本土整併對抗國際 全球OTT串流大戰

全球ＯＴＴ（線上串流影音）市場都在談整併，小從全球各地的ＯＴＴ本土業者，大到國際平台Netflix（網飛）都打算收購華納兄弟旗下的HBO Max。展望二○二六年，業界普遍認為ＯＴＴ市場仍會持續整併，不過，各地ＯＴＴ本土業者也明白自家資源無法跟國際平台競爭，最有可能的狀況就是本土ＯＴＴ陸續合併，搶攻當地市場老二位置，形成「本土小蝦米整併、對抗國際大鯨魚」的局面。

最近Netflix打算以八百廿七億美元天價金額，收購華納兄弟旗下的串流影音業務HBO Max及影視製作業務，震驚整個好萊塢，更是把覬覦華納兄弟已久的派拉蒙給氣壞。

原因在於派拉蒙早已對華納兄弟提出六次結親提案，最近一次提議還是在十二月四日，沒想到最後被Netflix搶占先機。最後，派拉蒙不忍了，決定用一千○八十四億元的高價進行敵意併購。

Netflix、派拉蒙與華納兄弟之間的併購案恐怕很難有美好結局，華爾街分析，Netflix收購HBO Max，雙方合併後市占率將達百分之卅三，觸犯到美國、歐盟的「反壟斷」底線，加上派拉蒙出來搶親，讓這齣全球ＯＴＴ併購大戲進入百轉千迴、愛而不得的糾葛之中。

不只國際平台談併購，各地本土ＯＴＴ業者也在談併購。台灣ＯＴＴ市場今年開啟合併第一槍的是ＬＩＮＥ ＴＶ與ＫＫＴＶ，不過，日、韓ＯＴＴ市場的併購早在兩、三年就開始陸續上演。

日本串流影音平台Ｕ-ＮＥＸＴ選擇在二○二三年七月與另一個本土影音平台Paravi合併，合併後，Ｕ-ＮＥＸＴ成為日本本土最大的ＯＴＴ串流影音平台，具備與Netflix抗爭的規模。

韓國本土第一的串流影音平台ＴＶＩＮＧ，從二○二三年底就開始跟當地排名第三的Wavve進行合併談判，希望透過雙方的合併，來與國際平台競爭，只不過，由於Wavve財務虧損累積龐大，歷經兩年談判，雙方還沒完成整併。

綜觀本土ＯＴＴ市場競爭，近年積極參與影視製作的中華電信也認同「ＯＴＴ平台整併是必然的趨勢」，中華電信個人家庭分公司總經理胡學海表示，在ＯＴＴ的世界裡，國際巨擘都占據很好的位置，本土平台面臨相當大的挑戰，唯有「內容夠強」，本土平台才能找到定位，本土業者之間合併，也可凝聚更強的力量。

資策會ＭＩＣ資深產業分析師洪齊亞表示，以資策會調查數據來看，台灣有五成的消費者表示，當ＯＴＴ平台有話題性影視內容時，願付費收看；也有百分之卅五的消費者表示，即使現在沒有訂閱某個平台，但如果該平台推出特別影視內容，他們也願意額外再付費收看。這也是為什麼不管國際或本土平台，都積極擴充內容。

對於ＯＴＴ市場明、後年產業態勢，洪齊亞認為，各地ＯＴＴ業者都意識到國際平台資源充足，因此愈來愈多本土平台都選擇積極合作，「不一定有辦法跟這些大平台抗衡，但至少在消費者想選擇額外訂閱第二個或者第三個平台時，可以先想到這些平台。」

