級學校即將迎來寒假，一名學生發現，明天是學校結業式，但隔天卻又得返校上課，連續三天後才正式放寒假，貼文在網路引發2.3萬人熱議，不少學生認為此安排頗為弔詭，不僅學生容易忘光課程內容，老師也得加快進度。

原PO近日於Threads發文指出，明（20）日是各級學校的學期最後一天，也就是結業式，周三又安排開學

貼文引起2.3萬人關注，不少學生表示，學校因此將結業式改到周五舉行，也有人抱怨，先上三天下學期的課再放寒假，等到正式開學時早已忘光，直呼「安排真弔詭」。

學生留言，「周二放寒假，周三開學」、「上學期好像是昨天的事」、「我們學校為了解決這個問題，直接取消結業式」、「我們學校直接周二、三、四上課，周五才結業式」、「周二結業典禮，周三開學典禮」、「要補下學期的課，所以要再上三天」、「滿弔詭的，學期末的時候教下學期的課，等開學不就忘光光，老師趕進度，完全想不到任何好處」。

行政院去年公布115年政府行政機關行事曆後，引發家長憂心寒假與農曆春節之間夾著上課日，假期不連續，家長安排不便，教育部決議調整114學年度第2學期行程，原訂115年2月11日（周三）開學。

但為配合春節假期，將2月11日至13日改為放假，並提前於1月21日至23日補行上課，等於先上3天課再放寒假，實際上課日順延至2月23日（周一），以兼顧法定假期規定與家長、學生的假期安排需求。

