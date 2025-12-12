本周最強內幕》賴瑞隆兒涉霸凌扣幾分，高雄初選新系有殺招？國民黨2026不太妙，這縣市一丟盧秀燕總統掰掰

明（2026）年九合一選舉預計在11月28日舉行，距今倒數不到1年，除全台各地有意參選議員的新血、再戰的老將紛紛浮出水面外，其中縣市長選舉更是備受關注。民進黨方面，向來被視為鐵票區的南部，黨內戰況相當激烈，特別是近來因「演唱會經濟」備受高評價的高雄市長陳其邁，手中的棒子呈現4搶1的態勢。然而，就在民進黨內初選關鍵時刻，居於上風的民進黨立委賴瑞隆卻爆出孩子涉及校園霸凌案件，無疑為選情再增添變數。

​2026選戰除是總統賴清德的首場「期中考」外，更被視為2028年總統大選的前哨戰。民進黨從10月底就啟動選舉作業，如今已完成2波縣市長人選提名，包括台東縣長人選陳瑩、宜蘭縣長人選林國漳、​嘉義市長人選王美惠、台中市長人選何欣純、新北市長人選蘇巧慧、苗栗縣長陳品安。但本次選舉有許多縣市長都將任期屆滿的國民黨，卻直到11月底中常會才通過辦法，至今尚未正式提出名單。

幕後》賴瑞隆陷霸凌風暴、林俊憲不妙 民進黨初選賴清德血戰高雄、台南

民進黨縣市首長的初選預計在2026年1月12日到17日舉行，「南二都」競爭白熱化，台南市長選情方面，賴清德嫡系的子弟兵林俊憲與具基層實力的立委陳亭妃似有段差距。高雄市長方面，競爭則更加激烈，立委林岱樺、賴瑞隆、許智傑、邱議瑩皆力爭綠袍加身，選情方面，初期暫居領先地位的林岱樺陷入助理費風暴後，賴瑞隆似逐漸成為領頭羊，此外，賴清德與所屬派系新潮流能否守住「南二都」，也被視為觀察指標。（延伸閱讀：陳水扁表態了！綠台南市長初選爭鋒 扁挺「謝龍介天敵」保住賴清德本命區）

然而，高雄市長黨內初選如今可能出現變化。監察院長陳菊去年底手術至今請假快1年，12月10日適逢美麗島事件46周年，各界紛紛發文紀念，陳菊子弟兵賴瑞隆突在臉書貼出陳菊昔日的黑白照，表示自己「想念陳菊」，但卻在10幾分鐘後才緊急加上一行「願她早日復健完成」，引發爭議，數小時後該則貼文已經消失。事實上，「更大條」的是，日前，賴瑞隆就讀小二的兒子被爆出涉嫌對不只一位同學動粗，甚至將女同學堵在廁所長達10幾分鐘，更揚言恐嚇「出來就打死你」，賴瑞隆數度召開記者會，甚至聲淚俱下向外界道歉，雖如今受害學生家長已與賴瑞隆……（繼續閱讀全文）

2025年11月7日，副總統蕭美琴在歐洲議會發表演說。（資料照，美聯社）

幕後》國民黨估2026大選不妙！不是台中 這個縣市一丟盧秀燕選總統謝謝收看

2022年地方大選，國民黨可謂大豐收，當時在全台22的縣市中囊括14席，民眾黨收下1席，另有2縣市為無黨籍，民進黨版圖僅剩下5席。由於牽動2028年總統大選，加上大罷免大失敗重創黨內士氣，危機感爆表的民進黨早早啟動選戰布局，反倒是國民黨因黨主席改選，直至11月26日中常會才通過「2026直轄市暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」，預計12月中進行首波提名，按照規劃，第一波提名將以力拚連任的縣市長為優先，第二波則為台南、高雄等艱困縣市，預計在年底前完成全數提名。

除黨主席選舉外，藍白合也是地方選舉一大關鍵，國民黨主席鄭麗文11月上任後，直至19日才與民眾黨主席黃國昌正式公開會談，並共同強調在2026選戰會盡力促成在野合作。鄭麗文競選期間曾喊出「要光復台南與高雄」，但若算上恢復黨籍的苗栗縣長鍾東錦，國民黨需要力守執政的15席，並要在台南市、高雄市、屏東縣或澎湖縣綠營執政縣市，至少再拿下1席，才選勝選，挑戰不小；反之，若是丟了這個縣市……（繼續閱讀全文）

2026年地方選舉除是鄭麗文（見圖）任內首場大考，更可能牽動2028年選情。（資料照，劉偉宏攝）

幕後》副總統蕭美琴的「她」與「他」！一件已經發生大家卻沒注意到的事

副總統蕭美琴上月突驚喜現身在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」峰會，並以「台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴」為題發表演說，議廳內響起如雷般的掌聲，也引發中方跳腳；蕭美琴此行事前保密到家，外交部長林佳龍也透露，此趟歐洲行過程驚險程度不遜於電影《007》劇情。由於​蕭美琴2024年520上任副總統前，出訪捷克期間，傳出期間遭中國外交人員尾隨，更險些釀成車禍，總統府對此發聲譴責，這也讓蕭美琴此趟歐洲議會行，更加受到矚目。

除對外創下罕見紀錄外，曾任駐美大使的蕭美琴，日前接受美國媒體「戰情室」（War Room）節目專訪時，談及台美關係、地緣政治、國防等議題。事後，總統府同步發布的新聞稿中，這篇看似尋常的訪談紀錄中，通篇提到副總統的人稱代名詞，全都是「他」，如「中國不斷對他與賴總統進行人身攻擊」、「讓他決定回台投身政治」等，其實，正副總統的「代名詞」一般來說不會成為關注焦點，這也讓蕭美琴全面使用「他」自稱，一度被認為是錯字，但實際上……（繼續閱讀全文）

人物》掌台灣軍審生殺大權！賴清德拉拔的國軍最高檢察署檢察長簡朝興是誰？

年底國軍高層人事異動頻頻，國防部上月底先是宣布，奉總統核定，海軍司令唐華上將調任國防大學校長，司令一職由參謀本部副總長蔣正國中將調任，並晉任海軍二級上將，人事案於12月1日生效。隔日，總統府發出新聞稿表示，國安會諮詢委員徐斯儉接任軍政副部長，繼部長顧立雄後，國防部再度迎來「文人」副部長。另一方面，2013年，軍中發生震撼台灣社會的洪仲丘案，當時更有高達20幾萬人走上街頭，響應「萬人凱道送洪仲丘」活動，而後，立法院三讀通過修正《軍事審判法》，將軍事審判的範圍限縮於「戰時」，承平時期的軍人犯罪案件則改由普通法院審理。

事實上，軍事法院與軍事檢察署雖從此不再辦理現役軍人案件，軍法審判形同廢處，但《陸海空軍刑法》並未廢止。時隔10多年後，今年3月，總統賴清德在國安高層會議後突宣布，為因應逐年加劇的中共對台灣軍隊的滲透及間諜活動威脅，將全面檢討並修正《軍事審判法》，並恢復軍事審判制度，當時一度引發軍法復辟的討論。值得注意的是，除上述國軍高層人事異動外，賴清德在上月底主持12月將官晉任授階時，原空軍司令部法律事務組組長簡朝興上校，接任最高軍事法院檢察署檢察長，晉升少將，而究竟……（繼續閱讀全文）

