本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光

女星張晏塵去年與前排球國手詹詠引登記結婚，並於昨日舉辦婚禮。（圖／翻攝自張晏塵IG）





女星張晏塵曾參演《美麗人生》、《仙女姐姐來我家》等劇，在大愛劇《在光裏的人》中飾演護理師「林佩瑤」，精湛的演技令人印象深刻。她在去年與前排球國手詹詠引登記結婚，並於昨（3）日在板橋福音堂舉辦婚禮，更宣布懷孕喜訊，寶寶性別也曝光。

從畫面中可以看到，張晏塵與詹詠引站在舞台中央，她身穿灰藍色禮服，面前則是一顆灰白色氣球，準備揭開寶寶性別，她戳破後，粉紅色小球瞬間飄出，讓所有人又驚又喜，宣布將迎來女兒。

張晏塵與詹詠引一起揭開寶寶性別。（圖／翻攝自張晏塵IG）

對此，張晏塵經紀人回應《EBC東森娛樂》，表示目前懷孕已經3個多月，預產期在7月10日，是個巨蟹寶寶，不過因為是配合婚禮的橋段，所以醫生先初步判斷性別，下個月會再去做詳細檢查確認，至於身體有無不適的情形，經紀人則表示張晏塵有嘔吐症狀，尤其對「香味」特別敏感。



