本土劇女星遭投訴跳舞擾鄰！忍過敏鋪3層降噪：和樂最重要

李沛綾為了安撫樓下的年長者鄰居，不怕麻煩、過敏，在地上鋪三層墊子隔音。(盧禕祺攝)

本土劇女星李沛綾去年結束18年婚姻，恢單後經常在社群分享生活。最近，她在家陪女兒跳15分鐘的有氧運動，結果被鄰居抗議腳步聲過大。李沛綾不顧自己鼻子易過敏，在地上鋪地毯、瑜伽墊共3層隔音，風波終於落幕。

李沛綾2日發文表示，17點45分至18點整在家裡陪女兒跳有氧運動，不久接到管理員通知，樓下住戶反應她們的腳步聲太大。李沛綾指出，大樓規範為晚間10點後需保持安靜，儘管她們沒有違反，還是願意積極地配合改善。

不過，李沛綾質疑，就算沒有運動、只是一般走路，樓下鄰居也曾反映腳步聲過大，讓她懷疑建築隔音可能不足。經過打聽，李沛綾得知該鄰居是年長者，但考量女兒有舞蹈表演，需每日練習30分鐘，她希望在不影響訓練需求的前提下，盡可能降低噪音，便主動提出解決方案，在地板鋪兩塊地毯、一塊瑜伽墊隔音。

儘管李沛綾鼻子會過敏不適合地毯，管理員也告知這樣的做法太麻煩，她還是想盡量降噪，「只要能力範圍之內有辦法做到，能夠改善不影響到鄰居，大家彼此和樂最重要！」而改善措施實施後，樓下住戶不再反應噪音問題，事件圓滿落幕。

對此，同為八點檔女星的葉家妤留言：「姊真的太貼心惹啦」，釣出李沛綾回應：「妹更是溫暖又貼心。」李沛綾也透露，當演員常會為了拍戲而日夜顛倒，自然跟鄰居的作息不同，她只能戴耳塞或者是藍牙耳機聽音樂入眠。

