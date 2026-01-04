本命區旗美出發、全市大車掃 邱議瑩:最後衝刺階段

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高雄市長參選人邱議瑩今啟動全市大車掃行程，首站從本命區大旗美出發，她表示，初選已進入最後衝刺階段，透過大車隊掃街展現基層力挺強大動能。

邱議瑩指出，昨政見會發表後，接到許多地方鄉親的肯定與鼓勵，不少人回饋她是4位候選人中表現最完整、口條最清晰，政策願景也最到位。

她提到這樣的表現除了來自與團隊反覆準備，更源於自己從小跟著父親走上街頭、聽人演講，甚至小學就曾站在人群前街講，自然相當熟悉、不會怯場。

邱議瑩認為，「能把對高雄的政策願景清楚說明，讓市民真正理解，是我最重視的事情」；初選進入最後衝刺階段，除了車隊掃街，她也正與年輕世代規劃一些創意企劃、接觸更多族群，相關內容將在適當時機對外公布。

邱議瑩同時向黨內其他3位夥伴喊話，表示大家都為這場選戰全力以赴、相當辛苦，期盼彼此相互鼓勵、一起加油，展現團結向前的力量。

