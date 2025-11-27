本周第二度！南亞科爆違約交割「4386萬」 創下今年第三高

記憶體股票近日震盪劇烈。廖瑞祥攝



韭菜再度被割？記憶體大廠南亞科（2408）今天（11／27）再度出現違約交割，今天總金額為4386.6萬元，是今年集中市場違約交割的第三高金額，申報的券商為群益中壢與中信三重；這也是今年上市櫃市場累計第15起違約事件，讓不少投資人感到吃驚。

今天證交所公告，記憶體廠南亞科（2408）再爆違約交割、總金額為4386.6萬元，是今年集中市場違約交割的第三高金額，申報的券商為群益中壢與中信三重；此外，南亞科在本月25日也申報2646.45萬違約交割，本週已有2次紀錄。

事實上，南亞科股價近期劇烈震盪，11月13日剛創下歷史新高178.5元，卻在短短8個交易日急跌至140元、跌幅逾21％，引爆不少投資人違約潮。南亞科今日收在146元，上漲6.96％，波動依舊劇烈。

