本周最強內幕》國營事業年終爽領4個月，強制乙等聽過嗎？​張又俠落馬台灣危險？學者曝解放軍「這訓練」占4成時間

軍公教年金改革（年改）上路至今近8年，去（2025）底停砍公教年金案三讀，至今除因行政院提起釋憲引發退休團體不滿外，缺額狀況逐年攀升的公務員，再度掀起「鐵飯碗不香了」的討論。國營事業員工雖非算是一般認定經過國家考試的公部門人員，但因其工作性質，仍被視為廣義的「兼具勞工身分的公務員」；近日，經濟部所屬國營事業陸續公布2025年營收狀況，可謂呈現「兩樣情」的局面，其中國營事業員工的年終和考績，也備受關注。​

廣告 廣告

近年台海情勢升溫，2026年新年初始，中共解放軍卻傳出「大清洗」的人事地震，1月24日，中國國防部宣告，中央軍委副主席張又俠、中央軍委委員兼聯合參謀部參謀長劉振立涉嚴重違紀違法，被立案審查調查。據統計，第20屆中央軍委中，7人的領導班子，現已有5人落馬，剩下主席習近平、副主席張升民2人。消息一出可謂震動國際，各方揣測不斷。究竟中共軍委高層大亂，代表著台灣可能相對安全，又或是習近平更加收攏統治，加之解放軍「更加忠誠」的情況下，是否可能對兩岸情勢產生誤判？

強制25%員工拿「乙等」 國營事業傳說中的4.4個月年終有很多「眉角」

經濟部4大國營事業2025年財報先後出爐，呈現「2虧2盈」的態勢，其中台糖大賺74.6億元，創下新高；台電預估可賺600億元，結束連續3年虧損，但仍累計虧損3484億元。另外，台水去年虧損49.7億元，虧損連年擴大，累計虧損9.21億元；中油稅前虧損新台幣91億元，累計虧損804億元。國營司司長胡文中特別說明，其中台糖相對特別，去年大幅獲利，台糖公司董事長吳明昌日前更宣布普發給每位員工3600元的獎勵金。

值得注意的是，4大國營事業成績開獎，員工今年是否真能利領滿4.4個月年終獎金，備受外界關注，胡文中受訪時表示，這部分會按程序審定，但他「樂觀看待」，他也提到，目前國營事業的年度經營績效已大致底定。國營事業的年終獎金結構主要包含「考成獎金」與「績效獎金」兩大部分，其中台糖發出激勵獎金，這可讓仍台電、台水、中油等其餘公司相對尷尬，因在多有虧損的情況下，加之人數和獎金基數不同，恐怕很難比照辦理，國營事業員工私下說……（繼續閱讀全文）

陳亭妃（右起）成功被提名參選台南市長，如今卻因三點協議鬧出派系風波，為選情增添不確定性。（資料照，柯承惠攝）

張又俠落馬震動中共軍委！蘭德智庫學者：解放軍打不贏美軍，台海戰爭純屬誇大？ ​

​1950年出生的張又俠現年75歲，於1969年加入中國共產黨，其父張宗遜更是「開國上將」，而身為上將之子、「紅二代」的張又俠，在2011年晉升上將，親身參與中越戰爭的經歷，讓他成為中國解放軍將領中少有具有實戰經驗的將領，而後再2017年19大中升任軍委副主席；根據《中央社》報導，此次落馬的張又俠、劉振立最後一次公開現身是在去（2025）年底的中央軍委舉行晉升上將軍銜儀式中。

此次共軍高層人事大清洗，掀起各類討論聲，甚至近日網路上瘋傳各類解放軍大幅異動、湧入北京的的畫面，聲稱由於聲望極高的張又俠被捕後，震驚解放軍上下，引發恐慌，解放軍內部已然亂套；更有不少網友留言表示要內戰了、張又俠人馬進京了，然而解放軍包含各地戰區、武警、中國軍號、火箭軍官方帳號，並非證實相關傳聞。​張又俠落馬的消息，加之所謂「2027武統台灣」時程腳步進逼，掀起了中國是否對台灣採取軍事行動的討論。對此，蘭德公司的國際防務高級研究員希斯（Timothy R. Heath）質疑，中國軍隊能否戰勝……（繼續閱讀全文）

中國中央軍委副主席張又俠落馬的消息引發國際關注。（資料照，美聯社）

​ 幕後》台南風暴！總統討厭陳亭妃還是謝龍介？ 賴清德子弟兵林俊憲給答案 ​

2026九合一地方大選倒數，民進黨陸續完成縣市長提名，除首都台北市「最強人選」尚未明朗化外，備受矚目的南二都也已完成布局，其中，民進黨立委陳亭妃在台南市長初選中，擊敗被視為是總統賴清德屬意的子弟兵、立委林俊憲，將對國民黨對手、立委謝龍介，要挑戰成為台南首位女市長。競爭激烈的初選結果出爐後，林俊憲表示會支持陳亭妃，喊話支持者團結才能勝選。（延伸閱讀：陳亭妃出線撂話6戰6勝，謝龍介贏面增還減？本人喊話開打前「一起做件事」）

陳亭妃方面則是隨即聯絡並表示想拜會林俊憲，她也在1月20日赴民進黨台南市議會黨團拜會議長邱莉莉及黨團幹部，此番被視為尋求團結的破冰行程，卻因黨團總召李宗翰當面提出一份「2026民進黨勝選共同聲明」，內容提及落實黨團自主等3點協議，並要求陳亭妃簽署，但陳亭妃並未簽署，更說用「簽下」的字眼，感覺互信程度不夠。台南市長初選才剛落幕，如今又因這張「三點協議」鬧出派系不和風波，據悉，相比於國民黨對手謝龍介，民進黨內部更怕的是……（繼續閱讀全文）

​ 幕後》美國老大哥極限施壓！國民黨沒敢挺黃國昌 1.25兆軍購怎麽過心裡有數 ​

國會僵局未見減緩之勢，在野數度封殺中央政府總預算，及1.25兆國防特別預算持續卡關，國防部高層也持續為國防特別條例辯護；近日，在野的藍白共同提出促請立法院同意動支包含TPASS在內的38項「新興計畫」預算，以人數優勢，經表決將提案逕付二讀並交付協商。對於外界關注新興計畫牽涉718億元的預算，公部門是否會先行動支？行政院強調預算還是要經過完整審查程序，明確使用範圍與金額，避免造成公務員為難。（延伸閱讀：軍警消好消息？總預算卡關在野出招 TPASS等718億新興計畫逕付二讀）​

針對在野提出的部分新興預算先行動支，國防部副部長徐斯儉1月22日直指，國防部公務預算編列5614億元，不能支用的額度受影響780億，占總預算的21%，然而藍白提案中，僅針對調整生育補助每胎10萬元提出討論，然而這筆僅編列4000萬元，即國防部有99.95%受影響的預算沒有辦法動支。同日，美國在台協會（AIT）處長谷立言在公開談話中喊出「自由不是免費的」，並表達對賴政府提出的國防特別預算的支持；然而，日前才率團訪美的立委黃國昌，其所民眾黨卻仍自提軍購條例，且將金額砍到4000億元，這下子壓力……（繼續閱讀全文）

更多風傳媒報導

