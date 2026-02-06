本周最強內幕》國民黨彰化、新竹危險了？謝衣鳳姊弟相爭，有驚奇備案！陳見賢出線被「他」修理、徐欣瑩恐脫黨？
2026地方九合一大選將在11月28日舉行投票，各陣營布局邁入白熱化階段，最初以民進黨鐵票區「南二都」台南市長、高雄市長黨內初選競爭最為激烈，如今立委陳亭妃、賴瑞隆出線後，外界逐漸將焦點轉到首都，民進黨將派出誰對戰力拚連任的台北市長蔣萬安，各類傳聞不斷。國民黨方面，雖許多地方雖早早「定於一尊」，但如今部分縣市，乃至「優勢選區」卻爆出初選爭端，除被視為搖擺州的「台中市」由立法院副院長江啟臣、資深立委楊瓊瓔力爭出線外，彰化縣和新竹縣卻出現茶壺內風暴，其中新竹縣更可謂是殺到刀刀見骨。本文摘錄本周4篇國內政治、軍事內幕精華，敬請服用。
幕後》不是選新北怎麼變彰化？謝衣鳳、謝典林姊弟相爭 國民黨出現驚奇備案
2026年大選年，春節倒數不到兩周，民進黨4日正式提名屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復競選連任，此外先前已陸續通過13位縣市長提名；相較之下，國民黨進度明顯落後，如新北市、宜蘭縣、新竹縣、台中市、彰化縣、嘉義市等縣市人選，不是有待藍白整合、就是人選難產，乃至黨內相爭恐走向分裂，地方也傳出對國民黨中央未展現決斷魄力的質疑聲浪，引發基層擔憂，這也內黨內對部分縣市長選情感到悲觀。（延伸閱讀：國民黨台中等「4優勢選區」危險了？學者曝藍綠民調反轉關鍵：好棋下到爛）
其中，選票超過百萬、有「第七都」之稱的彰化縣，目前由國民黨籍縣長王惠美執政8年，她行事雖相對低調，但施政評價不錯，與地方派系關係和諧；民進黨方面於2025年12月31日正式提名國會助理出身的立委陳素月，國民黨內評估，王惠美施政表現，加上綠營陳素月整體勢力不算太強，因此只要地方能團結推出強將，守住執政應相對有勝算。然而，兼任縣黨部主委的立委謝衣鳳雖有贏的實力，與弟弟、彰化縣議長謝典林間的矛盾，與謝家的立場，讓國民黨陷入大僵局中；近日，謝典林開箱自家位於溪州市中心、占地700坪的豪宅，更一度引發…（繼續閱讀全文）
幕後》國民黨送槍給民進黨！新竹縣徐欣瑩恐脫黨 賴清德絕容不下涉黑陳見賢
國民黨新竹縣長選舉有立委徐欣瑩、新竹縣副縣長陳見賢力爭提名，雙方互不禮讓，引發藍軍分裂危機。徐欣瑩日前在支持度領先的情況下，不滿黨內初選還要納入黨員民調，質疑黨中央護航特定人選，她一席「若執意如此，最終決定權將交由縣民決定」，的言論，引發是否可能脫黨參選的討論。前立委林為洲2月4日更在臉書提及才剛請辭中央黨部主委的陳見賢，質疑陳球員兼裁判競選長達2個月，期間動用資源造勢、攻擊同志，「新竹縣是全台唯一特例、是一場醜陋不堪霸凌式的初選」，竹縣紛爭可見一斑。（延伸閱讀：藍新竹縣長內鬥恐釀一屍五命？徐欣瑩大秀民調質疑初選黑箱：會參選到底）
2026年1月14日，國民黨中央召開協調會，雙方未能達成共識，將採取黨內初選民調一分高下，依「國民黨公職人員選舉提名辦法」，將採取黨員投票占3成、民調占7成的方式進行，然而，徐欣瑩強烈主張應以全民調進行初選，並強勢喊話國民黨主席鄭麗文表態，讓黨內憂心新竹縣藍營可能陷入分裂危機；前立委郭正亮就透露，徐欣瑩其實有去拜會鄭麗文，鄭也直言，竹縣地方派系很強，要徐欣瑩好好處理。有黨內人士指出，面對民進黨可能的對手鄭朝方來勢洶洶，倘若是陳見賢出線，其特殊的背……（繼續閱讀全文）
幕後》潛艦太上皇走人、唐蟒蛇被斬！海軍讓這位「潛海悍將」收拾海鯤號
近年台海情勢越顯兵凶戰危，被視為不對稱作戰（Asymmetric warfare）關鍵指標戰力的台灣首艘國造潛艦「海鯤號」，斥資500億打造，原定在去（2025）年11月交艦，但如今確定跳票；海鯤號各項測試期間，一再傳出沒有錨、尾舵只能人力等系統裝置問題外，還爆出各國監造、技術人員不敢上船等各類唱衰傳聞，儘管台船多次澄清，仍舊難擋輿論發酵；而海鯤號的建造，被外界質疑速度過慢。
對此，台船發出新聞稿說明，事實上，海鯤艦的工期並未比其他國家久，自2017年3月啟動設計、2020年11月開工，歷時約5年；測試方面，自2025年6月14日第一次浮航測試，2026年1月29日第一次潛航測試。上月底，海鯤號接連兩天執行淺水潛航測試項目，均順利完成預設目標，但當時「潛航深度」一度引發外界議論；時至2月5日上午，海鯤號第三度出海進行潛試，持續反覆驗證。如今海軍造艦雖已達新里程碑，但建造過程可謂命運多舛，期間台船董事長、海軍司令大風吹，但海軍內部有位「潛海悍將」……（繼續閱讀全文）
重磅專訪》馬斯克要移民百萬人去火星？諾貝爾物理獎得主曝可行性：不切實際的夢想
作為世上規模最大、力量最強的火箭，星艦（Starship）高達123公尺，是特斯拉（Tesla）、美國太空探索科技公司（SpaceX）創辦人馬斯克達成殖民火星這項長遠願景的關鍵。2025年3月，馬斯克在其社群媒體X平台發文表示，SpaceX星艦火箭將於2026年底搭載人形機器人Optimus前往火星；他更預估，屆時若登陸進展順利，人類最快可能在2029年開始登陸火星，但2031年的可能性更大。」馬斯克更宣稱，人類有望在20年內在火星建立城市，屆時可達到百萬人口居住。
近期，《風傳媒》推出諾貝爾獎得主的系列重磅專訪，但對於全球首富馬斯克（Elon Musk）計畫百萬人移民火星的願景，究竟是否可行？諾貝爾物理獎得主梅爾（Michel Mayor）1月在中研院以「是否存在B行星—人類會移居系外行星嗎」發表專題演講；他在在《風傳媒》獨家專訪中則點出，運送幾個人登陸火星與百萬人民去火星是完全不同的，這是浪……（繼續閱讀全文）
