本土品牌引進AI智慧眼鏡！8大功能、價錢曝光 全台「這時間」正式開賣

台灣眼鏡領導品牌「寶島眼鏡」洞察趨勢，正式跨足AI智慧眼鏡領域，攜手Rokid Glasses樂奇AI智慧眼鏡台灣獨家總代理樂視達集團，成為全台唯一獲得官方正式授權銷售RokidGlasses樂奇AI眼鏡的眼鏡通路。（圖／寶島眼鏡提供）

隨著AI全面融入生活，各類智慧裝置不斷進化，而眼鏡正是其中最直觀、最貼身的應用載體。台灣眼鏡領導品牌「寶島眼鏡」洞察趨勢，正式跨足AI智慧眼鏡領域，攜手Rokid Glasses樂奇AI智慧眼鏡台灣獨家總代理樂視達集團，成為全台唯一獲得官方正式授權銷售RokidGlasses樂奇AI眼鏡的眼鏡通路。寶島在視光的專業基礎，整合最新的AI穿戴科技，大幅拓展眼鏡的功能應用，讓AI浪潮成為更多民眾的日常，也為消費者開啟智慧生活全新體驗。

AI應用大爆發，智慧型眼鏡更被稱為下一個改變人類生活的科技介面，重新定義人們看世界的方式。如今只需一副眼鏡，就能解放雙手，告別手機束縛。Rokid Glasses樂奇AI智慧眼鏡以語音操控結合AI大模型，實現即時翻譯、演講提詞、慧眼辨識、AI問答、會議記錄、視覺化導航、個人助理、拍照錄影、通話聽音樂等多元功能，一鏡整合傳統眼鏡、手機、相機、藍牙耳機、翻譯機、ChatGPT與隨身助理，打造真正多工合一的智慧穿戴體驗。未來更將持續升級，拓展即時掃描、聲紋支付等應用，讓智慧生活更無縫、更高效。

專業驗配優勢加持 讓智慧眼鏡真正為你所用

Rokid Glasses樂奇AI智慧眼鏡採用全球領先的光波導成像技術，以懸浮字幕與圖像結合語音互動，帶來清晰舒適的AI使用體驗。由於台灣被視為全球近視率最高的國家之一，不少民眾有高度近視、散光與提早老花的狀況，使智慧型眼鏡在台灣市場面臨比其他地區更複雜的配戴挑戰。光波導成像也需要在特定焦距下才能呈現最佳畫面，不同度數、瞳距與眼形都會影響字幕清晰度與視覺舒適度，並非「買了就能戴」的3C產品，而是需要專業驗光、度數客製與視覺調整的複合型裝置。



寶島眼鏡擁有45年專業驗光與視力矯正經驗，致力提供從視力矯正到眼健康管理的全面照護，全台門市皆配有2-3位國家認證驗光人員，並備有法國依視路、德國蔡司等頂級檢測儀器，能確保每位使用者獲得最精準的客製化驗配服務，提升智慧眼鏡的使用體驗。

無論近視、散光、老花或遠視，寶島眼鏡專業團隊皆能針對Rokid Glasses樂奇AI智慧眼鏡提供最即時的諮詢與驗配整合方案，讓智慧科技與個人視力完美結合，打造專屬你的智慧視界。

視光實體通路全台首發即將震撼上市

寶島眼鏡即將於12月13日正式開賣Rokid Glasses AI智慧眼鏡，成為視光領域第一個Rokid Glasses AI智慧眼鏡的實體販售通路。並且自開賣日起至民國115年1月15日止至寶島眼鏡購買Rokid Glasses 樂奇AI智慧眼鏡並驗配度數鏡片，即可抽 Rokid樂奇AR Spatial三視窗智慧眼鏡，共有3個中獎名額。

除了可以從實體通路購買到最新的智慧眼鏡產品，消費更有保障之外，寶島的視光專業更能成為台灣消費者配戴智慧眼鏡的關鍵支持。從最新度數檢測、瞳距量測，到鏡片設計與實際試戴調整，都會直接影響AI眼鏡的使用體驗。唯有在正確矯正與客製設定下，使用者才能充分感受Rokid Glasses的光波導成像效果，長時間佩戴也能維持穩定的清晰度與舒適性。

視力健康結合AI科技 智慧生活從眼前開始

過去，智慧型手機讓人把世界放進手中；如今，寶島眼鏡導入AI智慧型眼鏡讓人把智慧放進視野裡。寶島眼鏡與您一同進入AI眼鏡全新世代。敬請期待後續公開的優惠活動與體驗方案，歡迎親臨寶島眼鏡指定的51家門市，感受AI眼鏡帶來的顛覆性的便利與創新體驗。Rokid Glasses AI智慧眼鏡原價$24,999元，寶島眼鏡售價$19,999元。

