本土內衣品牌拍片稱「誰結帳就穿給誰看」挨批厭女 負責人道歉了

台灣內衣品牌「伊黛爾內衣」日前上傳最新行銷影片，主題是「男生不肯幫女生付錢（先聲明影片純屬劇本各位勿激動喔????）」，沒想到內容遭網友炎上，批評根本是「厭女行銷」。事後「伊黛爾」火速將影片刪除，負責人也為此向社會大眾道歉，表示相關人員與品牌總監、小編目前都已停職檢討，「這腳本是對女性的不尊重，這是非常嚴重的錯誤行銷方式，我們無從卸責。」

相關內容可以看到，影片是以監視器視角呈現，畫面中的女子在門市想買3000元的內衣，向男方說出「3000而已是沒有嗎」、「啊不是買來也是給你看的嗎」，但男方嫌太貴，認為「淘寶不是一樣嗎」，女方氣憤道「50塊能跟這比嗎」，男方便說著「隨便你」並離開現場。隨後女子碎碎念說「你不結帳我自己結」、「反正自然有人會結帳，誰結帳就給誰看」，接著打電話給其他男子「達哥」，表示自己現在就想買內衣，希望對方直接轉帳5000元，同時承諾「晚上穿很漂亮給你看」，而她在如願拿到錢款後，也順利使用電子支付買了內衣。

對此，粉專「直男行為研究社」轉貼該影片並說到，留言區有些人覺得演技很爛，有些人發現帳號IP位置在奈及利亞，是網軍假帳號，還有留言稱「還好男的沒付錢，不然一樣是給達哥看」、「這女的自己是買不起嗎？」而相關貼文還附註「模擬情境，勿認真」，讓他忍不住質疑「所以『又』是靠女人賺錢的內衣品牌，拍了一則厭女影片來行銷？」、「這是我這輩子看過最爛的行銷！」

「直男行為研究社」指出，行銷內容通常會想傳達自身品牌理念，但這支影片只讓他接收到5點資訊：

1、比起伊黛爾EDELE內衣的產品，淘寶50元內衣更有CP值。

2、女人要買內衣就讓男人付錢，失敗就找其他男人，以性為交易換取金錢，再拿這筆錢到伊黛爾EDELE購買內衣。

3、女人沒有自身的經濟能力，就算有，靠性交易就行了，一通電話的事情。

4、男人看到女人的金錢，可以合理懷疑是透過性交易換取來的。

5、在伊黛爾EDELE購買內衣，必須留意監視器影片外流的可能。

對此，伊黛爾負責人李秀蘭昨晚（26日）透過官方帳號發文道歉，「我們在短影音上做出了不好的示範，目前已經刪除掉全部影片，是我內部督導不周管理不夠確實，才會讓這樣的內容出現，直到方才透過友人告知，我才知道我們品牌犯了多麼大的錯誤，在此跟社會大眾致歉。」

李秀蘭強調，公司所有的影音內容都是委託外部行銷公司設計的，但在審核跟過稿上確實沒有盡責去督導，因此才會有這部極度錯誤的影片，各個階段他們都有機會去避免這情況，但確實沒有做到也沒有做好，這部分無法推卸責任，未來也會更加慎選內容，並建立更嚴格的審核機制，避免這樣的情況再出現，現在也已取消與該行銷公司的所有合作，「在此向全體客戶及社會大眾再度致歉，非常對不起。」

李秀蘭說，品牌主打的內衣是要CP值高且價格親民，相關影片與品牌理念有相當大的衝突，因此這支影片的腳本也不符合公司產品的定位，「這腳本是對女性的不尊重，這是非常嚴重的錯誤行銷方式，我們無從卸責，跟所有社會大眾再次致歉，非常對不起。」

李秀蘭也補充，相關人員與品牌總監、小編目前已停職檢討。

