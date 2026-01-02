本周最強內幕》軍演前「美國說的真相」，台灣差遠了？謝衣鳳、謝典林恩仇錄，彰化姊弟互打恐遭撿尾刀？

去（2025）年12月底，中國解放軍宣布發動「正義使命2025」軍演，自30日8時至18時將在台海周邊劃設7處臨時危險區，由福建平潭、石獅對台灣北部與西南海域射擊27枚多管火箭，國防部證實落彈點在距離台灣24浬範圍內，比起過往演習更加接近；此次軍演導致超過900班航班、約10萬人次旅客受影響，我交通部嚴厲發聲譴責。國防部30日傍晚在記者會中說明，軍演當日自上午6時起至下午3時止，偵獲71架次共機，其中35架次共機逾越台灣海峽中線、共艦13艘、兩棲攻擊艦編隊4艘、海警公務船15艘。兩岸緊張情勢迅速升溫，也引發國際關注。

國內政壇方面，總統賴清德上任後，朝野對立持續加劇，2026地方縣市長大選如今已倒數不到1年，2022年只拿下5席的民進黨雖部分縣市黨內初選競爭激烈，特別是鐵票區台南、高雄，但提名人選仍一波波推出。在野方面，日前才與國民黨主席鄭麗文達成藍白和共識的民眾黨主席黃國昌，宣布參選新北市長的消息一出格外引發關注；藍營部分，鄭麗文面對任內首次大考，要力拚守下14個執政縣市，甚至擴大版圖，挑戰並不小。本文摘錄本周4篇國內政治、軍事內幕精華，敬請服用。​

​ 幕後》美國告訴我們的真相 軍方高層：台灣真正防衛能力與實際所需「有很大差距」 ​

​總統賴清德日前曾提及中國以2027年完成「武統台灣的準備」為目標，引發風波，他在2025年12月28日播出的節目專訪中說明，中國過去要要併吞台灣是國家策略，當時在大家共同奮戰下，守住台灣、中華民國，而中國幾十年來沒有越雷池一步，是因為「實力不到」，因此台灣必須不斷提高難度，讓中國遠永都達不到標準。未料節目播出後隔日，中國隨即宣布啟動圍台實彈軍演。剛稱中國實力不到的賴清德則強調，不會升高衝突、不挑起爭端，但會堅定守護國家安全和民主自由，政府已就情勢變化妥為應處，請大家安心。（延伸閱讀：「根本彈劾不了我還提案！」賴清德元旦發火要藍白辦正事：我沒貪也沒違法）

值得注意的是，美國政府上（12）月先後公布了2025年新版《國家安全戰略》、通過了「豪豬法案」（PORCUPINE Act）、並發布最新的中國軍力報告（CMPR），美國總統川普（Donald Trump）並在月中同意為「台灣安全合作倡議」提供10億美元資金及要求，制定增加美台海巡訓練機會等計畫的「國防授權法案」，此外，美國更將對台灣出售總額高達111億美元的「M109A7自走砲」等8大項軍購案。如今在中國無預警圍台軍演後回頭看，為何美國會在12月急急如律令地做……（繼續閱讀全文）

民進黨立委林俊憲（右啓）與陳亭妃台南市長初選競爭激烈。（資料照，柯承惠攝）

幕後》彰化謝家恩仇錄！爭搶縣長 親姊弟謝衣鳳、謝典林互不相讓其來有自

​2026年地方選舉，除向來備受關注的六都選情外，此次藍白合的議題亦成為「觀賽重點」。上月27日，​民眾黨在新莊舉辦「為新北應援」活動，替擬參選新北市長的黃國昌造勢，前黨主席柯文哲更「驚喜現身」站台，就連國民黨立法院黨團總召傅崐萁也致贈花籃祝賀，黃國昌當天說「過去新北市民給了國民黨16年時間，這一次我要拜託新北市民給我4年時間！」由於鄭麗文先前脫口「徵召」台北市副市長李四川，藍白這一連串的動作，引發外界新北合作破局的討論聲，外界可謂是霧裡看花。

綜觀2026國民黨縣市長布局，除上述新北以的直轄市，布局大致底定，其中力拚連任的台北市長蔣萬安、桃園市長張善政，選情被認為相對穩定；甚至綠營競爭激烈的「南二都」，也在立法院前院長王金平擔任黨坐鎮下穩定住局勢，正式提名立委謝龍介、柯志恩參選台南、高雄市長；中台灣方面，台中市長盧秀燕任期屆滿，立法院副院長江啟臣跟立委楊瓊瓔之爭亦備受關注。然而，百萬人口的彰化縣，在立委謝衣鳳突然宣布參……（繼續閱讀全文）

立委謝衣鳳（見圖）宣布參選彰化縣長，卻引發與彰化縣議長謝典林的姊弟相爭之議。（資料照，蔡親傑攝）

幕後》賴清德能丟台南？林俊憲請出蘇貞昌拉下陳亭妃 總統禁衛軍新潮流拚了

12月24日，北捷張文隨機殺人案震驚社會，國民黨中央通過台南、高雄、屏東、台東的縣市長提名人選；民進黨選對會雖正式建請徵召新潮流立委陳素月出馬參選彰化縣長，一來是考量社會氛圍，但其實背後的主因是派系角力有關。最終，延至2025年封關日的中執會上才正式拍板徵召陳素月，另外還有基隆議長童子瑋參選基隆市長、民進黨立委劉建國參選雲林縣長，身兼黨主席的總統賴清德在會中大讚，3位被提名人都深耕基層，具備非常好的民意基礎。

民進黨彰化縣長初選雖告終，立委黃秀芳接受落敗結果強調黨內團結，但同樣爭取初選的前彰化市長邱建富「表示遺憾」，說自己真的很想選，並提出初選民調複查，而後經過黨中央勸說後，改口表示「相信民調」。如今彰化縣長提名雖順利翻篇，但民進黨鐵票倉的南二都，特別是總統賴清本命區的台南，其所屬意的子弟兵林俊憲，及地方實力雄厚的立委林亭妃，競爭相當激烈，且如今在賴清德的力量介入後，廝殺血戰正……（繼續閱讀全文）​

​ 幕後》 國造潛艦海鯤號到底行不行？海軍、台船正在等一件事

近年台海情勢緊張，大小軍演不斷，台灣戰略轉向不對稱作戰（Asymmetric warfare），被視為關鍵指標戰力的台灣首艘國造潛艦「海鯤號」，斥資500億打造，原定在去（2025）年11月交艦，但同年10月底，國防部長顧立雄坦言，後續測試與調教需要時間，如期交艦確實有很大的挑戰性，但他也強調對完成潛艦建造有信心；2025年11月28日，台船公司宣布接連兩天完成第4、第5次的海上測試（SAT），經評估均符合預期目標，後續在調校整備後，依計畫實施潛航測試。台船強調，「韌性新防衛，台船已就位」。

然而，海鯤號測試期間，可謂大小風波不斷，除系統、裝置出問題的傳聞外，2025年12月底更有媒體揭露，海測期間海軍要求台船「以最低安全標準」出海，因此導致各國監造、技術人員不敢上船，但台船隨後發出新聞稿反駁，表示專案團隊始終以確保人員安全與測試品質為最高原則，台船指出，與事實完全不符，各階段海測均按測試項目綜合考量空間限制、專業分工，完成規劃共同海試及調校。時值海鯤號關鍵測試之際，卻一再傳出如沒有錨、X尾舵只能人力輸出等不利傳聞，儘管台船多次澄清，仍舊難擋輿論發酵，背後是否有某股力量刻意要「搞臭」國造潛艦？讓海軍、台船私下倍感無奈。究竟海鯤號發生了什麼事情，進度到哪裡了？是否真的玩……（繼續閱讀全文）

