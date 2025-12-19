本周最強內幕》停砍公教年金擬不副署，卓榮泰憲政遊戲沒人服？入境卡小鞋台灣不爽穿，外交部戳傷疤惹怒韓國
總統賴清德雖延續執政，但民進黨在立法院少數席次下，朝野對立氛圍越趨濃厚，本（12）月中旬，府院定調「不副署」三讀通過的《財劃法》修正案，總統賴清德更批示「破壞財政永續」，創下憲政首例。面對在野「獨裁」的砲轟聲浪，行政院長卓榮泰立場強硬，反嗆在野「無人可制衡與救濟」才叫獨裁，而若他被毀憲亂政政黨提出倒閣不信任案，「將會是我畢生的民主勳章，我願意成為護憲鬥士。」另外，軍公教年金改革上路超過7年，立法院會上周通過停砍公教年金法案，外界關注，數度強調年改不能走回頭路、示警退撫基金提前破產，近7000億元缺口恐轉嫁全民的民進黨政府，是否將同樣採取「不副署」或「不執行」的方式因應。（延伸閱讀：停砍公教年金三讀後難上路？這黨揭3分之1退休金沒了：勞保撥補才能叫永續？）
另一方面，國旅房價貴到哭、「去墾丁不如去沖繩」、「今年公司沒錢，員旅只能辦在日本」等討論聲不斷，加之國定假日、連假變多，鄰近台灣的日本、韓國成為民眾旅遊首選；近年演唱會經濟大咖正夯的高雄，屢屢有韓國大咖來台開唱，本（12）月初，韓國亞洲明星盛典（AAA）及首屆ACON音樂節更首度在高雄舉辦，然而，韓國今（2025）年啟用，電子入境申報系統（E-Arrival Card）卻將台灣列名為「中國（台灣）」，我方數度抗議卻仍未獲正面回應，而後外交部發表的「強硬聲明」卻意外讓風波延燒。本文摘錄本周4篇國內政治內幕精華，敬請服用。
幕後》卓榮泰怎麼辦？硬起來沒人服他 民進黨自己人還批他玩荒唐憲政遊戲
立法院11月14日三讀通過的《財劃法》版本，最晚須在12月15日公布，當天下午，卓榮泰舉行「捍衛憲政秩序」記者會，表示該版本財劃法侵害行政權、修法過程違反公開透明實質討論之民主原則，施行將造成國家發展重大危害，將依「憲法」不予副署。這也引發國民黨團砲轟，直指卓榮泰把自己當成「毀憲亂政的土皇帝」。事實上，就連綠營內部及其支持者，也對卓榮泰的做法出現不同聲音，連帶影響民進黨團的辯論力道。（延伸閱讀：賴清德算獨裁嗎，藍白有膽倒閣？游盈隆列3大誘因：憲政亂象下豪賭是選項）
前民進黨立委林濁水就批評，不副署形式上是挑戰總統，實質上則是挑戰立法院，行政院左右開弓，「憲政遊戲玩到這荒唐的地步！」卓榮泰強調，行政院已窮盡憲政救濟的各種可能，面對違憲、違法的法律，身為行政院長的他必須以不副署來停止對國家的傷害；他更說，立法院可依照《憲法》提出倒閣來制衡，因此這並不是「行政權的獨裁」，憲政大戰看似一觸即發。究竟，這場憲政之爭的爭點何在？「副署權」真的可以高興用就……（繼續閱讀全文）
幕後》哪壺不開提哪壺！台灣要求正名 外交部踩地雷觸怒韓國
韓國流行（K-pop）席捲全球，赴韓追星已是許多粉絲的日常，今年2月24日，韓國全面啟用電子入境申報系統，旅客可於3天前事先線上填寫，但在出入境訊息部分，「前一出發地」及「下一目的地」欄位中，台灣卻被標示為「CHINA （TAIWAN）」；而在必填的基本訊息選項「國家／地區」，則只有「TAIWAN」的選項。雖「CHINA （TAIWAN）」與中國的「CHINA P. R.」有些許不同，但外交部仍呼籲韓國應迅予更正。（延伸閱讀：韓國電子入境卡怎麼填？網傳李在明喊「不然別來」 台灣、中國選項差異一覽）
對於被加標中國、「穿小鞋」外交部12月3日發布新聞稿指出，此標示與事實不符，也造成台灣民眾的混淆與不便，更傷害台灣民眾情感，我國多次交涉要求迅速更正，但韓國政府迄今未正面回應；12月9日，外交部亞太司在例行記者會上突就入境卡一事表示，外交部注意到台灣與韓國之間貿易存在巨額逆差，顯示兩國關係仍有不對等之處，正「全面重新檢視」與韓國政府的關係，並研議可行的因應方案，展現強硬態度，然而外交部此舉……（繼續閱讀全文）
幕後》事出反常必有妖！那天鄭麗文在國民黨中常會因一件事惦惦
2026年中央政府總預算案，高達新台幣9495億（約311億美元）的國防預算，占國內生產總值（GDP）3.32%，為史上之最，數度宣示2030年前達到國防預算占GDP達5%目標的總統賴清德，11月底再拋出8年斥資1.25兆元的國防特別預算，引發在野砲轟；直至12月2日，該項「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，在立法院遭藍白在野黨聯手阻擋，最終無法付委；12月9日，立法院程序委員會再度封殺國防特別預算及財劃法草案，排入立法院會議程，無法付委審查。
對於在野的聯手封殺，賴清德日前在總統府接見北美鄉親訪團時，忍不住痛批在野黨準備要走另外一條路，要接受九二共識，而九二共識就是一國兩制，未來恐成「愛國者治台」；他也強調，面對中國威脅，他的使命就是確保台灣安全、顧好台灣。值得注意的是，向來立場鮮明反對大幅提高國防支出的國民黨主席鄭麗文，先前一度砲轟賴清德把台海變成火藥庫，在玩火，但後來面對賴清德此番針對性的談話，卻異常……（繼續閱讀全文）
幕後》顏寬恒官司不妙！台中2選區立委若補選 國民黨秘密武器竟是「她」
國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法，修法重點包含助理健康檢查、文康活動費用及依勞動基準法等規定應由雇主負擔的相關費用，由立法院編列一定數額預算補助，補助費用由立院撥予立委統籌運用，免檢據核銷等等，已於日前付委審查，此案引發軒然大波後，陳玉珍與立法院國會助理工會達成3點共識。立委助理費案時有所聞，國民黨立委顏寬恒即深陷司法風暴之中。
顏寬恒所涉助理費及沙鹿莊園豪宅等案，台中地方法院7月判處7年10月徒刑、褫奪公權3年，犯罪所得108萬餘元沒收；偽造文書罪判刑6月，可易科罰金；二審貪污罪及偽造文書判決均維持原判，竊佔罪則維持一審的無罪，貪污部分可上訴三審，其餘判決確定，目前上訴到第三審最高法院審理中，若未來維持二審有罪判決，顏寬恒將面臨解職，台中第二選區則將迎來自2022年以來第4場藍綠大戰，倘若真面臨補選，國民黨的秘密……（繼續閱讀全文）
更多風傳媒報導
其他人也在看
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 7
舒華90秒絕美桃園觀光片上線！觀看人數超冷清 網揭「最大敗筆｣
韓國女團i-dle台灣成員葉舒華擔任桃園觀光大使，17日釋出90秒宣傳影片，舒華以桃園女兒的視角，引領全球粉絲走入一段「桃園感性」的城市敘事。結果90秒唯美宣傳片昨天上架YouTube頻道，想不到至昨晚約10時30分，點閱數字只有2位數。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 26
賴清德批「在野獨裁」！最新萬人網路投票結果震撼曝光
總統賴清德指控在野黨將國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。此言論引發外界熱議，根據一項正在進行中的網路投票結果顯示，截至19日上午7點，已有10000名網友參與，高達93%網友認為「沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁」。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 180
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 22 小時前 ・ 101
李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃
藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 18
印度偽AI股狂飆550倍
今年是AI題材年，相關類股勁升狂飆不在少數，但據印度大報Economic Times報導，有一檔名為RRP Semiconductor個股，近20個月內股價累漲逾55,000％，由於股價飆得太猛，引發監管機構進行調查，結果卻發現該股與AI完全無關。工商時報 ・ 6 小時前 ・ 3
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
中國女機場佔5排椅！不知恥飆罵台人畫面曝
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免赴日旅遊，但仍有中國民眾到日本旅遊，甚至還在機場爆出爭議事件，近期一段中國女遊客在東京羽田機場與台灣人起爭執的影片在社群瘋傳，而另一視角的畫面曝光，當...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前 ・ 135
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前 ・ 7
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片EBC東森新聞 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
林心如坐副駕狂滑手機！霍建華「車開到一半」變臉：我是妳司機嗎？
女星林心如在2016年跟霍建華從摯友升格為夫妻，婚後育有一女「小海豚」，兩人之間的好感情也讓網友稱羨。近日，林心如上陸綜分享與老公的日常相處點滴，透露和霍建華開車出門時「不敢滑手機」，透露有次在車上滑手機時，霍建華不開心道，「每次開車你都看手機，我是你司機嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 7
今明全台躲不掉雨彈！一圖看「雨下到發紅」熱區 下波變天急凍時間曝
中央氣象署指出，今（19）日南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用；氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上是屬於較濕涼的天氣。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 5
後天冬至「3巧合日」 廖大乙︰8生肖記得改運、補運
後天12月21日是冬至，巧逢天赦日，民俗專家廖大乙表示，週日是冬至逢天赦日，又碰到國曆12月21日所謂的「121新的起步日」，民俗專家廖大乙建議把握難得的「三巧合日」，尤其蛇、豬、虎、猴等今年犯太歲的生肖，記得「換氣改運」；而明年犯太歲的鼠、馬、兔、雞4生肖，則可提早補運。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 4
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 36
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光EBC東森娛樂 ・ 17 小時前 ・ 29
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 1 天前 ・ 127
李連杰突然變年輕的祕密全都說了！3招快速回春不用換血換心
62歲的「功夫皇帝」李連杰，前兩年曾被粉絲拍到斷崖式衰老、宛如80歲老翁的模樣，引發外界擔憂。然而近期他多次露面，整個人氣色紅潤、明顯變年輕許多。日前他更主動曬出進行腫瘤切除手術的畫面，術後以年輕力壯健康2.0 ・ 2 小時前 ・ 10
39歲華航林依晨要生了！倒數卸貨曬9個月「巨大孕肚」 真實狀態曝
前空姐趙筱葳（Ivy）有「華航林依晨」2016年曾和「醫界王陽明」賴弘國有過一段半年的短命婚，去年梅開二度，今年7月5日驚喜宣布夫妻倆終於迎來期盼已久的寶寶，性別是男生，昨（18）日她公開一系列「卸貨前」的絕美孕婦寫真，9月孕肚曝光。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
家長注意！10歲童喝超商「1飲品」心跳破120急送醫 醫驚：嚴重會送命
超商零食、飲料五花八門，許多小學生放學後都會忍不住買幾樣來滿足口腹之慾，但需要注意的是，近日一名10歲男童，買了能量飲料來喝，卻雙手劇烈顫抖，心跳飆升到120下，醫師直言險些送命，喊話家長一定要注意。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 9