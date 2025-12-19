本周最強內幕》停砍公教年金擬不副署，卓榮泰憲政遊戲沒人服？入境卡小鞋台灣不爽穿，外交部戳傷疤惹怒韓國

總統賴清德雖延續執政，但民進黨在立法院少數席次下，朝野對立氛圍越趨濃厚，本（12）月中旬，府院定調「不副署」三讀通過的《財劃法》修正案，總統賴清德更批示「破壞財政永續」，創下憲政首例。面對在野「獨裁」的砲轟聲浪，行政院長卓榮泰立場強硬，反嗆在野「無人可制衡與救濟」才叫獨裁，而若他被毀憲亂政政黨提出倒閣不信任案，「將會是我畢生的民主勳章，我願意成為護憲鬥士。」另外，軍公教年金改革上路超過7年，立法院會上周通過停砍公教年金法案，外界關注，數度強調年改不能走回頭路、示警退撫基金提前破產，近7000億元缺口恐轉嫁全民的民進黨政府，是否將同樣採取「不副署」或「不執行」的方式因應。（延伸閱讀：停砍公教年金三讀後難上路？這黨揭3分之1退休金沒了：勞保撥補才能叫永續？）

另一方面，國旅房價貴到哭、「去墾丁不如去沖繩」、「今年公司沒錢，員旅只能辦在日本」等討論聲不斷，加之國定假日、連假變多，鄰近台灣的日本、韓國成為民眾旅遊首選；近年演唱會經濟大咖正夯的高雄，屢屢有韓國大咖來台開唱，本（12）月初，韓國亞洲明星盛典（AAA）及首屆ACON音樂節更首度在高雄舉辦，然而，韓國今（2025）年啟用，電子入境申報系統（E-Arrival Card）卻將台灣列名為「中國（台灣）」，我方數度抗議卻仍未獲正面回應，而後外交部發表的「強硬聲明」卻意外讓風波延燒。本文摘錄本周4篇國內政治內幕精華，敬請服用。

​ 幕後》卓榮泰怎麼辦？硬起來沒人服他 民進黨自己人還批他玩荒唐憲政遊戲 ​

立法院11月14日三讀通過的《財劃法》版本，最晚須在12月15日公布，當天下午，卓榮泰舉行「捍衛憲政秩序」記者會，表示該版本財劃法侵害行政權、修法過程違反公開透明實質討論之民主原則，施行將造成國家發展重大危害，將依「憲法」不予副署。這也引發國民黨團砲轟，直指卓榮泰把自己當成「毀憲亂政的土皇帝」。事實上，就連綠營內部及其支持者，也對卓榮泰的做法出現不同聲音，連帶影響民進黨團的辯論力道。（延伸閱讀：賴清德算獨裁嗎，藍白有膽倒閣？游盈隆列3大誘因：憲政亂象下豪賭是選項）

​前民進黨立委林濁水就批評，不副署形式上是挑戰總統，實質上則是挑戰立法院，行政院左右開弓，「憲政遊戲玩到這荒唐的地步！」卓榮泰強調，行政院已窮盡憲政救濟的各種可能，面對違憲、違法的法律，身為行政院長的他必須以不副署來停止對國家的傷害；他更說，立法院可依照《憲法》提出倒閣來制衡，因此這並不是「行政權的獨裁」，憲政大戰看似一觸即發。究竟，這場憲政之爭的爭點何在？「副署權」真的可以高興用就……（繼續閱讀全文）

​ 幕後》哪壺不開提哪壺！台灣要求正名 外交部踩地雷觸怒韓國 ​

​韓國流行（K-pop）席捲全球，赴韓追星已是許多粉絲的日常，今年2月24日，韓國全面啟用電子入境申報系統，旅客可於3天前事先線上填寫，但在出入境訊息部分，「前一出發地」及「下一目的地」欄位中，台灣卻被標示為「CHINA （TAIWAN）」；而在必填的基本訊息選項「國家／地區」，則只有「TAIWAN」的選項。雖「CHINA （TAIWAN）」與中國的「CHINA P. R.」有些許不同，但外交部仍呼籲韓國應迅予更正。（延伸閱讀：韓國電子入境卡怎麼填？網傳李在明喊「不然別來」 台灣、中國選項差異一覽）​

對於被加標中國、「穿小鞋」外交部12月3日發布新聞稿指出，此標示與事實不符，也造成台灣民眾的混淆與不便，更傷害台灣民眾情感，我國多次交涉要求迅速更正，但韓國政府迄今未正面回應；12月9日，外交部亞太司在例行記者會上突就入境卡一事表示，外交部注意到台灣與韓國之間貿易存在巨額逆差，顯示兩國關係仍有不對等之處，正「全面重新檢視」與韓國政府的關係，並研議可行的因應方案，展現強硬態度，然而外交部此舉……（繼續閱讀全文）

韓國電子入境申報系統將台灣列名為「中國（台灣）」，我外交部數度抗議。圖為南韓仁川機場。（資料照，美聯社）

幕後》事出反常必有妖！那天鄭麗文在國民黨中常會因一件事惦惦

2026年中央政府總預算案，高達新台幣9495億（約311億美元）的國防預算，占國內生產總值（GDP）3.32%，為史上之最，數度宣示2030年前達到國防預算占GDP達5%目標的總統賴清德，11月底再拋出8年斥資1.25兆元的國防特別預算，引發在野砲轟；直至12月2日，該項「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，在立法院遭藍白在野黨聯手阻擋，最終無法付委；12月9日，立法院程序委員會再度封殺國防特別預算及財劃法草案，排入立法院會議程，無法付委審查。

對於在野的聯手封殺，賴清德日前在總統府接見北美鄉親訪團時，忍不住痛批在野黨準備要走另外一條路，要接受九二共識，而九二共識就是一國兩制，未來恐成「愛國者治台」；他也強調，面對中國威脅，他的使命就是確保台灣安全、顧好台灣。值得注意的是，向來立場鮮明反對大幅提高國防支出的國民黨主席鄭麗文，先前一度砲轟賴清德把台海變成火藥庫，在玩火，但後來面對賴清德此番針對性的談話，卻異常……（繼續閱讀全文）

國民黨主席鄭麗文明確表態反對大幅增加國防預算，但其意志能否貫徹，黨內也有所質疑。（顏麟宇攝）

幕後》顏寬恒官司不妙！台中2選區立委若補選 國民黨秘密武器竟是「她」

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法，修法重點包含助理健康檢查、文康活動費用及依勞動基準法等規定應由雇主負擔的相關費用，由立法院編列一定數額預算補助，補助費用由立院撥予立委統籌運用，免檢據核銷等等，已於日前付委審查，此案引發軒然大波後，陳玉珍與立法院國會助理工會達成3點共識。立委助理費案時有所聞，國民黨立委顏寬恒即深陷司法風暴之中。

顏寬恒所涉助理費及沙鹿莊園豪宅等案，台中地方法院7月判處7年10月徒刑、褫奪公權3年，犯罪所得108萬餘元沒收；偽造文書罪判刑6月，可易科罰金；二審貪污罪及偽造文書判決均維持原判，竊佔罪則維持一審的無罪，貪污部分可上訴三審，其餘判決確定，目前上訴到第三審最高法院審理中，若未來維持二審有罪判決，顏寬恒將面臨解職，台中第二選區則將迎來自2022年以來第4場藍綠大戰，倘若真面臨補選，國民黨的秘密……（繼續閱讀全文）

