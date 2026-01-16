本周最強內幕》陳亭妃「單妃」殺出總統本命區，林俊憲看板怎麼辦？解密黃國昌訪美，老大哥為何和民眾黨談軍購？
2026九合一地方大選倒數10個月，藍綠各縣市首長人選陸續出爐，如今民進黨競爭尤其激烈的「南二都」初選落幕，高雄市長由民調險勝立委邱議瑩的立委賴瑞隆出線，15日出爐的台南市長「憲妃大戰」，則由立委陳亭妃出線，將第六度對上國民黨對手、台南立委謝龍介，並有機會成為台南歷史上首位女市長。而陳亭妃初選對手、被視為「賴系」的立委林俊憲隨即發文恭賀，並強調團結是勝選唯一的方式，有不少網友打趣，「看板該怎麼辦？」陳亭妃則表示，會將林俊憲提出的政見納入政見，並將盡速拜會總統賴清德及台南市長黃偉哲「請較台南經驗」。
台美關稅談判結果至今仍未出爐，台灣民眾黨主席黃國昌11日率領民眾黨立法院黨團主任陳智菡、民眾黨前國際部主任林子宇、候任立委王安祥旋風式訪美，期間訪問了美國貿易代表署、美國國務院、AIT全球總部與美國戰爭部等政府機關，14日清晨即返抵國門，再扣除搭機來回各10幾個小時，時間短到讓「有沒有時間」洗澡也成為話題。黃國昌此行除有美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯陪同、國務院官員也現身AIT總部外，對於實際拜會對象，他並未透露過多細節。本文摘錄本周4篇國內政治、軍事內幕精華，敬請服用。
幕後》台南初選陳亭妃如何幹掉總統愛將林俊憲？她的超級助選員竟是賴清德
民進黨籍台南市長黃偉哲任期將屆，相比國民黨早將在地方經營多年的謝龍介定於一尊，綠營初選相對激烈。據民進黨中央公布的民調顯示，在中央黨部、精湛、山水3家執行機構中，陳亭妃在前兩家皆領先不小的幅度；山水民調則是由林俊憲以58.37%略為勝出（陳亭妃58.23%）；最終經平均計算，陳亭妃最終以2.69個百分點的差距勝出，民進黨中執會將在下周正式提名。值得注意的是，此次無派系「單妃」的陳亭妃以小幅差距，擊敗擁有龐大派系資源、並被視為賴清德屬意人選的林俊憲，形同打出一場「非典型」的突圍戰。（延伸閱讀：陳亭妃出線撂話6戰6勝，謝龍介贏面增還減？本人喊話開打前「一起做件事」）
陳亭妃在台南深耕多年，在2008年首度參選台南立委，當時就幫忙大力輔選的前總統陳水扁，此次初選也數度表態力挺，兩人更在台南關廟山西宮「巧遇」，扁也「恰好」致蹭親手揮毫的「亭勻鐵馬拼市長、妃常女力好市長」春聯，在陳亭妃衝刺期送上溫暖祝福。直到陳亭妃初選結果出爐後，扁兒、前高市議員陳致中15日在臉書貼出「扁妃」合影，表示期待台南產出史上首位女市長。昔日是正國會南部要角的陳亭妃，2024年在中常委中被派系除名後，仍憑藉著強大實力當選，至於此次在總統賴清德的本命區，陳亭妃是如何在打破「信賴光環」及派……（繼續閱讀全文）
幕後》美國和黃國昌交手後有心證！老大哥擺開陣勢迎民眾黨 得到意外的理解
規模高達1.25兆的國防特別條例，數度被在野封殺，陷入僵局。黃國昌在訪美結束返抵國門當天上午即召開記者會指出，去年12底，美國國務院透過正式的聲明，公開合計約3000億的5項軍購項目，台灣人才知道要買什麼；而據他了解，由總統賴清德所提出的1.25兆國防特別條例，有相當高比例不是對美軍購；他也向美方清楚表達，立法院要審議前連內容都不清楚，這樣的程序完全沒辦法接受，美方充分的理解且贊成。（延伸閱讀：美方軍售首波僅3000億？黃國昌談國防特別預算占比 林冠任：和1.25兆差很大）
黃國昌並呼籲，立法院國防外交委員會，應透過秘密會議的方式，報告1.25兆特別條例所涵蓋的範圍與項目，他也說在國防部專案報告後，民眾黨團會自提團版本的特別條例。而在黃國昌談及軍構「內幕」後，引發賴政府隨即反駁，國防部14日傍晚回應，國內產製部分約3000餘億元，其餘為對外採購，所謂「對美軍購只需3000億」並非事實。按理說對美軍購應是執政的賴清德政府和美國談，為什麼這次卻是美國會晤民眾黨？事實上，這次是……（繼續閱讀全文）
人物》從國軍冷宮重回核心！顧立雄當年拉下的將軍 如今是他左右手
2025年12月31日，總統賴清德主持「中華民國115年1月份將官晉任授階典禮」，致詞時強調如今面對中國威權持續擴張、升高脅迫，期許將官持續強化戰備整備與指揮效能，帶領國軍穩健前行，共同守護國家安全與區域和平。此次晉任共計1位中將、4位少將，賴清德一一點名，對於原任國防部整評司副司長、出身海軍的趙建國，日前接任國防部電展室主任，如今晉任中將，他讚道，趙建國是執行國軍轉型的重要推手，任內深耕國軍戰略規劃、推動國防自主兵力整建，展現宏觀的戰略眼光。
賴清德同時也恭喜林獻欽、彭忠衎、張家穎、馮瑞華4位晉任少將，表示4人在無論是在維安、醫療保健、後勤整補、政戰心輔等任務上都全力以赴，鞏固國家的中樞安全。但當外界聚焦接任「神秘單位」電展室主任的趙建國及4名新科將領時，鮮有人知的是，國防部長顧立雄身邊多了一位重要幫手，這位幕僚2013年曾歷經震驚社會的陸軍下士洪仲丘遭虐死案件，他當年被調職，最終刑事獲判無罪定讞，而當年洪仲丘案的辯護律師，正是顧立雄，直到今年元旦，這位幕僚被調任到國防部政務……（繼續閱讀全文）
幕後》花蓮王不妙？傅崐萁人馬擋住自己人提名 「傅仇者聯盟」還聯手民進黨
2025年夏季，32:0的大罷免大失敗重創民進黨支持者士氣，不少人形容這讓被罷免未果的國民黨立委拿到「無敵星星」，然而，隨著2026年地方大選腳步進逼，許多民代也傳出危機。回顧2022年地方大選，國民黨此役大有斬獲，當時在全台22的縣市中囊括14席，民眾黨收下1席，另有2縣市為無黨籍，民進黨版圖僅剩下5席；然而在今年的九合一選舉中，藍營包含高達新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美，以及東部的宜蘭林姿妙、花蓮徐榛蔚與台東饒慶鈴等，共計等9個縣市首長明年都將屆滿卸任。
值得注意的是，東部3位女力縣長中，目前僅有台東縣順利提名議長吳秀華；宜蘭方面，國民黨立委吳宗憲有意爭取外，蹲點許久的民眾黨宜蘭縣黨部主委、前立委陳琬惠同樣有意角逐，藍白尚待整合。其中特別是花蓮縣，任期將屆的徐榛蔚先生是國民黨團總召傅崐萁，除帶領整個黨團對抗民進黨外，就連地方泛藍陣營中也有不少「敵人」，此外大罷免中，傅崐萁也被視為「指標攻擊標的」。雖最終傅崐萁獲得6成的不同意票挺過罷免，展現「花蓮王」的實力，但2026縣市長大選在反傅勢力的合縱連橫下，花……（繼續閱讀全文）
