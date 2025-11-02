本周最大事！普發1萬11／5預約 初期依身分證尾數分流：資訊一次看

政府普發一萬元即將上路，包含登記入帳、ATM領現、郵局臨櫃、直接入帳及偏鄉造冊發放等5種領取方式，其中「10000.gov.tw」將於11月5日開放登記，採分流方式，每天開放2組尾數的民眾登記，5日可登記尾數為0、1；首批款項預計11月12日入帳。隨政策啟動，民眾偏好領取方式的最新網路調查也出爐，「拒領」比例不到1%，引發熱議。

根據「Yahoo奇摩」10月27日至31日舉辦的網路投票，約5萬1800名網友參與，其中「登記入帳」最受青睞，占38.9%；其次為ATM領現21.3%、直接入帳18.2%、郵局領現9.2%，回答「不知道／沒意見」者為9.5%，偏鄉造冊發放2.4%。值得關注的是，曾在網路引發「拒領」主張的群體，實際投票行為中僅0.5%選擇不領。許多網友看完投票結果後忍不住開酸，「只要看領取率就知道某些人是不是口是心非」。

以下為領錢方式與QA:共五種領取方式：網路登記入帳、ATM提領、郵局臨櫃、系統自動入帳以及偏鄉造冊發放。11月5日將開放預先登記；符合資格者自11月12日起陸續自動入帳；ATM提領自11月17日開始，郵局11月24日開放臨櫃領取。

一、哪些人可領？

符合以下任一條件皆可領取一萬元：

1、擁有台灣戶籍之國民

2、各級政府派駐海外人員及其具台灣國籍眷屬

3、大陸人士、港澳居民及外籍人士，只要為台灣籍配偶並持有居留證

4、持永久居留證之外國人

5、2026年4月1日至4月30日出生的國內新生兒

二、領取方式

1、網路登記入帳，初期依身分證尾數採分流方式，11/10日起開放所有民眾登記。

開放時間：11月5日早上8時

填寫資料：健保卡號、身分證或居留證號、指定銀行帳號

完成後，款項將直接匯入帳戶

12歲以下兒童：由父母或監護人其中一人代為登記，代領人需填自身證號與帳號，並輸入孩童健保卡號。

分流登記（11/5–11/9）

為避免塞車，採用身分證/居留證尾號分流，每天開放2組尾數的民眾登記，5日可登記尾數為0、1，6日為2、3，7日為4、5，8日為6、7，9日為8、9。11月10日起開放所有民眾登記，11月13日起開放修改、核驗登記資料；登記系統開放至2026年4月30日止。

2、ATM領現

11月17日起

準備：健保卡號、身分證字號 + 任一家合作銀行金融卡，插卡選擇「普發現金領取」即可

合作金融機構共16家，包括公股銀行、台新、國泰、中信、玉山、元大、永豐、富邦及中華郵政等。

3、郵局臨櫃領取

11月24日起開放

攜帶：身分證正本 + 健保卡，可至全台任一郵局窗口領取

4、直接匯入

下列族群政府將主動匯款，不需登記，11月12日起陸續入帳：

勞保、國保、災保、身障補助、老農津貼、農民退休儲金、勞退月領、安置兒少、公費就養榮民等

5、偏鄉造冊

交通不便地區採提前造冊方式，已於10/24–10/28完成登記，11月12日至11月25日可回原登記派出所領取地點涵蓋屏東、花蓮、台東部分鄉鎮派出所。

財政部另提醒，符合特定資格的民眾無須額外登記即可領取普發一萬元。包括：領取勞保、災保、國民年金（含原住民給付）、老農津貼、農民退休儲金及勞工退休金的退休族群，以及身心障礙生活補助、中低收入老人生活津貼受領者、安置兒少、公費就養榮民等對象，還有因公派駐國外且目前未設戶籍的政府人員與其具中華民國國籍的眷屬，都會在11月12日由政府直接匯款入帳，不需辦理任何手續。

