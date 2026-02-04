本土天王吳宗憲TICC「臭男人演唱會」宣布加場.邀貴賓周杰倫9成機率、LUIU紅包的秘密也說了

記者倪有純攝

「LOCAL KING（本土天王）」吳宗憲宣布將於2026/3/29（日）晚間18：00於「台北國際會議中心TICC」舉辦「吳宗憲JACKY WU《2026臭男人 巡迴演唱會》台北站」，並於今（4）日在台北舉行記者會，宣布於3月28日演唱會加場的好消息。談到演唱會嘉賓，吳宗憲掛保證，他如果邀約周杰倫，他來的機率高達9成。

吳宗憲睽違8年舉行演唱會，原要在澳門開唱，無奈取消，改為在台北開唱，還一口氣舉行2場，他笑說一開始是寶弟提出邀約，「其實我是敷衍他，沒想到後來他說『憲哥，我喬好了』。」大巨蛋近期有許多歌手開唱，有沒有機會在大巨蛋開唱，吳宗憲表示：「我從大巨蛋完工，就第一個想唱，我等了4年沒有，又等了4年，第9年我已經死心了。演藝生命有幾個9年，放下了…。」

吳宗憲分享演唱會嘉賓，現在温嵐很忙，「我開口她會來，看看她有沒有時間！」他表示自己個性不喜歡麻煩人，「周杰倫要不要來站個台，他來的機率是9成！」看他要不要約。

日前消息公布後，瞬間讓海量粉絲抱怨不已，他表示無法看到「衣食父母失望的臉」，因此霸氣宣布加場，台北塲確定將於2026/3/28（六）PM19：00於「台北國際會議中心TICC」再唱一場！

除了謝謝支持，吳宗憲多次公開表示，觀眾跟歌迷是自己的衣食父母，吳宗憲面對不管大場還是小場演唱會，他的態度一樣認真，更承諾會帶來最棒的舞台，吳宗憲說：「現在就是把每一場當最後盡全力唱好，用更珍惜與感恩的心，唱出所有歌迷最愛聽的歌。所以我一定會讓你們聽到最想聽的歌！」據他說，他演唱會會投變化球，粉絲一定會很滿意。

2026/3/28（六）PM19：00於「台北國際會議中心TICC」舉辦的「吳宗憲JACKY WU《2026臭男人 巡迴演唱會》台北站」，啟售時間為2026/2/27（五）PM12：00於KKTIX網站及全台全家便利商店。更多《2026臭男人 巡迴演唱會》台北站」活動訊息，詳情請上「星樂全球」。