本周AI股評比！法人最新EPS預估 關鍵價位全揭露

[Newtalk新聞] 最新市場法人共識，本周熱門AI股今年與明年的 EPS 預估數字更新數字，以下是分析師陳昆仁解析AI相關權值股的多空關鍵價位：

台股 AI 族群中，台積電仍然是市場最關注的核心。台積電今年 EPS 介於 63.6 至 64.6 元，明年 EPS 上看 75.5 至 79.9 元，預估本益比為 17.9 倍，多空關鍵價分別落在 1350 與 1530 元。

鴻海今年 EPS 預估 14.4～15.5 元，明年有機會提升至 18.7～22.8 元，預估本益比 10.6 倍，多空關鍵價區間為 235～270 元。

半導體 IC 設計龍頭聯發科今年 EPS 預估 66.1～71.5 元，明年上看 79.2～93.2 元，預估本益比 13.2 倍，多空關鍵價位為 1225 與 1430 元。

在網通、PCB 相關族群中，廣達今年 EPS 預估約 18.1～19.7 元，明年上看 23.2～27.1 元，預估本益比 10.3 倍，多空價區間為 278～314 元。

AI 伺服器供應鏈中的緯創今年 EPS 估 8.8～9.3 元，明年上看13.2～16.3 元，預估本益比 8.6 倍，多空關鍵價為 132～158 元。

AI散熱大廠緯穎強勢表現持續，今年 EPS 預估 255.8～278.2 元，明年上看 308.7～374.8 元，預估本益比為 11.4 倍，多空關鍵價來到 3800～4500 元。

車用晶片公司世芯-KY EPS 今年估 67.6～75.3 元，明年可達 140.4～190 元，預估本益比 18.5 倍，多空價區落在 3000～3650 元。

台達電今年 EPS 預估 22.8～27 元，明年上看 31.8～42.2 元，預估本益比為 21.8 倍，多空關鍵價為 800～1085 元。

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

