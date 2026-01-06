本土四小黨公布首波縣市議員提名名單：吳欣岱選「北市內湖南港」

由本土四小黨所台灣基進、時代力量、台灣綠黨與小民參政歐巴桑聯盟組成的「台灣前進陣線」，今(6)日公布2026年九合一大選第一波提名名單。(小民參政歐巴桑聯盟提供)

由本土四小黨所台灣基進、時代力量、台灣綠黨與小民參政歐巴桑聯盟組成的「台灣前進陣線」，今(6)日公布2026年九合一大選第一波提名名單，預計將在台北、新北、桃園、台中、台南等選區推出7位候選人，誓言2026年前進縣市議會。

其中，台灣基進在台北市第二選區（內湖、南港）再提名吳欣岱參選議員、台南市第七選區（永康）提名吳依潔；台灣基進黨主席王興煥指出，台灣有三成民意厭倦藍綠，期待新政治，台灣前進承擔第三勢力角色，兩位參選人深耕地方，提出市政願景，成為改革新選擇。

廣告 廣告

小歐盟在新北市第四選區（三重、蘆洲）推出陳宛毓再戰、沈佩玲參選桃園市第一選區（桃園）；小歐盟召集人林詩涵指出，政治不應只有對立，應透過「小民參政」將多元經驗帶進議會，讓民主重新回應生活並重建信任。

台灣綠黨提名甘崇緯參選新北市第三選區（新莊）、張佑輔參選新北市第九選區（新深石坪烏）；台灣綠黨共同召集人王彥涵說明，綠黨歷經轉折，形塑環境與社會正義並重的路線，希望結合理想願景與務實行動，首波候選人正展現這一最佳平衡的「甜蜜點」，本次提名的兩位候選人都是能積極分擔育兒職責的爸爸。

時代力量提名鄒明諺參選台中市第十三選區（大里霧峰）；時代力量黨主席王婉諭提到傅崐萁「搞政治身上要揹兩三條」的言論，批評是把政治當黑道，而第三勢力集結，是為了拒絕門閥世襲，堅守清廉反共，讓公共事務回到人民，但「清廉、反共、不黑不紅」對台灣前進的每一位候選人來說，不是口號，只是最起碼的門檻。

【看原文連結】