本周新錶｜幾何網格中的機械芭蕾 Bell & Ross BR-X3新作台灣僅1只

【記者張家玲／台北報導】每周新錶時刻到！Bell & Ross憑藉「方中見圓」的經典美學與源自航空儀器的功能性，奠定了其在專業時計領域的地位 。如今，品牌再次跨越機能極限，推出BR-X3 Tourbillon Micro-Rotor微型擺陀陀飛輪，將精準可靠的工具表基因，昇華為一場通透純粹的感官饗宴。

這款新作徹底革新了Bell & Ross著名的方形錶殼，以精鋼錶環搭配正、反兩面的藍寶石玻璃，構成一具極致簡約的透明骨架。這項設計讓錶殼與機芯合而為一，透過四顆螺絲貫穿固定，展現結構的力與美。品牌創意總監Bruno Belamich從荷蘭畫家Piet Mondrian的幾何抽象與建築師Charlotte Perriand的簡練功能中汲取靈感，將機芯夾板打造如藝術網格，每一枚齒輪與寶石都宛如懸浮於真空之中。

Bell & Ross BR-X3 Tourbillon Micro-Rotor微型擺陀陀飛輪，40mm，緞面打磨及拋光不鏽鋼錶殼，鏤空錶盤，灰色鱷魚皮錶帶，BR-CAL.389專利自動機械機芯，動力儲存52小時，防水深度50米，台灣限量1只，312萬元。品牌提供

技術層面同樣令人驚嘆，內部搭載的BR-CAL.389專用機芯 展現了驚人的「機械芭蕾」。為了實現僅 9mm的超薄身段，工程師巧妙將微型擺陀嵌入機芯平面，而非疊加其上，搭配5點鐘位置不斷律動的飛行陀飛輪，可有效抵消地心吸力造成的誤差；2點鐘位置的煙燻色偏心小錶盤將時間顯示退居其次，騰出空間讓位給精妙的機械運作。這款作品全球限量25只，台灣僅分配到唯一一只。

