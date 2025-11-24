本周氣溫暴跌！最冷12度時間曝 天琴颱風可能生成

銜接溫暖周末，周一天氣晴朗穩定，白天高溫上看30度，午後東北季風增強，各地氣溫一路下滑，不僅入夜後低溫暴跌至15度，未來幾天甚至有下探12度機率。氣象專家吳聖宇指出，今晚至周三清晨，將是這波天氣變化最冷時段。另熱帶擾動發展，有機會形成「天琴颱風」，對台灣無直接影響。

大陸冷高壓南下，底層東北季風加壓。吳聖宇解釋，這波冷高壓由蒙古往華中、長江中游一帶移動，「有機會帶來低溫走向」，不過預報顯示高壓南下過程減弱快，氣溫雖降，但低溫預報跟上一波差不多，持續時間也較短。

由於冷空氣偏乾，除了迎風面基隆北海岸、大台北山區、東部一帶，在東北季風抵達時降雨增多，其他地區不受影響。周二東北季風更強，迎風面少量飄雨，大部分地方陽光普照。

高溫後的降溫格外明顯，周一下半天氣溫跌勢擴大，周二清晨中部以北、東北部低溫來到17至19度，空曠地區可能又少個2度，南部及花東低溫約20度，空曠地區有機會降到19度以下。

周三清晨氣溫降到最低點，中部以北、東北部報14至16度，空曠地區更冷，可能剩下12度。吳聖宇指出，一旦輻射冷卻，局部地區低溫會再低一些；大台北盆地預期風力強，低溫約16度，仍是東北季風等級。

另一個要注意的是菲律賓東南方的熱帶擾動，進入南海後有發展趨勢，不排除增強為熱低壓或輕颱，如果形成颱風，是今年第27號天琴，對台灣沒有直接影響，其外圍水氣預估周四後來到台灣東南方海面。

