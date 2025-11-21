本周最強內幕》台積電洩密腹背受敵，供應鏈出海神山還能護國？台南、高雄、桃園人選，林佳龍敢對幹賴清德？

今年，晶圓代工龍頭、有「護國神山」之稱的台積電，數度爆發內鬼洩密案，11月份傳出台積電前資深副總經理羅唯仁，在退休前帶走2奈米等先進製程機密資料「帶槍投靠」老東家英特爾（Intel），引發市場及政府關注。另一方面，​台灣在全球半導體產業中長期居於關鍵地位，如今在美國總統川普（Donald Trump）高舉製造業回流美國大旗下，屢屢把「台灣搶走美國的晶片生意」掛在嘴邊，再再突顯其「重塑」全球半導體供應鏈的雄心。（延伸閱讀：川普為何超愛嘴台灣晶片？專家曝英特爾「救援計畫」：靠偷台積電技術很丟臉）

2026年九合一大選年即將到來，有志參選地方民代者各方勢力從鴨子划水，到漸漸浮出檯面，同時也讓民進黨內初選戰鼓正式敲響。相比於國民黨主席鄭麗文本（11）月才剛上任，直至19日才和民眾黨主席黃國昌會面，定調藍白合，民進黨10月底就已完成包含嘉義市長參選人王美惠、台中市長參選人何欣純、台東縣長參選人陳瑩、宜蘭縣長參選人林國漳等首波縣市長提名；然而，在南部方面，台南、高雄雖被視為綠營鐵票區，但因有意角逐者眾多，競爭相當激烈，此外桃園、台北市的人選同樣備受關注。。本文摘錄本周4篇國內外政治財經內幕精華，敬請服用。



掏空護國神山？1》台積電沒有說不的權利？帶著供應鏈出海 究竟是掏空台灣或打世界盃？

2022年，張忠謀在台積電美國亞利桑那州新廠機台進廠典禮上，一句「全球化已死」，將台積電推到地緣政治的聚光燈下；而後在今（2025）年3月，台積電宣布擴大對美投資，規模將達到1650億美元，而後在川普政府祭出對等關稅及232條款調查後，引發市場對半導體供應鏈外移的擔憂。在半導體產業面臨地緣政治風險逐步升高之際，科克蘭資本董事長暨資深半導體分析師楊應超就點出，台灣昔日的「護身三寶」，包含半導體的3項核心優勢，如今卻變成壓力源。（延伸閱讀：掏空護國神山？4》台積電全球布局解析！當美國廠韌性指數急起直追，台灣矽盾還安全嗎？）

今年9月底，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在專訪中拋出台美晶片五五分構想，震撼市場，亦突顯半導體供應鏈進入新局，台積電在地緣政治夾縫中，被迫在利益和安全中兩難，「矽盾」概念似一步步崩解。《風傳媒》為此設計可量化的「台積電在地矽盾韌性指數」，結果顯示，台灣半導體的「韌性指數」達到76.5分，仍居全球之冠；美國則為61.5分，高於除台灣之外的其他國家，然而，台灣的矽盾……（繼續閱讀全文）

馬英九基金會執行長蕭旭岑（見圖）出任國民黨副主席前即出訪中國。（資料照，柯承惠攝）

幕後》民進黨高雄、桃園、台南初選「神龍大戰」！林佳龍不怕死敢弄賴清德？

民進黨繼10月份正式提名5位縣市長人選後，預計在本月底的中執會中正式提名議員陳品安參選苗栗縣長，新北市料則將由立委蘇巧慧出戰，另傳出雲林縣擬由立委劉建國再戰；南部方面，賴清德的本命區、台南市長初選進入白熱化，立委林俊憲、陳亭妃將在明年1月以全民調決勝負；高雄則更顯膠著，有意參選者包含立委​邱議瑩、許智傑、林岱樺及賴瑞隆，戰況激烈，4人皆已完成初選登記，「四搶一」出線者，料將對上國民黨高雄市長熱門人選、立委柯智恩。

4人當中，先前多被認為民調領跑的林岱樺，卻深陷助理費案官司風暴，她登記後受訪時強調，一切遵照黨紀辦理，所謂「脫黨參選」就是謠言，不可能會發生。值得注意的是，近來屢在國際場合、外交上有所突破的部長林佳龍，在中央與總統賴清德緊密合作；但在明年的地方選舉上，身為民進黨正國會派系掌門人的林佳龍，卻持續與親賴派系競合，他數度為林岱樺辯護，表示應給予空間，由法官做出公正判決；對於挺林岱樺引黨內及支持者反彈，林佳龍堅持道，「如果我怕被……（繼續閱讀全文）

外交部長、正國會掌門人林佳龍（見圖）日前表態力挺林岱樺。（資料照，顏麟宇攝）

不露副主席！鄭麗文借將 蕭旭岑直通柯文哲與習近平近側

11月正式接掌百年老店後，國民黨主席鄭麗文19日與民眾黨主席黃國昌舉行「高峰會談」，定調藍白合作。鄭麗文當選之初，找來前國民黨秘書長李乾龍、前黃復興黨部主委季麟連、國民黨前大陸事務部主任張榮恭、馬英九基金會執行長蕭旭岑出任副黨主席，其中除蕭旭岑外，另3位副手年齡均超過75歲，顯然不符合鄭麗文黨魁選舉期間高喊的「世代交替」競選承諾，這樣的「老藍男」人事安排一度引發質疑。（延伸閱讀：「鄭麗文被中共專寵別太得意！」曹興誠公開信批中邪很深：為虎作倀必被反噬）

值得注意的是，鄭麗文當選後，蕭旭岑在10月底訪中，會見大陸國台辦主任宋濤，民進黨隨即發布新聞稿砲轟，蕭旭岑尚未正式上任就急赴中國「領旨」，顯示中共統戰已重新鎖定國民黨核心。鄭麗文上任後，張榮恭接棒在11月中出訪中國，同樣會晤宋濤，並重申堅持九二共識、反對台獨的立場。鄭麗文請馬嫡系大將蕭旭岑擔任副主席，引發黨內「為爭取馬英九支持」的解讀，但據了解，其實鄭麗文用蕭旭岑的原因，根本不是想走什麼集體領導路子，而是想借……（繼續閱讀全文）

幕後》諷刺！台灣最強維安特勤隊拿命去拚 警政署卻對他們小氣得要命

近年台海情勢緊張，隨著台美交流持續加溫，為強化台灣防衛力量，從國軍甚至到警方，各項演訓中有「美語老師」的身影早已不再「罕見」。其中，維安特勤隊（NPASOG）隸屬內政部警政署保安警察第一總隊，從參與重大刑案攻堅圍捕，到執行反恐攻擊、反暴力、反破壞、反劫持等特殊任務，是台灣執行反恐任務的精銳部隊。今年6月間，總統賴清德赴桃園視導「內政部警政署反恐訓練中心」時讚道，維安特勤隊是國內首屈一指的重要編組，訓練相當精實，「餘皆牧犬，吾為兇狼」是維安特勤隊的格言，從操演來看是一點也沒錯。

賴清德上任後持續強調台灣必須要做全社會防衛韌性，他當時前往視導時提到，近年來面對國際局勢日益複雜，灰色地帶侵擾等挑戰，需要結合各方力量推動台灣的全社會防衛韌性，而警察正是全社會防衛韌性重要的基石，事實上，全社會防衛韌性的背後，同樣有來自美國的急切要求。因此，身兼反恐任務的重責大任的維安特勤隊如何精進戰技，以因應各類型安全威脅成為訓練重點，維安特勤隊編列了43.5萬元預算派員赴新加坡警進行反恐訓練，但這筆錢背後卻有著令人心……（繼續閱讀全文）

