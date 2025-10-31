本周最強內幕》川習會沒談台灣，「大軍購大延宕」國防部大盤子？因鄭麗文當選被罵爆，盧秀燕撂2028狠話

近年兩岸情勢緊張，美中貿易戰正酣之際，美國總統川普（Donald Trump）今（30）日在釜山與中國國家主席習近平會晤，這場萬眾矚目的「川習會」僅用時約100分鐘及告終，川普在回程的空軍一號上透露，並未談及「台灣議題」。台灣近年國防預算逐年提升，並大幅增加軍事武器採購，然而，近日傳出，我方向美國軍購的66架F-16V（BLK70）型戰機，2026年籌獲的目標恐將「跳票」，這也引發在野立委的炮轟及質疑。（延伸閱讀：川普閉門前偷臭習近平？學者解讀「被耍的是他」專文：輝達AI晶片恐成破口）

國民黨主席選舉10月18日落幕，前立委鄭麗文以5成的得票率，擊敗競選對手、前台北市長郝龍斌，成為繼洪秀柱後的第二位女黨魁，而後朱立倫宣布率領黨公職總辭。鄭麗文以黑馬之姿當選國民黨新任黨主席，習近平隔日隨即發布賀電祝賀鄭麗文當選，更提及兩岸要深化交流合作，促進共同發展，「推進國家統一」，攜手開創中華民族更加美好的未來，而鄭麗文上任後究竟會為國民黨帶來怎麼樣的影響，備受各界關注。本文摘錄本周4篇國內政治軍事內幕精華，敬請服用。

​ 幕後》「軍」無戲言？不止F-16V 國防部不敢講的美國欠台灣6600億軍售 ​

軍方編列2472億元經費，以代號「鳳翔專案」向美國採購66架全新F-16V（BLK70）戰機，原定2026年完成交付，然而首架F-16V在3月28日出廠，當時台灣國防部副部長和駐美代表都出席洛克希德·馬丁舉行的出廠典禮，但後續的交貨進度幾乎為零。國防部10月28日說明，指因新冠疫情衝擊全球供應鏈斷裂，導致我對美方軍購進度受阻，除了F-16V BLK70外，還有兩項軍售案受到延宕，我方持續與美方協調，並要求承包廠商加速生產、補上進度。根據統計，美方至今積欠台灣的軍售超過6000億元。

廣告 廣告

國民黨立委馬文君日前在國防委員會質詢時質疑，國防部已支付1500億元，但現在「新式戰機」一架都沒有回來，該如何弭補戰力空隙？國民黨立委徐巧芯則在總質詢時直指，國防部送來的報告顯示美方軍售積欠金額達幣6,590億元，其中又以F-16V戰機延遲交貨最為嚴重，2026完成交貨根本不可能。回顧近來，從我首艘國造潛艦海鯤號今年底交艦確定跳票，到如今的F-16V戰機，究竟台美之間發生了什麼事情？國防部該不會被當成盤……（繼續閱讀全文）

太子集團控股創辦人兼董事長陳志被美國財政部和司法部聯合起訴。（資料照，取自臉書粉專Prince Bank Plc.）

幕後》鄭麗文當選盧秀燕被罵爆！國民黨最有力總統參選人不爽到反嗆狠話

鄭麗文4年任期將迎來2次大選，首先，明（2026）年的地方選舉，手握14個執政縣市的國民黨該如何在9縣市首長任期屆滿的情況下，力守地方版圖，甚至達成鄭麗文喊出的光復南台灣將成為一大挑戰，這也牽動著再兩年後的2028年總統大選，國民黨能否重返執政。值得注意的是，鄭麗文上任後除隨即拜會國民黨立法院黨團外，也陸續發布4位黨副主席人事，分別為78歲前黃復興黨部主委季麟連、75歲的前國民黨副秘書長張榮恭，第三位則是兼任黨秘書長的李乾龍，今年是76歲；最後一位則是近日出訪中國的前總統副秘書長、現任馬英九基金會執行長蕭旭岑。（延伸閱讀：鄭麗文為何用老老副主席？他獻策「尊盧秀燕」2028黃金劇本：她很嗆但不自戀）

然而，鄭麗文在國民黨主席選舉中高舉「世代交替」大旗，成功擊敗被認為是代表「建制派老藍男」的郝龍斌，如今在一連串的黨務人事上，特別是副主席，竟有4分之3都是年過75歲「老藍男中的老藍男」，這也在藍營內部引發兩極反應。另一方面，此次國民黨主席選戰後期可謂激烈交鋒，力挺郝龍斌的前中廣董事長趙少康發聲直指有境外勢力介選，整個黨主席選舉打得昏天黑地；選前黨內就傳出對鄭麗文當選後的「擔憂」，而被視為藍營2028年總統熱門人選的台中市長盧秀燕，她對……（繼續閱讀全文）

國民黨主席當選人鄭麗文盪選後首個工作日即拜會國民黨立法院黨團。（資料照，柯承惠攝）

幕後》美國洗臉台灣調查局長 太子集團詐騙帝國竟矇過陳白立 ​

緬甸政府近來對境內詐騙集團展開大規模清剿行動，惡名昭彰「KK 園區」連續遭到緬甸軍方空襲，現場爆炸聲不斷，園區宛如陷入戰區。另一方面，美國與英國聯手，司法部及財政部10月中旬針對涉嫌電匯詐騙、洗錢等罪名的「太子集團（Prince Group）」發布制裁，並查扣其跨國數百億美元的鉅額資產，值得注意的是，在美國的全球制裁名單中，共計9家台灣公司入列。（延伸閱讀：詐團來去台灣像走灶腳？再爆柬埔寨詐團首腦免簽入境 杜拜房產一抓一大把）

「太子電詐帝國」瓦解，但太子集團創辦人、詐騙帝國幕後主謀陳志（Chen Zhi）過去曾出入台灣高達10次，近日再爆出另一名集團高層朱忠彪曾以免簽的方式出入台灣。而在美方146個包括實體企業及個人的制裁名單中，有聯凡、聯凡貮、博居等8家公司設址於台北市大安區和平東路1段的「和平大苑」內，另還有一間台灣太子不動產投資股份有限公司，究竟台灣檢警調為何過去從未注意到……（繼續閱讀全文）

調查》賴清德40萬可恃民力可靠？睡覺、發呆、滑手機 有的訓練項目是「觀摩」

今年2月，藝人王大陸被爆出涉嫌偽造醫療證明逃兵，檢方後續啟動數波調查，時隔8月，已有10幾名演藝圈人士涉案，10月最新一波包含演員修杰楷、陳柏霖等人，昔日知名偶像團體「棒棒糖」，及近年又合體翻紅的「Energy」多名成員都淪陷，閃兵案連環爆，也讓兵役問題引發社會關注。過去網路上常有「替代役」到底算不算當兵的討論，事實上，替代役是台灣兵役制度的一種，役男多在政府或公共機關服勤，非在國防部管轄下內服役。

日前花蓮馬太鞍溪堰塞湖造成重大死傷，光復鄉災民家園亦遭受重創，除大批鏟子超人外，國軍身影也隨處可見，此次內政部更首度啟動替代役備役役男「勤務召集」，共計投入2梯次、近200名已退伍的備役役男協助災後復原，他們5天內完成長達2.2公里的街道清淤工作。內政部長劉世芳表示，這證明了平日災防訓練的成效。據統計，截至今年，已退伍、36歲以下的替代役備役役男約為27萬，加上警消民防團體後，就是總統賴清德口中的「40萬可恃民力」，究竟這些役男是真……（繼續閱讀全文）

更多風傳媒報導

