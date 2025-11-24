本土化妝品含致癌蘇丹紅！疑原料商摻假冒原料釀禍 食藥署：情節重大移送檢調

食藥署公布國內化妝品含蘇丹紅調查結果，指出「亦鴻企業」涉嫌在化妝品原料中摻蘇丹紅，已將關鍵證據移送檢調偵辦，聯手斬斷毒源。 圖：食藥署／提供

[Newtalk新聞] 針對日前台灣本土知名品牌化妝品含蘇丹紅一事，食藥署今(24)日今公布查驗結果，並指出原料源頭進口商「亦鴻企業」涉嫌在原料中攙禁用色素「蘇丹紅」假冒合格原料，情節相當重大！已主動將關鍵事證移送檢調偵辦，要與司法機關聯手斬斷毒源。

這起震驚美妝界的案件，源頭指向亦鴻企業有限公司從新加坡Campo Research引進的「紅色複方 (Campo Siddha Vepuvillai Karushalai Yenai)」原料。食藥署調查發現，該原料竟違法添加具致癌風險的工業用染料「蘇丹紅4號」(Sudan IV)。為釐清毒素流向，食藥署並非被動等待廠商送驗，而是直接在市面上「價購」產品進行突襲檢測，結果發現問題原料批號2025-01-13、2025-02-18及2025-10-10中，蘇丹紅濃度分別高達1,177 ppm、1,151 ppm及1,486 ppm，數據相當驚人。

受波及的下游廠商共計14家，扣除國外業者與出口商後，國內共有12家業者、18項產品中招。其中消費者熟悉的綠藤生機「專心護唇油-莓紅版」，三個批號(M25062702、M25073001、M25100701)被驗出48 ppm至54 ppm不等的禁用色素。為確保檢驗結果經得起法律考驗，國家實驗室特別採用高靈敏度的液相層析串聯質譜儀(LC/MS/MS)及同位素內部標準品法進行定量分析，排除化妝品複雜基質的干擾，確認定性與定量結果無誤。

食藥署表示，依據《化粧品衛生安全管理法》規定，違規者恐面臨新台幣2萬元至500萬元罰鍰，且得按次處罰，所有違規產品必須立即下架並沒入銷毀。

食藥署提醒民眾，若已購買到清單所列之疑慮產品，請立即停止使用，並可向原購買廠商辦理退換貨。若使用後出現皮膚紅腫、搔癢等異常過敏反應，應立即停用並尋求皮膚科醫師診治。消費者在選購化粧品時，建議選擇來源清楚、標示完整且合法登錄之商品。若發現有不良品或使用時發生不良反應，可通報食藥署建置的「藥品醫療器材食品化粧品上市後品質管理系統」或撥打通報專線：02-2521-5027進行通報。

