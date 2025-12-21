本命區鳳山大造勢 許智傑：最後1個月全力衝刺

（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）民進黨高市立委許智傑爭取提名參選高雄市長，今天下午在本命區鳳山舉行造勢大會，現場喊逾7萬人參與；許智傑表示，自己會是最好市長人選，剩最後1個月，要全力衝刺，呼籲民眾幫忙拉票。

民進黨高雄市長初選目前有立委許智傑、邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆4人參加。許智傑今天下午在其立委選區鳳山區舉辦大型造勢大會，前農業部長陳吉仲、同黨籍立委邱志偉及多名高雄市議員等人出席站台，現場喊湧入逾7萬人參加。

許智傑一上台，首先邀在場民眾一起為北捷隨機攻擊事件傷亡者默哀。許智傑說，面對社會亂象，他深深感受倫理道德與品德教育重要性，會大力推動相關教育，減少社會尖酸刻薄、網路霸凌及暴戾之氣，讓孩子更有禮貌、有涵養及懂得感恩。

許智傑並細數他推動的建設成果，包括三井集團在鳳山興建LaLaport、保留黃埔新村、爭取超過25條直飛航線等，並表示未來還要再爭取24小時無宵禁機場，及高雄到桃園接駁機復飛，並落實AI首都政見，推動AI產業應用深化。

他並表示，希望設計專屬高雄的AI小秘書APP，可通知民眾打疫苗或領取津貼等，同時培育相關AI人才，讓年輕人不用北漂，可回高雄上班；大旗美地區發展溫泉觀光特區，並提升東高雄醫療品質，建立北高雄市民服務單一窗口等。

許智傑強調，現在是最關鍵時刻，剩最後1個月，要全力衝刺，呼籲在場民眾幫忙向親友、鄰居拉票，接到民調電話大聲說出唯一支持許智傑；高雄未來需要有遠見、創意及行動力的市長，自己會是最好選擇。（編輯：陳仁華）1141221