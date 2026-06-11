本土副傷寒睽違一年出現！50歲男發燒頭痛後確診，小心吃下受污染生菜、貝類

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夏季氣溫高，除須更加注意食品安全外，也應注意可能的傳染性疾病。今疾管署公布，新增一名本土副傷寒感染個案，為今年全台首例。副傷寒是什麼？該如何降低可能的感染風險？

今年首例本土副傷寒現蹤

全台出現第1例感染副傷寒的本土確診病例。疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，患者為北部一名50多歲男性，近期無國內外旅遊史亦未有潛在病史，於5月底開始出現發燒、頭痛及全身痠痛等症狀。

就醫後經檢查確診副傷寒，治療8天後該患者已康復返家休養。該患者同住家人及職場接觸者共8人皆無疑似症狀，且檢驗結果均為陰性。

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根據疾管署統計，近5年除2025年無本土及境外副傷寒病例外，其餘皆有3～26名確診個案。2022年累計6例、2023年26例、2024年3例，以及今年截至目前為止1例。

副傷寒是什麼？和傷寒差在哪裡？

副傷寒在台為第2類法定傳染病。根據疾管署資料，副傷寒主因是吃下被帶菌者糞便、尿液污染的食物或飲用水而遭傳染。其中貝類、蔬菜、水果等皆可能成為受污染的媒介。一般副傷寒潛伏期為1～10天，傳染期通常為1～2週，較不會出現慢性帶菌者的情況。

一般民眾對於副傷寒沒有免疫力，若為胃酸量較少者較容易被感染。感染副傷寒後可能會出現的症狀有：

1. 持續性發燒

2. 頭痛

3. 厭食

4. 腹痛

5. 相對性心率減慢

6. 脾臟腫大、淋巴腫大

7. 身體出現紅疹

8. 咳嗽

9. 便秘或腹瀉

副傷寒與傷寒的差異在於，副傷寒的症狀較輕、死亡率較低，患者也較不容易變成慢性帶菌者。反之傷寒患者約有2%～5%會成為慢性帶菌者，且有如傷寒瑪麗（無症狀帶菌者經典案例）般無症狀帶菌者可能。傷寒潛伏期一般為8～14天，最短可3天，最長可60天。若出現相關症狀未治療，恐造成小腸出血或穿孔。

全球病例集中印度，旅遊與食安都要留意

郭宏偉指出，目前國際副傷寒2023年雖仍有172萬例，其中1萬例死亡，但整體疫情呈現逐年下降趨勢。患者在地理分布上具有顯著區域聚集性，主要集中在衛生基礎設施較不佳的地區。

其中，又以印度病例數最多，在172萬例中佔130萬例，為全球副傷寒患者的75%，其他則為東地中海、西太平洋及非洲等地。已開發國家如日、韓等國因境外移入病例風險，每年仍偶有零星病例。

副傷寒如何預防？喝安全水、吃熟食是關鍵

疾管署防疫醫師黃柏翰表示，為避免增加感染副傷寒的風險，民眾除應隨時注意手部清潔外，飲用水也應加熱煮沸或選用瓶裝水。食物則須經過充分加熱煮熟後食用，並避免烹調製備過程中可能的交叉污染。如果出現疑似副傷寒症狀，應儘速就醫，同時告知過去飲食等可能暴露史。

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