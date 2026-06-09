本土副傷寒、日本腦炎 爆首例

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疾管署9日說明台灣出現今年首例日本腦炎本土病例，為南部60多歲女性，因發燒、意識不清等症狀就醫，仍住院中。（中央社）

記者傅希堯∕台北報導

疾管署9日公布，今年首例本土副傷寒確定病例，為北部1名50多歲男性，於5月下旬出現發燒、頭痛、全身痠痛等症狀就醫，住院8天後康復出院，感染源仍待釐清；今年也出現首例日本腦炎本土病例，為嘉義縣民雄鄉1名60多歲女性，因發燒、意識不清等症狀就醫採檢確診，目前同住家人並無疑似症狀。

疾管署指出，副傷寒為第2類法定傳染病，是由副傷寒桿菌引起的腸道傳染病，主要透過食用受病患或帶菌者糞便或尿液汙染的食物或飲水而傳播，呼籲民眾隨時注意飲食及手部清潔，落實個人衛生習慣，飯前、便後、處理食物前或更換尿片後，應正確使用肥皂及清水徹底清潔雙手，才能有效防範感染。

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疾管署防疫醫師黃柏翰指出，該名50多歲本國籍男子，本身沒有潛在病史，近期也沒有旅遊史，出現發燒、頭痛及全身痠痛等症狀1天後，便至診所就醫，但取藥返家3天後未改善，轉赴醫院門診就醫，血液採檢分離出副傷寒，確診為本土個案。

黃柏翰表示，所幸男子經收治住院，給予抗生素治療8天後已康復出院，由於男子自述未曾生食，感染原因不明。1名同住家人及7名職場接觸者皆無疑似症狀，採集接觸者糞便檢體送驗，檢驗結果亦均為陰性。

疾管署統計，今年副傷寒確定病例累積為1例本土病例。

疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，這位首例日本腦炎本土病例，近期無國外旅遊史，但有糖尿病等慢性病史，6月2日開始出現發燒、意識不清及昏迷等症狀就醫，後經醫院通報及採檢確診。個案目前仍在加護病房治療中，同住6名家人均無疑似症狀；個案平時活動範圍以住家附近為主，為緊鄰水稻田及溝渠，且有鴿舍、養豬場及禽場等高風險場域。

疾管署統計，今年到目前為止累計1例日本腦炎，與去年同期數目相當；2022至2025年全國同期確定病例數分別為2、6、8及1例，患者以40歲以上成人較多，但各年齡層都有感染風險。