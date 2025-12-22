「本土愛國主義」遭蔑視? 德鐵採購中國電動巴士200輛 德財長怒：我很生氣

德國鐵路公司宣布的電動巴士訂購計畫中，有其中 200 輛訂單流向中國品牌比亞迪。 圖：AFP/提供

[Newtalk新聞] 德國鐵路公司（DB）近期宣布了一項史上規模最大的巴士採購計畫，預計在 2027 年至 2032 年間購入 3,300 輛混合動力或純電動巴士，總價值超過 10 億歐元。然而，其中 200 輛長途電動巴士訂單流向中國廠商比亞迪（BYD），引發德國財政部長、副總理兼社民黨主席克林貝爾（Lars Klingbeil）動怒。

德國財長克林貝爾（Lars Klingbeil）。 圖：翻攝自 X

據《新奧斯納布魯克報》報導，克林貝爾公開呼籲應推行「理性本土保護主義」，並認為在性能同等的情況下，國鐵作為國有企業，應優先考慮賓士（Mercedes-Benz）或曼恩（MAN）等本土品牌。德國鐵路和運輸工會主席伯克特（Martin Burkert）也對此表示強烈批評，認為聯邦政府先前才要求企業展現「本土愛國主義」，如今國鐵的行為簡直像個「糟糕的笑話」。

據《觀察者網》引述《T-Online.de》報導，儘管政治立場強硬，克林貝爾在接受採訪時也坦承必須正視現實。他指出，自己在訪問北京與上海後，親眼目睹了中國在電動化轉型上的領先地位，並直言德國車企仍需迎頭趕上。目前德國汽車產業正深陷轉型陣痛。

電動巴士示意圖。 圖：翻攝自 騰訊新聞@觀察者網

報導中根據諮詢公司安永（EY）的分析，2025 年第三季度，福斯（VW）、BMW 與賓士三大德國車企的合計利潤同比暴跌 76%，創下 2009 年以來的最低紀錄。相較之下，中國品牌比亞迪今年 1 至 11 月在德國的銷量增幅高達 647.5%。

歐盟委員會近期提議放寬標準，擬允許部分非電動車在 2035 年後繼續銷售，將原本的「零排放」目標調整為減排 90%。圖:翻攝自百度

面對競爭壓力與綠色政策的搖擺，歐盟委員會近期提議放寬標準，擬允許部分非電動車在 2035 年後繼續銷售，將原本的「零排放」目標調整為減排 90%。克林貝爾對此表示，這為德國車企提供了轉型的靈活性，但他同時警告企業絕不能誤解信號，若長期依賴燃油車，未來將陷於更大困境。

《觀察者網》指出，為了應對新競爭週期，福斯集團已在中國合肥啟用研發測試中心，試圖縮短 30% 的研發時間，以強化在電動化浪潮下的生存能力。

查看原文

