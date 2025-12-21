本周2波東北季風…氣象署：今天及周三起水氣較多 周三到周五高山恐降雪
未來一周受2波東北季風影響，今天冬至，中央氣象署預報員蔡伊其上午指出，今東北季風增強，北部明顯降溫，桃園以北、宜蘭及花蓮有雨，預計周二減弱。周三受另一波東北季風影響，耶誕節北部及東半部水氣增加，最冷時間點在周五清晨。
蔡伊其表示，今天太陽直射南回歸線，是北半球日照最短的一天，也就是冬至。今東北季風增強，迎風面北部、東北部雲量偏多，背風面中南部可見陽光。今天上午降雨以大台北山區、基隆北海岸及宜蘭為主，東半部也有零星降雨。今天桃園以北、宜蘭及花蓮都有明顯降雨，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有較大雨勢，新竹、台東及恆春也有零星飄雨。溫度方面，北部明顯下降，中南部則要留意日夜溫差大。
未來一周降雨趨勢，蔡伊其表示，明天基隆北海岸、大台北山區及東半部有局部短暫雨，大台北地區也有零星降雨，宜蘭則有較大雨勢。周二降雨明顯減少，僅東半部降雨，基隆北海岸、大台北山區為零星飄雨。周三水氣增加，北部及東半部有局部短暫雨，中南部也有零星降雨。周五至周六桃園以北、東半部有局部短暫雨，西半部山區為零星飄雨。
溫度方面，蔡伊其說，今天受第一波東北季風影響，北部溫度明顯下降，周二冷空氣短暫減弱，溫度回升。周三第二波影響，且強度更強，最冷時間點在周五清晨，中南部輻射冷卻影響下也有低溫，目前預估仍是東北季風等級。
此外，蔡伊其表示，今天及周三起水氣較多，3000至3500公尺高山有零星降雪或結冰機率；今天到周三北海岸、東半部及恆春半島沿海有長浪；周二至周三清晨中南部有局部霧影響能見度，提醒民眾注意。
