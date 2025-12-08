本土劇女星又出事！涉詐、販毒...這回討債嗆「斷你手腳」 一審判8月

八點檔演員洪曉玲過去曾因販毒遭重判，假釋出獄後又犯下恐嚇取財。翻攝洪曉玲部落格



本土劇演員洪曉玲曾出演多部八點檔戲劇，4年前投資導演劉蓮笙拍攝紀錄片，卻因新冠疫情沒了下文。她懷疑劉蓮笙搞詐欺後人間蒸發，竟找黑衣人向劉蓮笙姊姊討債，逼劉姊簽下100萬元本票，還傳訊息說要讓對方「升天」、「我是黑道的女人」、「斷你手腳」。台北地院今（12/8）日依恐嚇取財罪判刑8月，扣案2萬元宣告沒收。可上訴。

洪曉玲於1999年間因詐欺曾遭判刑確定，2013年又因販毒遭重判11年入獄，2020年獲准假釋。調查指出，2021年間，洪曉玲得知劉蓮笙計畫拍攝新片《愛．遺忘》，認為劉蓮笙在業界有名氣，決定出資250萬元。不料，原本預計同年3月開拍，因疫情影響遲遲沒有下文，洪曉玲於是到橋頭地檢署怒告劉蓮笙涉嫌詐欺。

廣告 廣告

檢察官認為，劉蓮笙和洪曉玲曾有合作，且劉蓮笙拍攝《愛．遺忘》期間，確實有支付過拍片場地費、人力費，認定劉蓮笙沒有詐欺犯意，處分不起訴。但洪曉玲懷疑劉蓮笙搞消失，竟帶著一群黑衣人到劉蓮笙姊姊家，逼她簽下100萬元本票，還用通訊軟體LINE傳訊息「竹聯四海天道海線都在等我消息」、「我是黑道的女人」、「斷你手腳」，讓劉姊嚇壞趕緊報警。

台北地檢署多次傳喚洪曉玲不到，一度發布通緝，她到案後坦承傳訊息，也有帶人到劉姊家要錢，但認為劉蓮笙欠錢不還，她傳這些訊息是「剛好而已」。檢察官依《刑法》恐嚇取財罪嫌起訴洪曉玲，北院今日認定罪名成立，判處洪曉玲8月徒刑，扣案的2萬元則宣告沒收。本案可上訴。

更多太報報導

朴寶劍後台變迷弟跟林俊傑要簽名 AAA收視出爐！吸睛124萬人

美元下挫+台股反彈！新台幣盤中升逾1.5角 午盤收31.116元

台中56歲資深義警「值勤倒地猝死」 兒心碎悼念：你是我的英雄