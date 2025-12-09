本土文化遍地開花 基隆市學校榮獲114年客家藝文競賽佳績

基隆市致力推動本土語教育，鼓勵學生學習多元母語，期盼在推動客語教學的過程中，傳達出客家文化豐富的內涵，日前客家委員會公布全國中小學客家藝文競賽全國總決賽名單，基隆市學校踴躍參與並充分展現出在客家藝文教育上的用心與成果，教育處處長徐嬿立表示，雖然基隆市多為非客家庄地區的都市學校，但客語同樣是臺灣多元族群中重要的自然語言，也是珍貴的文化資產。

其中，尚仁國小榮獲國小高年級組客語口說藝術類第四名及國小中年級組客語口說藝術類第三名；碇內國小榮獲國小高年級組客語歌唱表演類第三名及國小中年級組客語口說藝術類第二名；建德國小榮獲國小高年級組客語歌唱表演類第二名；碇內國中則榮獲國中組客語歌唱表演類第三名。這些佳績充分展現基隆市近年積極推動本土語教育所累積的豐碩成果。

基隆市在此次競賽中獲得國小高年級組客語口說藝術類第四名及國小中年級組客語口說藝術類第三名的尚仁國小，在馮美齡老師的細心指導下，從語音校正到語氣表達，經過紮實的口語訓練而脫穎而出，高年級組以「客家寶」生動描繪客家文化的精髓；中年級組則以「地動災害預防」深入講述地震防災演練的重要性，雙雙展現學生優異的表達能力與對主題的深刻理解，為學校爭光。

另外，建德國小獲得國小高年級組客語歌唱表演類第二名，合唱團自創校以來，持續耕耘音樂教育，由游健平老師擔任指揮伴奏，合唱團首度挑戰「全國中小學客家藝文競賽」，以初生之犢不畏虎的精神，一舉奪得佳績。這群孩子們最令人動容的是，學生們從未修讀過客家語，身為客家人的游健平老師，對客家文化與咬字有著深厚的理解與堅持，一字一句地糾正發音、反覆練習旋律與和聲，孩子們彼此鼓勵，在團隊的磨合與共鳴中，一步步唱出了對文化的尊重與對音樂的熱愛。