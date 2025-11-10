本周必看！熱門AI股EPS、本益比、關鍵價一次掌握

體育中心／綜合報導今年在中職季後賽上演驚奇的樂天桃猿隊，9日交流賽後隨即震撼宣布與率領團隊、拿下樂天易主後首座冠軍的日籍教練古久保健二不續約將更換主帥，此決定讓球迷相當錯愕，網友紛紛熱議「拿了總冠軍還要換總教練？」不過這並不是中職首度出現球隊奪冠後總教練卸任，包過這次古久保一共曾發生過4次；除此之外，在例行賽敬陪末座的富邦悍將，日前宣布陳金鋒請辭下台，這也是中職歷史上第一次出現「奪冠」和「墊底」總教練都請辭的特殊狀況。

FTV Sports ・ 2 小時前