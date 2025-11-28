本周最強內幕》亂局中逼宮鄭麗文，新竹縣長第一聲槍響！台積電成兩岸諜戰標的，​共諜丁小琥不只吸收軍官

2026地方九合一選舉倒數1年，各陣營人選陸續出爐！在縣市長選舉上，國民黨從2018年開始一路收穫勝利，由原本的6席大幅上升到15席，被視為是時任黨主席吳敦義操盤有功。如今，國民黨新任主席鄭麗文當選後拜會立法院國民黨團，曾誓言要在2026年要「光復」台南、高雄，而手握14個執政縣市的國民黨明年將有9縣市首長任期屆滿，如何力守藍色版圖成為鄭麗文的首要課題。​

近年兩岸關係越趨緊張，中共解放軍除各類軍事演習動作頻頻外，同也大舉透過灰色地帶滲透台灣，竊取政府及軍事機密，更試圖發展內應組織，這也導致近年國安事件頻頻躍上新聞版面；隨著中國手法持續「進化」，台灣被滲透的對象從宗教宮廟、黑道到行政體系，甚至政黨幕僚及退役軍官等，「共諜案」層出不窮。近日繼震驚社會的鎮小江共諜案後，檢調又破獲具長沙市人大委員等多重身分的香港籍中國商人丁小琥，涉嫌吸收軍官一案。本文摘錄本周4篇國內政治內幕精華，敬請服用。

幕後》逼宮鄭麗文！國民黨新竹縣長爭逐戰 實力派施壓黨中央

國民黨在地方選舉上表現亮眼，除台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴等「7仙女」攻占台灣半邊天外，新北市長侯友宜順利接掌最大縣市，當時掀起強大「韓流」成功讓高雄綠地變藍天的韓國瑜，自是一大亮點。但值得注意的是，相對較少被關注、替國民黨守下客家重鎮新竹縣的新竹縣長楊文科，如今8年任期屆滿，交棒卻可能出現亂局。

回顧2018年國民黨新竹縣長提名過程，可謂一波三折，當時共有時任立委林為洲、新竹縣副縣長楊文科與新竹縣議會副議長陳見賢、湖口鄉長林志華、竹東鎮長徐兆璋等人有意參選，最終在民調、地方政治恩怨等各種考量下，臨時更改辦法，提名楊文科參戰。11月27日，新竹縣副縣長、國民黨新竹縣黨部主委陳見賢於新竹縣議會宣布參選新竹縣長，正副議長及百餘人地方團體齊聚為其助陣；甚至連民進黨新竹縣主委鄭朝方胞兄、議員鄭朝鐘也到場力挺，陳見賢地方實力可見一斑。然而，除陳見賢外，藍營有意……（繼續閱讀全文）

立法院長韓國瑜聲勢再起。（資料照，柯承惠攝）

幕後》兩岸諜戰！震動台灣超級大企業被滲透 中共特務丁小琥不只吸收國軍

近年共諜案頻傳，據國家安全局（國安局）日前提出的「國家情報工作暨國家安全局業務報告」統計，今年截至9月，共諜案相關起訴計24人，其中現、退役軍人為13人，占比超過一半；報告指出，中共透過金錢利誘、債務脅迫，甚至退役拉攏現役等方式，對台灣政府機關及軍事單位進行滲透，試圖蒐集國防及政府機敏資訊。近來，香港籍中國男子丁小琥涉吸收、利誘現退役軍人，以刺探收集軍事等機敏資料一案引發廣泛討論。

針對丁小琥一案，台灣高等檢察署18日起訴丁小琥以及6名現退役軍人王文豪、譚俊明、呂芳契、邱翰林、楊千慧、楊博智，共7名被告，並求處重刑。回顧整起調查經過，2024年9月，法務部調查局台北市調查處進行秘密任務，出動大隊跟監人馬，於台北市南京東路神旺飯店周邊，緊盯一名中國大陸的可疑人士，這人正是68歲的的丁小琥，消息人士透露，當天丁小琥在飯店大廳大喇喇地逐一點名我軍事基地數名軍官，表示「一定要拿下」，而後這段跟監譯文上報後，調查局啟動了「打虎專案」；值得注意的是，丁小琥除接觸軍方人士外，一度還……（繼續閱讀全文）

法務部調查局進行秘密任務，摸底共諜丁小琥所布建的共碟網。（資料照，蔡親傑攝）

幕後》韓國瑜和盧秀燕 民進黨憂賴清德戰不過這一位 ​

2026年地方選舉選戰已然打響，相比11月26日才通過「直轄市暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」的國民黨，民進黨自10月底先後通過宜蘭縣、台東縣、台中市、嘉義市、新北市、苗栗縣長候選人。另一方面，雖2028年總統大選距今仍有3年，但「丞相，起風了」，各陣營可能人選逐漸浮上檯面，綠營方面，若無意外，身兼民進黨主席的總統賴清德屆時料將力拚連任，反觀藍營部分人選則仍充滿變數，這也掀起外界國民黨的大選布局的討論。

國民黨主席鄭麗文以「黑馬之姿」當選後，競選期間未表態支持對象、加之台中爆發非洲豬瘟疫情，原本被視為國民黨熱門人選的台中市長盧秀燕，聲勢似開始下滑。另一方面，在10月10日國慶大會開金口飆唱《國恩家慶》的韓國瑜，在演說中以「3座隱形堰塞湖」批評賴清德政府的施政，並強調絕不能讓台海發生戰爭，深獲藍營支持者好評。在盧秀燕聲勢下跌、韓國瑜「討論聲」再起，再加上「藍白合」的影響，民進黨內對賴清德是否能……（繼續閱讀全文）

幕後》柯文哲神隱2個月忙什麼？和ChatGPT吵架 與AI密謀一件事

時值中日衝突敏感時機，民眾黨主席黃國昌25日率青年團訪問日本，拜會日華議員懇談會會長、自民黨眾議員古屋圭司等人，訪團並被邀請進入日本首相高市早苗的辦公室。值得注意的是，步出台北看守所後鮮少有公開行程的民眾黨創黨主席柯文哲，日前被發現重返設有民眾黨中央黨部的台玻大樓辦公，這掀起他與現任主席黃國昌「兩個太陽」的討論；柯文哲而後在社群平台釋出影片，片中直球對決「雙太陽」議題，他表示民眾黨是小黨，兩個太陽都怕熱度不夠，有兩個太陽總比沒有好。

對此，柯文哲太太陳佩琪則在民眾黨節目中透露，柯文哲辭去黨主席時，就認為黃國昌是最能承擔責任的人選，更說「這一年若沒有他民眾黨早就垮了」，外界想炒作是不了解柯文哲的個性。黃國昌則說，這段時間常和柯文哲交換意見，一周會見個2次面。而柯文哲因京華城、政治獻金案被關押1年，而後在今年9月中解除羈押禁見，重回家中，外界好奇，距交保「出來」至今已過去2個多月，柯文哲這段時間都在做些什麼事情？根據民眾黨釋出的影片，柯文哲表示自己幾乎都在家中網路衝浪；陳佩琪則透露，先生也運動、拍片、見老朋友，也上醫學課程，甚至有幾次對她說「AI……（繼續閱讀全文）

