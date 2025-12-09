本土感染「球黴菌」首例 疑清潔貨櫃吸入受汙染塵土

大型貨櫃入港，工作人員開始忙碌，不過疾管署提醒，要注意球黴菌感染風險。北部地區一名50多歲本國籍男性個案，在8月初出現倦怠、咳嗽、呼吸喘等症狀後就醫，檢查時透過支氣管鏡取得檢體，最後送至疾管署的實驗室檢驗，確認是感染球黴菌，成為首位本土確診個案。

疾管署防疫醫師李宗翰表示，「個案潛伏期的活動史，發現他在潛伏期期間並沒有出國的一個狀況，他的活動範圍也僅限於，大部分就是在住家跟工作地點這2個地方而已，所以研判這個是我國首例的本土球黴菌症的感染。」

確認個案是貨櫃作業相關從業人員，主要負責貨櫃內部的修補及清潔工作，推測是貨櫃在球黴菌流行地區，裝載貨物時帶入受汙染塵土，而男子在工作過程中，吸入帶有孢子的粉塵而感染。

球黴菌不會人傳人，感染有四成患者，在潛伏期後出現發燒、疲倦、咳嗽、呼吸喘等症狀，9成民眾可以不服藥自癒。

但高風險族群，包括糖尿病等慢性病患者、或孕婦，仍可能出現嚴重感染風險。

疾管署副署長林明誠指出，「工作人員他們有相關的症狀的話，趕快去就醫，就醫之後也主動告訴醫生他的職業別，警覺性高就比較不會有誤診的狀況。」

根據資料，球黴菌過去3年來檢出境外移入的個案大增，共計20起，疾管署提醒邊境工作人員務必注意戴口罩防護，如果有抽菸習慣也應該盡量遠離沙土飛揚地區。