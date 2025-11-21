本周最強內幕》台積電洩密腹背受敵，供應鏈出海神山還能護國？台南、高雄、桃園人選，林佳龍敢對幹賴清德？
今年，晶圓代工龍頭、有「護國神山」之稱的台積電，數度爆發內鬼洩密案，11月份傳出台積電前資深副總經理羅唯仁，在退休前帶走2奈米等先進製程機密資料「帶槍投靠」老東家英特爾（Intel），引發市場及政府關注。另一方面，台灣在全球半導體產業中長期居於關鍵地位，如今在美國總統川普（Donald Trump）高舉製造業回流美國大旗下，屢屢把「台灣搶走美國的晶片生意」掛在嘴邊，再再突顯其「重塑」全球半導體供應鏈的雄心。（延伸閱讀：川普為何超愛嘴台灣晶片？專家曝英特爾「救援計畫」：靠偷台積電技術很丟臉）
2026年九合一大選年即將到來，有志參選地方民代者各方勢力從鴨子划水，到漸漸浮出檯面，同時也讓民進黨內初選戰鼓正式敲響。相比於國民黨主席鄭麗文本（11）月才剛上任，直至19日才和民眾黨主席黃國昌會面，定調藍白合，民進黨10月底就已完成包含嘉義市長參選人王美惠、台中市長參選人何欣純、台東縣長參選人陳瑩、宜蘭縣長參選人林國漳等首波縣市長提名；然而，在南部方面，台南、高雄雖被視為綠營鐵票區，但因有意角逐者眾多，競爭相當激烈，此外桃園、台北市的人選同樣備受關注。。本文摘錄本周4篇國內外政治財經內幕精華，敬請服用。
掏空護國神山？1》台積電沒有說不的權利？帶著供應鏈出海 究竟是掏空台灣或打世界盃？
2022年，張忠謀在台積電美國亞利桑那州新廠機台進廠典禮上，一句「全球化已死」，將台積電推到地緣政治的聚光燈下；而後在今（2025）年3月，台積電宣布擴大對美投資，規模將達到1650億美元，而後在川普政府祭出對等關稅及232條款調查後，引發市場對半導體供應鏈外移的擔憂。在半導體產業面臨地緣政治風險逐步升高之際，科克蘭資本董事長暨資深半導體分析師楊應超就點出，台灣昔日的「護身三寶」，包含半導體的3項核心優勢，如今卻變成壓力源。（延伸閱讀：掏空護國神山？4》台積電全球布局解析！當美國廠韌性指數急起直追，台灣矽盾還安全嗎？）
今年9月底，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在專訪中拋出台美晶片五五分構想，震撼市場，亦突顯半導體供應鏈進入新局，台積電在地緣政治夾縫中，被迫在利益和安全中兩難，「矽盾」概念似一步步崩解。《風傳媒》為此設計可量化的「台積電在地矽盾韌性指數」，結果顯示，台灣半導體的「韌性指數」達到76.5分，仍居全球之冠；美國則為61.5分，高於除台灣之外的其他國家，然而，台灣的矽盾……（繼續閱讀全文）
幕後》民進黨高雄、桃園、台南初選「神龍大戰」！林佳龍不怕死敢弄賴清德？
民進黨繼10月份正式提名5位縣市長人選後，預計在本月底的中執會中正式提名議員陳品安參選苗栗縣長，新北市料則將由立委蘇巧慧出戰，另傳出雲林縣擬由立委劉建國再戰；南部方面，賴清德的本命區、台南市長初選進入白熱化，立委林俊憲、陳亭妃將在明年1月以全民調決勝負；高雄則更顯膠著，有意參選者包含立委邱議瑩、許智傑、林岱樺及賴瑞隆，戰況激烈，4人皆已完成初選登記，「四搶一」出線者，料將對上國民黨高雄市長熱門人選、立委柯智恩。
4人當中，先前多被認為民調領跑的林岱樺，卻深陷助理費案官司風暴，她登記後受訪時強調，一切遵照黨紀辦理，所謂「脫黨參選」就是謠言，不可能會發生。值得注意的是，近來屢在國際場合、外交上有所突破的部長林佳龍，在中央與總統賴清德緊密合作；但在明年的地方選舉上，身為民進黨正國會派系掌門人的林佳龍，卻持續與親賴派系競合，他數度為林岱樺辯護，表示應給予空間，由法官做出公正判決；對於挺林岱樺引黨內及支持者反彈，林佳龍堅持道，「如果我怕被……（繼續閱讀全文）
不露副主席！鄭麗文借將 蕭旭岑直通柯文哲與習近平近側
11月正式接掌百年老店後，國民黨主席鄭麗文19日與民眾黨主席黃國昌舉行「高峰會談」，定調藍白合作。鄭麗文當選之初，找來前國民黨秘書長李乾龍、前黃復興黨部主委季麟連、國民黨前大陸事務部主任張榮恭、馬英九基金會執行長蕭旭岑出任副黨主席，其中除蕭旭岑外，另3位副手年齡均超過75歲，顯然不符合鄭麗文黨魁選舉期間高喊的「世代交替」競選承諾，這樣的「老藍男」人事安排一度引發質疑。（延伸閱讀：「鄭麗文被中共專寵別太得意！」曹興誠公開信批中邪很深：為虎作倀必被反噬）
值得注意的是，鄭麗文當選後，蕭旭岑在10月底訪中，會見大陸國台辦主任宋濤，民進黨隨即發布新聞稿砲轟，蕭旭岑尚未正式上任就急赴中國「領旨」，顯示中共統戰已重新鎖定國民黨核心。鄭麗文上任後，張榮恭接棒在11月中出訪中國，同樣會晤宋濤，並重申堅持九二共識、反對台獨的立場。鄭麗文請馬嫡系大將蕭旭岑擔任副主席，引發黨內「為爭取馬英九支持」的解讀，但據了解，其實鄭麗文用蕭旭岑的原因，根本不是想走什麼集體領導路子，而是想借……（繼續閱讀全文）
幕後》諷刺！台灣最強維安特勤隊拿命去拚 警政署卻對他們小氣得要命
近年台海情勢緊張，隨著台美交流持續加溫，為強化台灣防衛力量，從國軍甚至到警方，各項演訓中有「美語老師」的身影早已不再「罕見」。其中，維安特勤隊（NPASOG）隸屬內政部警政署保安警察第一總隊，從參與重大刑案攻堅圍捕，到執行反恐攻擊、反暴力、反破壞、反劫持等特殊任務，是台灣執行反恐任務的精銳部隊。今年6月間，總統賴清德赴桃園視導「內政部警政署反恐訓練中心」時讚道，維安特勤隊是國內首屈一指的重要編組，訓練相當精實，「餘皆牧犬，吾為兇狼」是維安特勤隊的格言，從操演來看是一點也沒錯。
賴清德上任後持續強調台灣必須要做全社會防衛韌性，他當時前往視導時提到，近年來面對國際局勢日益複雜，灰色地帶侵擾等挑戰，需要結合各方力量推動台灣的全社會防衛韌性，而警察正是全社會防衛韌性重要的基石，事實上，全社會防衛韌性的背後，同樣有來自美國的急切要求。因此，身兼反恐任務的重責大任的維安特勤隊如何精進戰技，以因應各類型安全威脅成為訓練重點，維安特勤隊編列了43.5萬元預算派員赴新加坡警進行反恐訓練，但這筆錢背後卻有著令人心……（繼續閱讀全文）
更多風傳媒報導
其他人也在看
2028大局恐改寫？吳子嘉震撼評估藍白合走向
[NOWnews今日新聞]2026地方選舉布局動起來，民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文首次峰會日前落幕，但卻未深入提及怎麼合？未來合作方向廣受矚目。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（20）日表示...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
不是王義川、林佳龍？民進黨桃園「出奇兵」 王世堅點名這戰將：非常適合
民進黨2026桃園市長初選，總統府副祕書長何志偉、立委王義川、法務部次長黃世杰、外交部長林佳龍都被點名，近期更傳出立委王世堅都是可用的奇兵。對此，王世堅受訪時直言，能回到立法院這已經是最大光榮，這一點已經可以寫到祖譜裡面，「我不敢奢望」。不過他反而推薦綠營這戰將，強調「他很合適」。根據《上報》報導指出，有幕僚表示，民進黨在桃園市長選戰要出奇兵，「從從容容」......風傳媒 ・ 1 天前
高市早苗瞬間砸毀安倍晉三用心良苦之作
日本首相高市早苗於11月7日在眾院預算委員會上之答辯時表示：若使用戰艦，並伴隨著武力行使，本人認為這毫無疑問是可能構成「存立危機事態（生存危機事態）」的案例。日本歷屆首相都避免明確表態，而高市是首位明確提及「臺灣有事」有可能構成存立危機事態的。高市此番言論立刻引起北京方面的極大反彈，日本與中國大陸間的緊張急速升溫。奔騰思潮 ・ 1 天前
中國全面抵日 他諷欺善怕惡：不敢抵制美國
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗一席「台灣有事」言論，強調若台海發生衝突日本自衛隊可行使集體自衛權，讓中國氣炸跳腳，呼籲國人全面抵制赴日旅遊，此外後續發動實彈演習將展開經濟報復。對此綠委郭國...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
中國外交官插口袋照瘋傳！日媒體人酸「演出擺第一」：難怪不被世界信任
日本首相高市早苗對「台灣有事」明確表態，力挺台灣，旋即被中國駐大阪總領事薛劍嗆聲斬首，此舉讓中日外交進入緊張狀態，持續受到國際關注。中日磋商未果，中國官媒釋出雙方外交官於18日會後同框的畫面，只見中國外交部亞洲司長劉勁松雙手插口袋，一旁的日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰則是頻頻點頭，表情嚴肅，還微微彎腰，雙方態度大相逕庭。對此，日本媒體人三木慎一郎就指出，這就是典型的「中國式」宣傳手法！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
小野田紀美警示應驗！中國不只禁海鮮 恢復和牛進口談判也喊卡
日本與中國的經貿關係再度緊繃。中國政府不只禁觀光，今（19日）正式透過外交管道通知日本，將重新停止日本水產物輸入，理由表面上是「需評估福島處理水監測」，但日方普遍認為，此舉與高市早苗首相日前在國會提及「台灣有事可能構成存立危機事態」的答辯息息相關，疑似為報復性反制。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
影/藍白談2026新北市長選舉 李四川：黨要我承擔我不會排斥
台北市副市長李四川今（20）日出席都委會，會前接受媒體聯訪，被問及昨（19）日國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席峰會，談及2026新北市長選舉及藍白合問題，李四川回應他昨天沒時間看，並稱黨要他承擔他不排斥。中天新聞網 ・ 16 小時前
共同社：中方停止進口日本水產品 中國市場佔日出口量1/5
日本首相高市早苗因「台灣有事」言論引起中國接二連三的「懲罰」措施。根據日本媒體報導，中方已通知日方，將暫停進口日本水產品。太報 ・ 1 天前
日中吵進聯合國 北京：日本沒資格成「常任理事國」
日中緊張關係因日相高市早苗涉台言論持續升溫，北京打壓旅遊、留學往來，根據民間智庫試算，若狀況持續一年，日本經濟恐怕損失超過1.7兆日圓，相當台幣3400億。另外，才陸續解禁的日本水產，如今又因為福島核電廠處理水的疑慮，再次被中國列入黑名單。而雙邊外交局長級會議如同平行線，更牽扯出「送客擺拍」風波，日方抗議中方未經同意，突襲式開放媒體拍攝。北京當局更將戰火延伸至聯合國，痛批高市早苗破壞國際秩序，直指日本沒有資格要求成為安理會常任理事國。TVBS新聞網 ・ 1 天前
鹿死誰手？內參民調贏謝龍介30%以上 陳亭妃直言：趨勢沒有改變
[Newtalk新聞] 民進黨2026年台南市長初選競爭激烈，民進黨立委林俊憲、陳亭妃兩強相爭，又時常爆出黨內互打爭議。對此，陳亭妃今（19）日直言，對不會黨內互打，黨內規則是對比式民調，她也透露內參民調贏過國民黨立委謝龍介30％以上。 民進黨立委陳亭妃今（19）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。 她表示，黨內規則是對比式民調，並非是跟黨內對手立委林俊憲做比較，而是她跟謝龍介比、林俊憲與謝龍介比。她透露，內參民調贏謝龍介30％以上，林俊憲也有領先謝，但比例相較之下，她與謝龍介的民調差距相較於林俊憲比謝龍介差距民調領先較多，就如同媒體之前所報導，趨勢並沒有改變。 陳亭妃也指出，她的支持者涵蓋中間選民、泛藍及泛綠選民，而深藍族群在對比民調中本就會支持謝龍介，「深藍當然不會支持我們」，但她強調真正勝負關鍵在於掌握中間選民的支持度。 她認為，民進黨若要在藍白合夾擊下保持競爭力，關鍵不是追逐民調，而是重新抓住基層真正的情感與信任，「不要再打高空，人民的感動才是決定勝負的力量」。 陳亭妃最後強調，民調固然重要，但她的選民基礎並非天上掉下來，而是靠長期新頭殼 ・ 1 天前
高市一句「台灣有事」點燃中日衝突 專家：台海成代理戰爭提前測試場
北威「美中新賽局：中國十五五規劃與全球經濟新局」論壇中，文化大學社科院講座教授楊信傳媒 ・ 3 小時前
才嗆收上萬台獨舉報! 下一秒國台辦口誤:"懲獨"必遭懲治
政治中心／綜合報導中國跨境鎮壓立委沈伯洋，立院龍頭韓國瑜卻沒表態支持，民進黨立委今天在國防外交委員會，臨時提案，聲援沈伯洋，不過，國台辦今天召開記者會，聲稱收到上萬台獨舉報，卻口誤把「謀」獨必遭懲治，說成了「懲」獨必遭懲治，等於打臉自己，沈伯洋反諷，中國終於說出真心話。中國點名沈伯洋展開全球抓捕，民進黨立委在國防外交委員會上，提出臨時提案聲援沈伯洋，強調中國對我國國人沒有管轄權，中共應自我克制、予以嚴厲譴責。立委（民）王定宇：「我們遺憾院不做，那我們委員會應該可以來做，特別這次牽涉到是，本委員會的同仁，呼籲中共作為一個大國，要以文明崛起贏得尊重，老是這種耍流氓手段，你只有大但沒有任何文明可言，那我們給予最嚴厲的譴責。」中國國台辦發言人朱鳳蓮口誤說「懲獨」必遭懲治（圖／民視新聞）立委（民）林楚茵vs.王定宇：「本會呼籲中共應自我克制，我希望做一下這個文字的修正，我本來以為她要把自我克制，改成應自我了斷，但是沒關係我尊重。」主席國民黨立委馬文君，多次詢問有沒有意見，但自家人幾乎都不在場，最後沒表決就通過提案。國民黨立委馬文君：「其他在場委員還有沒有其他意見，沒有意見本提案照案通過。」中國撈過界，今年三月還推出「舉報台獨」專欄，聲稱收到上萬封舉報，不過，國台辦發言人朱鳳蓮開嗆時，竟口誤說錯話。中國國台辦發言人朱鳳蓮：「正告台獨頑固分子，不要心存僥倖，懲獨利劍高懸，"懲獨"必遭懲治，謀獨必遭懲治。」立委（民）沈伯洋：「國台辦終於吐出了真心話，本來他們是要講這個謀獨，會遭到什麼樣的懲戒，就會講成懲獨為什麼呢，因為跨國鎮壓這件事情，就是為國際社會所不容，所以國台辦這次終於講對了，他們用這種跨國鎮壓的方式，終究會遭受到制裁。」民進黨立委沈伯洋酸中國終於說出真心話（圖／民視新聞）沈伯洋狠酸，中國終於說出真心話，等於打臉自己，朱鳳蓮的口誤，讓中國大張旗鼓的跨境鎮壓，瞬間淪為笑話。原文出處：才嗆收上萬台獨舉報 下一秒國台辦口誤 ：「懲獨」必遭懲治 更多民視新聞報導國民黨親中沒在演！蕭旭岑曝鄭麗文支持「一國兩區」 劉世芳反擊了民眾黨認同嗎？鄭麗文竟提一國兩區 黃國昌急喊：「這些事」不退讓沈伯洋被通緝！立院外交國防委員會通過譴責案 王定宇：中方無權對國人管轄民視影音 ・ 1 天前
美對台軍售巨大進展？雷神獲217億合約 張競打臉：去年就公布了
美國政府於當地時間13日宣布了一項總額3.3億美元的對台軍售計劃，將出售戰機備件和維修零件，這是川普總統再次上任以來首次對台軍售。隨後，美國國防部於18日確認，雷神公司獲得超過6億美元（約新台幣217億5002萬元）的「國家先進地對空防空飛彈系統」（NASAMS）相關裝備合約，預計完成日期為2031年。不過，中華戰略學會資深研究員張競則指出，此為去年同意之軍售，但我方去年未編預算，現在才編相關預算。中天新聞網 ・ 1 天前
支持藍白合但是......戴錫欽：台北市議會國民黨要單獨過半
藍、白兩黨昨天（19日）舉行黨魁高峰會，台北市議長戴錫欽目前兼任國民黨台北市黨部主委，今天上午出席中華戰略學會丘念台抗日紀念講座－蔣中正日記讀後心得活動時受訪表示，明年選舉「藍白合」就是基本框架，不管是台北市長蔣萬安的連任或台北市議員的提名，市黨部都會在尊重「藍白合」大框架的前提下，審慎評估自己的實自由時報 ・ 23 小時前
梁文傑提郝龍斌兩岸路線 打臉蕭旭岑「一國兩區」｜#鏡新聞
國民黨副主席蕭旭岑，日前表示：黨主席鄭麗文的兩岸路線是一國兩區！今天(11/20)，陸委會副主委梁文傑就回擊，翻遍2部法律沒看到這4字，梁文傑更表示，他贊成過去郝龍斌所提出的：中共要先承認中華民國才有兩岸和平，因此在討論一國兩區前，應該要先問中共承不承認中華民國。另外，中共對台也展開跨境鎮壓，國國台辦今天宣稱，已經收到上萬封檢舉台獨的信件。鏡新聞 ・ 16 小時前
中官員手插口袋「擺拍」 日官方批突襲網罵「流氓」｜#鏡新聞
日本跟中國代表，昨天（11/18）在北京磋商，討論日本首相高市早苗「台灣有事」的發言。但會面結束後，中國央視卻播出，中國外交部亞洲司司長劉勁松，雙手插口袋，而日本外務省高官金井正彰低著頭，簡直像在聽訓的影片。日本網友看到這一幕，群情激憤，說中國官員，根本是流氓。日本官房長官也表示，北京偷偷安插媒體來拍，日本對此已經提出抗議。同時，現場日本記者還原真相，說表示中國官員雙手插口袋是故意擺拍，日本外交官，當時低著頭，是在聽口譯員的翻譯，才會看起來像在聽訓。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
在野黨魁峰會 組2026團隊
藍白黨魁高峰會19日登場，雙方同意兩黨智庫對接、最晚明年3月談定2026年大選協調提名機制。國民黨主席鄭麗文坦言，「藍加白」是台灣最新主流民意，並宣示若黨內有人惡意破壞，未經機制勝出，卻執意參選，國民黨將以黨紀處分。已表態參選新北市長的民眾黨主席黃國昌釋出善意，強調「若男主角不是我，不必擔心我會扯後腿」，屆時他一定全力輔選。中時新聞網 ・ 1 天前
美參院通過解除台美交流限制！林佳龍表感謝：深化安全、經濟等領域合作
美國參議院日前通過「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act），要求國務院每2年檢討並更新與台灣的交往規範，提出具體計畫以解除仍存限制，並向國會提交評估報告。對此，外交部長林佳龍今（20日）表示，感謝美國參眾兩院跨黨派推動通過台灣保證實施法案，我方也會在建立既有基礎上，深化台美交流合作，特別是在安全、經濟、科技跟文化等各方面。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鄭麗文笑總統昔任國代「小咖」 綠委嗆：沒氣度
國民黨主席鄭麗文19日，到台北市議會拜會自家議員，而眾人在閒聊時，是聊到近30年前彼此擔任國大代表趣事，當時同屆的還有總統賴清德，只是鄭麗文和議員汪志冰在回憶當年時，是用小透明，小咖來形容那時的總統，這也讓同期的立委鍾佳濱痛批，鄭汪兩人沒氣度！TVBS新聞網 ・ 16 小時前
試圖降溫？！自民黨外交部會今不提薛劍
[Newtalk新聞] 日本自民黨今（20）日召開外交部會和外交調查會聯席會議，應對日中關係惡化。《日本經濟新聞》報導，有關驅逐中國駐大阪總領事薛劍的訴求並未成為討論的焦點，顯示自民黨有意緩和強硬的反中國情緒，力求平息局勢。 報導指出，外務省在會議開始時首先通報了18日兩國總領事磋商的內容。在諮詢期間，雙方就首相高市早苗在國會就台灣有事作出的回應以及總領事在社交媒體上發表的回應闡述了各自的立場，並進行了一番交鋒。 外交部會長高木啟於會後對記者表示：「歸根結底，日中關係存在問題，我們必須進行充分溝通。我們（與會議員）的意見正是基於這一基本原則。」 他解釋說，許多意見都強調需要防止居住在中國的日本公民受到傷害。 關於將總領事列入「不受歡迎人士」名單（實際上意味著他將被驅逐出境）一事，高木表示：「今天沒有就此進行特別討論。」 先前，自民黨外交調查會曾於11日通過了一項決議，譴責中國駐大阪總領事薛劍的決議。自民黨政調會會長小林鷹之出席該次小組委員會會議，並表示：「我們敦促日本政府採取強硬立場，包括宣布該總領事為不受歡迎的人。」中方則為該總領事辯護，導致衝突升級。 據20日小組委員會會議的與會者新頭殼 ・ 19 小時前