本命區鳴槍起跑！邱議瑩全市大車掃啟動 旗美沿途「凍蒜」聲震天

▲從本命區起跑，邱議瑩全市大車掃吸引鄉親熱烈應援。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市長參選人邱議瑩今（4）日正式啟動全市大車掃行程，首站選在其長期深耕的本命區「大旗美」地區出發，宣告選戰進入最後衝刺階段。車隊一路綿延，沿途不少鄉親自發聚集揮手致意，高喊「邱議瑩加油」、「凍蒜」，現場氣氛熱烈。美濃農會總幹事亦現身車隊力挺，展現地方基層對邱議瑩的高度支持，也為選戰注入強勁動能。

邱議瑩表示，前一日政見發表會結束後，收到許多地方鄉親與支持者的正面回饋，不少人肯定她在四位候選人中，論述最為完整、表達清楚，政策方向也相對具體到位。她指出，這樣的表現並非偶然，而是長期累積的成果，除了團隊密集準備，更源自她從小耳濡目染政治現場的經驗。

廣告 廣告

邱議瑩回憶，自己自幼便跟隨父親走上街頭，聽演講、參與公共事務，甚至在小學時期就曾站上街頭向群眾發言，因此對公開表達並不陌生。她強調，「如何把對高雄的政策願景說清楚、講明白，讓市民真正理解，是我從政以來最重視的事情。」

面對選戰倒數計時，邱議瑩指出，接下來除持續進行車隊掃街、深化與基層的互動外，也正與年輕世代共同規劃多項創意企劃，希望透過不同形式接觸更多族群，相關內容將在適當時機對外公布。

最後，邱議瑩也向黨內其他三位參選夥伴喊話，表示大家都為這場選戰全力以赴、相當辛苦，期盼彼此相互鼓勵、良性競爭，在過程中展現民進黨團結向前的力量，共同為高雄的未來努力。（圖╱立委邱議瑩辦公室提供）