本土女團大變裝「超齡造型」嚇壞全場！ 白冰冰傻眼認不出自己人：這是誰？
四季線上／陳軒泓 報導
白冰冰旗下女團 Give me five 少女隊每次合體皆帶來驚艷眾人的演出，唱跳實力有目共睹，他們在《超級冰冰Show》中也總能炒熱全場氣氛，成員在造型方面更是用心打扮，每一回的登場都是驚奇。而在近期播出的節目中，Give me five 少女隊登上舞台竟讓所有人幾乎快認不出，整團造型爆改震驚全場，連白冰冰都看傻眼，走近觀察後還是無法辨認這是哪位團員。
Give me five 少女隊平均年齡不到20歲，卻擁有成熟且精湛的表演功力，近期難得再登上《超級冰冰Show》舞台唱歌，五人特別以復古造型亮相，演唱丘丘合唱團經典作品〈就在今夜〉，而這回他們不只精心準備服裝，就連妝容都還原早期流行的風格，其中最吸睛的莫過於成員特別打理的半屏山髮型，任何細節都不放過，也因此與他們過往的打扮截然不同。整團風格大變，白冰冰甚至還要成員自我介紹才認得出他們的身分，而精心裝扮的背後，隊長張家瑜笑說，他們的服裝和飾品都是從阿嬤的衣櫃翻來的，陽帆聽了打趣表示：「幹嘛這麼麻煩，到冰冰姐的衣櫃找就有了」，言下之意吐出白冰冰的年紀，幽默發言逗得全場笑翻。
白冰冰相當照顧公司的旗下藝人，日前霸氣宣布收回子弟兵合約，喊出將抽佣成數減半，體恤他們除了演出工作還要兼顧家庭的辛勞，讓大家都能增加收入、減輕生活負擔，包含明亮、陳思瑋、蔡亞露和 Give me five 少女隊等《冰冰Show》節目班底都受惠，驚喜收到這份年終大禮他們都開心不已，直呼要給白冰冰簽一輩子，白冰冰透露：「我的抽成本來就比別的經紀公司低，但能讓藝人多點收入，我是願意的。」
