本周最強內幕》軍演險逼近槍走火？中國點名打掉「台灣這目標」！經濟表現猛民眾無感？有項數據一直溜滑梯

總統賴清德去年底提及中國以2027年完成「武統台灣的準備」為目標，一度引發風波，而後他在媒體專訪中提到，中國幾十年來沒有越雷池一步，是因為「實力不到」。未料該節目播出後，中國解放軍對台灣發動「正義使命-2025」軍演，自30日8時至18時將在台海周邊劃設7處臨時危險區，由福建平潭、石獅對台灣北部與西南海域射擊27枚多管火箭，國防部證實落彈點在距離台灣24浬範圍內，距離是史上最近，引發區域情勢緊張，外界也關注「擦槍走火」的可能性是否越趨緊繃。



回去2025年4月，美國總統川普（Donald Trump）「解放日」出台的對等關稅政策，對全球政經局勢帶來海嘯，更引發市場激烈震盪，然而如今已站上3萬點大關的台股，歷經暴漲暴跌，全年仍上漲5928點，漲幅26%，創歷年最大年度漲點以及漲幅。另一方面，人工智慧（AI）大爆發，台灣出口、經濟成長率、人均GDP猛打賞，然而，當台積電獨強領漲台股，資通、高科技產業成績亮麗，傳統產業卻處境困難，不少民眾看著自己的薪水對比飛漲的物價，對亮眼的經濟數據似乎「相對無感！」本文摘錄本周4篇國內政治、軍事內幕精華，敬請服用。R

幕後》中國點名打掉！解放軍怕的海馬士國軍一度抗拒 兩大將軍堅持才買的 ​

2022年，時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）高調訪台，在台灣引發旋風後，中共開始對台灣實施至少5次以上的「圍台」軍演，解放軍東部戰區於2025年12月29日無預警宣布發動代號「正義使命-2025」的環台軍演，這次範圍涵蓋台灣海峽及周邊北部、西南、東南及東方12海里領海與領空基線邊緣，引發國際關注及區域緊張，是2022年佩洛西訪台後最逼近台灣的一次行動。12月30一早，共軍在旅遊熱門景點、中國距離台灣最近的福建平潭島，實施遠程火力實彈射擊。



國防部證實，共軍自平潭發射17枚PCH-191火箭彈，落彈區位於基隆東北方約70海浬；自泉州石獅射擊10枚，落彈區位於台南西方約50海浬，雖未飛越台灣上空，但部分落彈點已逼近台灣24浬線內。值得注意的是，軍演前，美國才宣布將對台灣出售總額高達111億美元（約新台幣3443億）的8大項軍購案，包含在俄烏戰爭中一戰成名的海馬士（HIMARS）多管火箭系統，而這顯然觸動了北京的敏感神經。事實上，國安高層揭露，這次共軍的圍台軍演，其中就有一項「對陸機動目標打擊演練」，明顯是針對……（繼續閱讀全文）

國民黨主席鄭麗文重用張顯耀（右）的人事安排，在國民黨內掀起軒然大波，也引發諸多揣測。（資料照，吳逸驊攝）

重磅專訪》台灣人均GDP將破4萬美元？多數民眾超無感 中研院士謝長泰點破2大沉痾

​2026年1月1日元旦，總統賴清德在新年談話中提到，2025年台灣經濟成長率預估將達到7.37%，創下15年來新高；失業率平均約3%，就業情況是25年來最好；台股指數方面則是在多變的經貿環境下，屢屢寫下新的紀錄。出口方面，財政部2025年底公布11月出口上升至640.5億美元，年增率高達56%，是連續25個月正成長，預估第4季出口優於預期，年增幅上看48%至50%，全年出口規模確定超過6000億美元，增幅將是近15年來最大成長動能。（延伸閱讀：台灣經濟超猛是虛胖？連他也坦言百姓無感 喊話財政部少查稅「下滑慘業」）

​受惠AI與半導體出口暢旺，經濟成長率創下15年來新高以外，另一方面，據主計總處預估，台灣去年人均GDP達3萬8748美元，2026年將突破4萬美元關卡，來到4萬951美元，將超越鄰近的日本與韓國。然而，值得注意的是，台灣經濟成長表現亮麗，為何勞工多數似乎很「無感」？中研院院士、芝加哥大學Booth商學院特聘教授謝長泰在接受《風傳媒》專訪時，特別點出台灣的受僱人員報酬占GDP比重創下歷史新低，而這與……（繼續閱讀全文）

中研院院士謝長泰在專訪中剖析民眾對經濟數據無感的原因。 （資料照，謝錦芳攝）

幕後》眾人皆曰不可鄭麗文仍重用 張顯耀是這樣出政治冰庫的

2026年縣市長選舉倒數不到1年，民進黨已完成數波提名，國民黨方面除藍白合議題外，自上任黨主席以來黨務人事布局備受議論的鄭麗文，近來對於2026南台灣選戰的布局再度引發風波。1月5日，鄭麗文一早率領李乾龍、蕭旭岑等4位副主席，親自到前立法院院長王金平的台北辦公室，送上國民黨最高顧問聘書，大陣仗高規格可謂是給足了王金平面子，鄭麗文表示，盼能借助王金平的經驗協助2026輔選，並化解朝野憲政僵局。事實上，此前，鄭麗文一度要重用涉入共諜案的前立委張顯耀，邀請他擔任副主席、國民黨智庫執行長，並負責督導2026年南台灣縣市長選戰。

2014年，時任陸委會特任副主委的張顯耀，突然「被請辭」，隨後被法務部調查局以涉嫌「外患罪」或「洩漏國防以外機密罪」偵辦，未料時隔10年後，檢方又認為張顯耀在2024總統大選期間涉嫌收受中國大陸官員指示介選，被認定違反《反滲透法》而起訴。鄭麗文要重用張顯耀的消息一出，隨即引發黨內及南部地方的反彈，雖在王金平勸阻下，最終只請張顯耀接掌智庫，但這場茶壺內的風暴仍對鄭麗文在黨內的領導威信造成衝擊。有國民黨要角指出，鄭麗文這起「未遂」的神來一筆，確實嚇壞了……（繼續閱讀全文）

幕後》檢察總長為何拿不下前總統？三中案重兵伺候馬英九 邢泰釗灰頭土臉

總統級的「三中案」喧騰一時，前總統馬英九等人被控賤賣國民黨產（中視、中廣、中影股權），涉違反證券交易法特別背信等罪，造成國民黨逾72億元損害，此案歷經多年偵辦及審理，近日二審結果出爐，2025年12月31日，台灣高等法院今天駁回檢方一審上訴，維持馬英九等3名被告無罪判決。值得注意的是，時任中影董事長蔡正元則被控藉由處理中影公司股權案，掏空阿波羅公司2.8億餘元，一審台北地方法院依業務侵占罪判處期徒刑3年6月，另依商業會計法判刑6月，得易科罰金，未扣案犯罪所得宣告沒收；案經上訴，二審由台灣高等法院審理，撤銷原判決關於業務侵占、沒收部分，但仍依業務侵占罪判處蔡正元有期徒刑3年6月。​



高院二審判決馬英九、前中央投資公司董事長張哲琛及前總經理汪海清等人無罪，馬英九辦公室對此表示，此案由民進黨發動，特定媒體與檢調人員配合追打多年，最終證明馬英九的清白，遺憾的是，此案追殺超過10年，浪費司法資源，徒增社會內耗，受到傷害的絕不只他一人。其實早在4年前，台北地方法院一審即判決馬英九、張哲琛及汪海清等人無罪。依據《速審法》規定，被告一、二審都判無罪，除非有違憲、違背司法院解釋或判例，否則檢方不能上訴，雖台灣高檢署表示研議上訴，但法界多認為馬英九幾乎全身而退，而三中案是邢泰釗登頂檢察總長的指標性案件，如今在他即將卸任之際，卻灰頭土臉的……（繼續閱讀全文）

