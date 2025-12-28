本周2波冷氣團 元旦北部溼冷

今日短暫回溫，但未來一周將有2波冷空氣影響，交通部中央氣象署指出，今年12月30日東北季風增強，影響到明年1月1日，2日又有一波大陸冷氣團南下，全台明顯降溫，其中跨年至元旦主要降雨區域為桃園以北及宜蘭，中南部多雲到晴。

氣象署預報員林定宜昨表示，今日基隆北海岸、東北部可能局部大雨，桃園以北及東北部降雨機率高，台東、恆春也有零星短暫雨。因吹東風，北部及東北部回到20度以上。

不過他提醒，今年12月30日至明年1月1日元旦，迎來第一波冷空氣，東北季風稍微增強，主要降雨區域在新竹以北到宜蘭一帶。此外，花東、恆春及靠近竹苗山區有零星短暫雨。

林定宜表示，明年1月2日至3日有另一波更強冷空氣，屆時大陸冷氣團南下，全台明顯降溫，北部、東北部可能來到13至14度，北部、東半部及恆春降雨機率高。

至於2波冷空氣是否達到寒流等級，林定宜說，今年12月30日這波東北季風強度稍弱，不過明年1月2日至3日預測達到大陸冷氣團，後續會有更精確預測。

針對跨年至元旦天氣，林定宜表示，跨年到元旦主要降雨區域為桃園以北及宜蘭，花蓮、台東雲量較多，中南部維持多雲到晴。元旦當天，東半部日出時間較早，西半部則在清晨6時39分至40分左右，離島則是最晚。

氣象署資訊顯示，台東、花蓮日出時刻最早，均為早上6時36分；宜蘭早上6時37分；高雄市、台北市早上6時39分；台中市、台南市6時40分；澎湖早上6時44分、馬祖早上6時48分、金門6時51分。