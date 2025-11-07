本周最強內幕》情色媒體當鄰居！豪宅、跑車，太子詐團有多賺？林佳龍挺林岱樺險翻車，炸裂程度超乎想像

​跨國涉嫌電信詐欺、洗錢的柬埔寨太子集團控股（Prince Group），在美國政府10月中旬查扣旗下鉅額資產及價值150億美元比特幣，並發布制裁名單後，昔日的詐騙帝國正逐步瓦解。此案格外引發國人關注，主要是在財政部制裁名單中，包含3名台灣人、9家登記於台灣的公司；而後台北地檢署（北檢）在11月4日指揮調查局、刑事局，大動作兵分47路，掃蕩太子集團在台組織與成員，拘提25名相關人員。

焦點轉回國內政壇焦點，明（2026）年地方縣市長大選倒數，各方有意參選者從鴨子划水陸續浮出檯面，民進黨上（月）底已完成首波縣市長提名，包括宜蘭縣長參選人林國漳、台東縣長參選人陳瑩、嘉義市長參選人王美惠、台中市長參選人何欣純；近日則是拍板新北市長由立委蘇巧慧參選；綜觀整體選情，向來被視為綠營鐵票倉的南部（台南、高雄），由於黨內競爭者眾多，反成為選戰焦點。本文摘錄本周4篇國內政治軍事內幕精華，敬請服用。​

【新新聞】太子集團內湖辦公大樓「臥虎藏龍」 鄰居竟有情色媒體集團

太子集團首腦是出身中國福建的陳志（Chen Zhi），今年還不到40歲，過去曾進出台灣至少10次。檢警調大動作掃蕩後，檢方拘提王姓負責人、辜姓人資主管，及制裁名單中的25名被告，移送11人複訊後，辜姓女主管聲押禁見；其他10名被告以新台幣3萬至70萬元不等金額交保。值得注意的是，檢方查扣太子集團在台洗錢，包含和平大苑豪宅在內的18筆不動產、及法拉利、保時捷等各式名車26輛，另還有銀行等相關不法資產，合計扣押物價值高達驚人的45億元。而陳志至今仍在逃。（延伸閱讀：詐騙單日進帳9億！太子集團在台45億驚人資產曝光：名車26輛、101奢華招待所）

太子集團詐騙帝國相當龐大，靠著加密貨幣詐騙與線上博奕及詐騙，不法所得曾單日高達約9000億新台幣。此外，在這波掃盪中，檢調還查出，辜姓人資主管、王姓負責人所屬的「天旭國際」是太子集團隱身在台博弈事業重要據點，辦公室隱身在101大樓內，甚至還設有私人豪華招待所；其中與太子集團相關、檢調搜索標的之一的「尼爾創新」在內湖的辦公大樓中，鄰居竟是台灣知名的情色……（繼續閱讀全文）

廣告 廣告

韓儒伯掌舵美台商業協會長達25年，在台美軍事中有著莫大影響力。（資料照，柯承惠攝）

幕後》川習會前挺林岱樺險翻船？林佳龍自在切換角色 「非典型外長」跌破眾人眼鏡

民進黨2026高雄市長選戰競爭激烈，包含立委賴瑞隆、許智傑、林岱樺、邱議瑩皆有意參選，其中陷入助理費司法危機的林岱樺，月初在高雄岡山造勢晚會上的激情演出在引發熱議，現場更喊出支持者已達到3萬人。值得注意的是，當時正值美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平睽違6年後的「川習二會」，雙方是否觸及「台灣議題」備受關注，然而，林佳龍卻突然由外交部長「切換角色」回民進黨正國會掌門人。（延伸閱讀：林岱樺已出局？他揭「民調裝年輕」整個搞錯：柯志恩高雄形勢好但有個缺點）

10月29日，林佳龍在臉書發文為林岱樺的造勢晚會宣傳，大讚林岱樺深耕基層，勤政愛民，「有為有守，不貪不取」，呼籲高雄市民共同參與；同屬正國會派系的民進黨不分區立委王義川、新北市議員卓冠廷同樣發文力挺，讓不少綠營支持者「炸鍋」，紛紛留言灌爆正國會成員們的社群。雖然最終在林岱樺造勢晚會上，正國會派系成員均未出席，但林佳龍高調發文力挺同屬正國會的林岱樺事件仍持續發酵，除讓綠營高雄市長初選更添變數外，各類對於林佳龍接掌外交部以來的行事作風開始……（繼續閱讀全文）

廣告 廣告

林岱樺（左二）月初在岡山造勢晚會上情緒相當激動。（資料照，徐炳文攝）

​ 調查》交手台灣4位總統！潛艦、F-16V、台灣之盾 美國超級說客影響軍售25年

近年兩岸情勢緊張，台灣國防預算逐年提升，並大幅增加對美軍事武器採購，然而日前國民黨立委徐巧芯在立法院質詢時揭露，據國防部報告統計，美方積欠台灣的軍售總額高達新台幣6590億元，其中又以F-16V戰機延遲交貨最為嚴重，明（2026）年完成交貨根本不可能。軍方「鳳翔專案」編列2472億元經費，向美國採購66架全新F-16V（BLK70）戰機，原定2026年完成交付，但在今年3月首架F-16V出廠，當時我方還派國防部副部長特別赴美參與出廠典禮，但至今7個多月過去，交貨進度為零，引發在野立委質疑。

美國軍售交付持續延宕，從另個角度來看，由美台商業協會（USTBC）主辦的美台國防工業會議（US-Taiwan Defense Industry Conference）10月下旬在美國馬里蘭州埃利登場，至今已是第24屆，每年均在秋季邀請台美官員、國防工業廠商及智庫學者赴美開會；值得住的是，此次與歷屆不同的是，會中不再只是片段討論不對稱作戰戰力建構，聚焦在台灣整體防衛力量的全面系統性提升。事實上，美台商業協會是美國對台軍售上的長期重要推手之一，現任會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）已在任25年，究竟他是如何在台美軍事……（繼續閱讀全文）

幕後》非洲豬瘟中央、地方誰之過？7年防疫神話崩塌 邊境、廚餘防線雙失靈

台灣去年去（2024）年才剛被世界動物衛生組織（WOAH）認定為非洲豬瘟非疫國、今年6月更被正式認證為亞洲唯一「三大豬病非疫區」國家，未料10月21日，台中梧棲區養豬場爆發本土首例非洲豬瘟案例，引發民眾恐慌外，有掀起政治風暴。好消息是，農業部長陳駿季11月5日在中央災害應變中心記者會中宣布，已達到清零目標，至今全國未發現第2例，全國豬隻禁運、禁宰令將於11月6日午時解除、預估最快7日市場開始供應溫體豬肉，但仍禁廚餘餵養。（延伸閱讀：非洲豬瘟「防疫預算被刪」釀禍？農業部這樣回 報告詳解「實際少了多少錢」）

而身為豬瘟所在地的台中市政府，台中市長盧秀燕6日率領相關部會首長鞠躬道歉，表示對於防疫過程中做得不夠好的地方，她身為市長要概括承受；此外，中市府農業局長張敬昌、環保局長陳宏益、動保處長林儒良因防疫不力被拔官。回顧2019年，當時中國爆發非洲豬瘟疫情，時任行政院長蘇貞昌上任首日即赴機場視察邊境防疫工作，最終「非洲豬瘟防疫亞洲模範生」也成為蘇貞昌及民進黨政府的代表性政績，未料7年過去，昔日的高壓防疫似乎逐漸鬆動，究竟這次的「破功」是中央還是……（繼續閱讀全文）

更多風傳媒報導

