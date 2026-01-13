本周氣溫回升注意日夜溫差大 下周二又變天轉冷

天氣風險分析師林孝儒表示，今天受大陸冷氣團且環境偏乾影響，晨間各地仍有顯著的輻射冷卻效應發生，低溫普遍降至低點，北部及東部達6-10度、中南部達11-14度，雖有南北差異，但體感皆偏寒冷。

預測今天至明天臺灣受大陸冷氣團及環境偏乾影響，各地為晴時多雲天氣；本波冷空氣南侵幅度較小，主要影響北部至東部。預測北部至東部高溫約19-23度，低溫約13-17度。中南部高溫約23-27度，低溫約12-16度。白天日照回溫快，但夜晚清晨再度受輻射冷卻影響，低溫顯著、日夜溫差大，早出晚歸請留意保暖。

周四至周末 氣溫緩步回升

周四至周末預測臺灣附近多為偏東或至東北季風影響，北方冷空氣勢力不強，各地氣溫緩步回升，但早晚受輻射冷卻影響時，都還是略有寒意。預測北部至東部高溫約20-24度，低溫約14-17度。中南部高溫約24-28度，低溫約15-18度。整體水氣不多，各地多為晴時多雲天氣；週末則隨環境轉東北風且水氣增多下，東北角至東部將轉陰有短暫陣雨，規劃戶外活動請備妥雨具了；中南部則可維持晴時多雲，天氣相對穩定。

下周二另一波東北季風增強

下周一二另一波東北季風增強，氣溫再度轉涼；北部至東部轉為陰有短暫陣雨，中南部晴到多雲、山區局部短暫雨。初步研判，此波季風過後仍可能銜接更乾冷的空氣南下，臺灣將再出現一波較明顯降溫，請持續留意最新預報並適時加強保暖。

一月有颱風發展？離台灣較遠無直接影響

而本週南方洋面逐漸有熱帶擾動逐步發展為熱帶性低氣壓或颱風的跡象，週末可能靠近菲律賓東方近海後轉往東北方遠離消散。此季節雖較少見，但並非罕見。目前研判，熱帶系統距離臺灣遠，對本島天氣無直接影響；但若於巴士海峽至東南部近海活動，仍請留意間接海象不穩定或沿海風浪略增及長浪可能，請視最新浪況調整行程。