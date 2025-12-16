本土四黨組「台灣前進陣線」 宣示打造團結監督的第三勢力

台灣基進、時代力量、小民參政歐巴桑聯盟及台灣綠黨今（16）日共同召開「台灣前進陣線成立記者會：第三勢力、做伙前行」，正式宣布成立跨黨派合作平台「台灣前進陣線」。 圖：台灣基進提供

台灣基進、時代力量、小民參政歐巴桑聯盟及台灣綠黨今（16）日共同召開「台灣前進陣線成立記者會：第三勢力、做伙前行」，正式宣布成立跨黨派合作平台「台灣前進陣線」。四黨並以彩色飛魚作為共同標誌，現場簽署行動綱領與候選人承諾書，訴求以台灣主體、公平正義、永續環境、清廉政治及地方民主為核心價值，號召公民參與，重建社會對政治的信任。

台灣基進黨主席王興煥表示，「台灣前進」（Taiwan Go Go）之名，致敬1971年台獨聯盟前輩於美國威廉波特以飛機懸掛「台灣獨立萬歲、Go Go Taiwan」旗幟、對抗威權政權的歷史行動。他指出，自去年4月起，本土在野政黨即展開自主合作，參與青鳥行動與大罷免行動，並在主權、人權、社會民生與青年未來等議題上共同發聲，監督政府施政、對抗藍白亂政。

王興煥強調，面對多數民意拒絕中國統治，本土政黨有責任集結忠於台灣的力量，透過在野大團結，打造真正可被信賴的第三勢力。他指出，台灣前進陣線成員共同承諾，在2026年地方選舉中避免選區衝突、集中力量，並堅守與中國之間的敵我界線，不與親中勢力曖昧勾結，爭取台灣民族命運自決，推動落實主權、權力分立與人權保障的台灣新共和。

時代力量黨主席王婉諭指出，當前台灣的困境並非單純的朝小野大，而是政黨體系失衡。一年半來，行政與立法、執政與在野高度對立，憲政運作陷入對撞，民主秩序面臨嚴峻挑戰。她直言，2024年大選後，民眾黨未能成為制衡藍綠的第三勢力，反而加劇對立，導致立法院只剩執政與反執政兩極。

王婉諭表示，台灣需要的是有理念、理性與清廉的第三勢力，能對外團結台灣、抵禦中國威脅，對內在中央與地方落實監督制衡。四個本土政黨以「台灣前進陣線」為平台，結合無黨籍夥伴，提出可執行的行動綱領與候選人承諾，將從2026年地方選舉出發，為人民提供不必「含淚投票」的政治選擇。

台灣綠黨共同召集人甘崇緯提到，成立於1996年的台灣綠黨，是台灣歷史最悠久的第三勢力政黨，長期秉持清楚立場與價值底線，並依循《全球綠人憲章》與六大核心價值。他表示，台灣前進陣線是四黨與無黨籍夥伴歷經一年半磨合後，建立在共同價值上的深度合作，並共同承諾推動縮減貧富差距、勞動與居住正義、性別平權、環境保護與能源轉型。

小民參政歐巴桑聯盟召集人林詩涵則直言，近年台灣政治的問題不在於沒有聲音，而是責任愈來愈少，政治過度依賴情緒動員，卻缺乏清楚的規範與追責機制。她表示，陣線提出行動綱領並要求候選人簽署承諾書，正是希望讓權力受到規範、合作能被檢驗，讓政治回到人民可以信任的位置。

首位加入台灣前進陣線的無黨籍公職、新北市汐止區湖興里里長郭書成則表示，基層民意代表更需要志同道合的夥伴同行，才能放大公共影響力。他呼籲以國家利益為最高原則，凝聚內部團結，讓更多公民力量在各地扎根，從基層到地方，穩健守護民主、回應外部挑戰。

