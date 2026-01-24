本周新錶｜ZENITH閃耀LVMH鐘錶周 6款DEFY系列新作搶鏡

壹蘋新聞網

【記者張家玲／台北報導】每周新錶時刻到！2026年LVMH鐘錶周上，瑞士製錶大師ZENITH的視覺焦點落在品牌核心DEFY挑戰系列，這系列腕錶承載著力洛克製錶廠的深厚底蘊，並與現代建築的結構美學深度連結，精確捕捉大都會天際線的繁華節奏 。

今年，ZENITH透過創新材質與俐落幾何線條，展現多元的都會風情。DEFY Skyline Skeleton天際線鏤空腕錶以黑陶瓷錶殼映襯金色機芯，黑金交織的光影效果如城市夜幕般引人入勝；首度現身的 DEFY Skyline Tourbillon Skeleton鏤空陀飛輪腕錶，則將藍色PVD機芯懸浮於玫瑰金外殼之中，讓複雜的機械運作轉化為令人讚嘆的視覺結構 。

ZENITH DEFY挑戰系列SKYLINE SKELETON天際線鏤空腕錶，41mm，黑色陶瓷錶殼，金色鏤空錶盤，黑色陶瓷錶鍊，El Primero 3620 SK鏤空自動上鍊機芯，動力儲存55小時，防水深度100米，61萬5100元。品牌提供
ZENITH DEFY挑戰系列SKYLINE TOURBILLON SKELETON天際線鏤空陀飛輪腕錶，41mm，玫瑰金錶殼，藍色鏤空錶盤，純玫瑰金錶鍊，El Primero 3630 SK鏤空陀飛輪機芯，動力儲存50 小時，防水深度100米，限量50只，334萬4200元。品牌提供
DEFY Skyline計時腕錶同步迎來全黑陶瓷版本，其輕盈耐磨的特性與漸變錶盤相得益彰，搭配傳奇的El Primero 3600機芯，展現精準至1/10秒的強悍性能 。針對精緻品味設計的36mm款式，則以優雅銀色面盤詮釋都會中性美感，靈活的錶帶快拆系統更完美契合現代生活的機動性。

致敬經典的DEFY Revival A3643復刻腕錶，將1969年原創的八邊形結構與階梯式錶鍊重新帶回世人眼前。這款被譽為「門栓」的傳奇作品，忠實重現首款DEFY的堅韌基因，連結過去與未來的設計語彙。

ZENITH DEFY挑戰系列SKYLINE天際線計時腕錶，42mm，黑色陶瓷錶殼，漸變灰色星空圖案錶盤，黑色陶瓷錶鍊，El Primero 3600自動上鍊機芯，動力儲存60小時，防水深度100米，76萬600元。品牌提供
ZENITH DEFY挑戰系列SKYLINE天際線腕錶，36mm，精鋼錶殼，銀色太陽紋錶盤，精鋼錶鍊，Elite 670自動上鍊機芯，動力儲存50小時，防水深度100米，30萬5700元。品牌提供
ZENITH DEFY挑戰系列SKYLINE天際線腕錶，36mm，精鋼錶殼（錶圈鑲嵌52顆明亮式切割鑽石），銀色太陽紋錶盤，精鋼錶鍊，Elite 670自動上鍊機芯，動力儲存50小時，防水深度100米，43萬3100元。品牌提供
ZENITH DEFY挑戰系列 REVIVAL A3643復刻腕錶，37mm，精鋼錶殼，銀色太陽紋錶盤，精鋼「Ladder」階梯式錶鍊，Elite 670自動上鍊機芯，動力儲存50小時，防水深度300米，25萬1100元。品牌提供
